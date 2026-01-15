The Customization Group khai trương văn phòng tại Việt Nam

Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược thông qua merchOne, nền tảng thuộc hệ sinh thái TCG được phát triển riêng nhằm hỗ trợ cộng đồng kinh doanh Print on Demand (POD) trong nước và quốc tế.

Đây là cam kết dài hạn của TCG trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh POD Việt Nam trên hành trình vươn ra thị trường toàn cầu.

Buổi lễ khai trương có sự tham dự của ông Philipp Mühlbauer (đồng sáng lập và đồng Tổng giám đốc), cùng đội ngũ lãnh đạo quốc tế và nhân sự tại Việt Nam.

Sau hơn 20 năm phát triển tại châu Âu và Mỹ, việc TCG lựa chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo cho thấy tầm nhìn chiến lược trước tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành POD tại Đông Nam Á.

Một trong các nhà máy sản xuất của The Customization Group tại Ba Lan (Ảnh: The Customization Group).

Việt Nam - mắt xích trong chuỗi giá trị POD toàn cầu

In ấn theo nhu cầu (Print on Demand - POD) là mô hình thương mại điện tử cho phép cá nhân hóa sản phẩm theo từng đơn hàng. Sản phẩm chỉ được in khi có người mua, giúp người bán tập trung vào thiết kế, marketing và xây dựng thương hiệu, không cần tồn kho hay nhập hàng trước. Toàn bộ khâu in ấn, đóng gói và giao hàng được đơn vị POD đảm nhiệm trọn gói.

Trên thế giới, POD đang tăng trưởng mạnh mẽ. Quy mô thị trường toàn cầu ước đạt 10,78 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến chạm mốc 57,49 tỷ USD vào năm 2033 (Grand View Research) với dãy sản phẩm POD phổ biến từ thời trang, phụ kiện, quà tặng đến đồ trang trí nội thất.

Tại Việt Nam, POD cũng cho thấy tiềm năng bứt phá. Quy mô thị trường được dự báo tăng từ 6,1 tỷ USD năm 2025 lên 15,4 tỷ USD vào năm 2031 (Mobility Foresights).

Trong bức tranh đó, merchOne được TCG phát triển như một nền tảng tích hợp, nhằm cung cấp giải pháp toàn diện cho người bán hàng POD tại Việt Nam.

Thông qua merchOne, các đối tác B2B có thể tiếp cận đồng bộ các khâu từ sản xuất, quản lý vận hành đơn hàng đến phân phối, giúp tối ưu hiệu quả kinh doanh và khả năng mở rộng ra thị trường toàn cầu. Từ đó người bán chỉ cần tập trung vào phát triển thương hiệu và mở rộng quy mô, thay vì bị phân tán bởi các rào cản vận hành.

Ông Philipp Mühlbauer chia sẻ: “Chúng tôi yêu tinh thần sáng tạo, tham vọng khởi nghiệp, và tin vào nguồn nhân lực trong thương mại điện tử và ngành POD tại Việt Nam. Tập đoàn TCG với kinh nghiệm vận hành các cơ sở sản xuất trên khắp Bắc Mỹ và châu Âu, tốc độ sản xuất ấn tượng và giá thành cạnh tranh, đã sẵn sàng trở thành đối tác, cùng các đơn vị POD địa phương đưa sản phẩm tiếp cận trực tiếp các thị trường này”.

Bên cạnh đó, TCG cũng tìm kiếm các công ty có nhu cầu bán lại mô hình kinh doanh và tích hợp vào The Customization Group.

Ông Philipp Mühlbauer, đồng sáng lập và đồng Tổng giám đốc của The Customization Group chia sẻ tại lễ khai trương văn phòng tại Việt Nam (Ảnh: The Customization Group).

Năng lực sản xuất, sáng tạo và công nghệ: Nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Được thành lập từ năm 2006 tại Đức, TCG hiện vận hành 5 cơ sở sản xuất tại Ba Lan, Latvia, Đức và Mỹ, với năng lực cung ứng hơn 2,5 triệu sản phẩm cá nhân hóa mỗi ngày cho hơn 170 thị trường.

Nhờ quy trình kiểm định nghiêm ngặt từ nguyên vật liệu đạt chuẩn quốc tế (FSC, OEKO-TEX, GOTS), đến công nghệ in hiện đại và đội ngũ chuyên môn cao, TCG mang tới sản phẩm POD chất lượng vượt trội, thời gian giao hàng tối ưu và trải nghiệm thương hiệu tin cậy.

Công nghệ in hiện đại kết hợp cùng đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm cho phép TCG đảm bảo tính đồng nhất, độ bền màu và trải nghiệm cao cấp - yếu tố then chốt để xây dựng thương hiệu POD lâu dài.

Các nhà máy của TCG trang bị máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ cao để đảm bảo chất lượng thành phẩm và tốc độ hoàn thiện đơn hàng (Ảnh: The Customization Group).

Sự tham gia của TCG tại Việt Nam giúp các đơn vị kinh doanh POD trong nước tiếp cận quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường Mỹ và châu Âu về chất lượng, tốc độ giao hàng và tuân thủ tiêu chuẩn.

Trong bối cảnh các thị trường này siết chặt chính sách nhập khẩu, mô hình sản xuất gần điểm tiêu thụ giúp giảm chi phí logistics và cải thiện trải nghiệm khách hàng cuối.

Trong hệ sinh thái POD, TCG đóng vai trò trung tâm ở khâu sản xuất và hoàn thiện đơn hàng, với lợi thế sở hữu hệ thống nhà in tại các thị trường tiêu thụ chính, qua đó giúp các đối tác Việt Nam tối ưu thời gian giao hàng, chi phí vận hành và khả năng tuân thủ quy định.

Bên cạnh đó, việc hoàn tất thương vụ mua lại ORWO và Sendsmoment trong năm 2025 tiếp tục củng cố năng lực công nghệ, danh mục sản phẩm và am hiểu thị trường châu Âu của TCG, mang lại lợi thế cạnh tranh cho khách hàng B2B toàn cầu.

Việc khai trương văn phòng tại TPHCM thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của TCG vào nguồn nhân lực, công nghệ và quan hệ đối tác tại Việt Nam. Trong năm 2026, TCG đặt mục tiêu mở rộng đội ngũ hỗ trợ, tăng cường chia sẻ kiến thức thị trường, ứng dụng AI và dữ liệu vào tối ưu sản xuất, từ đó góp phần nâng cao chuẩn mực chung của ngành POD.