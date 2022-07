Thế Giới Di Động chấp nhận hụt hơi khi đóng loạt cửa hàng Bách Hóa Xanh

Tập đoàn Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu 78.804 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp chỉ tương đương cùng kỳ năm trước, đạt 2.576 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh năm nay, tập đoàn bán lẻ của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài hoàn thành 51% mục tiêu doanh thu nhưng chỉ mới đạt 41% chỉ tiêu lợi nhuận sau 1/2 thời gian. Tính riêng trong quý II, doanh thu của Thế Giới Di Động vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận ròng giảm 7%.

(Biểu đồ: Việt Đức).

Mảng kinh doanh chủ lực điện thoại, điện máy mang về khoảng 57.000 tỷ đồng, chiếm hơn 80% tổng doanh thu của tập đoàn và tăng 17% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm cao cấp của Apple mới hoạt động từ cuối năm ngoái đạt doanh số hơn 1.000 tỷ đồng sau 6 tháng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu Bách Hóa Xanh sụt giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 12.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thế Giới Di Động cho biết nền so sánh của năm ngoái cao hơn bình thường do người tiêu dùng có xu hướng tích trữ nhu yếu phẩm vào quý II/2021 khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại miền Nam.

Đặc biệt, trong quý II vừa qua, Bách Hóa Xanh bắt đầu quá trình tái cấu trúc khi đóng những cửa hàng không hiệu quả. Trong tháng 5 và 6, công ty đã đóng cửa hơn 250 siêu thị. Còn tính đến hiện tại, Bách Hóa Xanh đã dừng hoạt động hơn 300 cửa hàng, còn lại 1.767 siêu thị đang hoạt động. Công ty cũng cho biết số cửa hàng bách hóa ổn định sau khi rà soát lại sẽ nằm trong khoảng 1.700-1.800 điểm.

(Biểu đồ: Việt Đức).

Các cửa hàng Bách Hóa Xanh nằm trong diện ngừng hoạt động khi bị hạn chế về vị trí, diện tích không thể thay đổi, có tỷ lệ chi phí thuê trên doanh thu quá cao, khó đạt điểm hòa vốn ngay cả khi doanh thu cửa hàng tiếp tục tăng, không tối ưu về logistics do lợi nhuận từ cửa hàng không đủ bù chi phí kho vận do cách xa trung tâm phân phối.

Giới Di Động thừa nhận các chi phí phát sinh từ việc đóng cửa hàng sẽ tác động ngắn hạn đến lợi nhuận của Bách Hóa Xanh nói riêng và tập đoàn nói chung trong hai quý II và III. Tuy nhiên, công ty cho biết việc tái cấu trúc đang mang đến tín hiệu tích cực khi doanh thu quý II của Bách Hóa Xanh không giảm so với quý I dù hơn 250 cửa hàng đã đóng cửa.

Với việc đóng cửa các điểm kinh doanh kém hiệu quả cùng với thay đổi mô hình bày trí hàng hóa bên trong, doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh tăng lên, đạt 1,2 tỷ đồng/tháng/siêu thị. Công ty cho biết mục tiêu doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 1,3 tỷ đồng/tháng có thể đạt được trong quý III thay vì chờ đến cuối năm như kế hoạch ban đầu.

Trong quý II vừa qua, Thế Giới Di Động cũng đóng các cửa hàng thời trang, dừng kinh doanh ngành hàng trang sức sau 6 tháng thử nghiệm. Hiện tại, doanh nghiệp này tập trung để mở rộng hệ thống nhà thuốc, chuỗi kinh doanh sản phẩm mẹ và bé cùng hệ thống cửa hàng đồ thể thao. Tổng doanh số của các nhóm ngành hàng này trong 6 tháng đầu năm đạt gần 1.000 tỷ đồng.