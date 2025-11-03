THB Việt Nam cung cấp máy đo nhiệt độ hiện đại cho doanh nghiệp sản xuất an toàn

Máy đo nhiệt độ - Giải pháp an toàn, tiết kiệm chi phí vận hành cho nhà máy

Trong sản xuất công nghiệp, máy móc vận hành liên tục rất dễ gặp tình trạng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn con người và tài sản của doanh nghiệp. Khi đó, máy đo nhiệt độ đóng vai trò quan trọng đảm bảo an toàn chống cháy nổ cũng như năng suất của nhà máy.

Các máy đo nhiệt độ có khả năng đo nhanh, chính xác mà không cần tiếp xúc giúp xác định thiết bị đang quá tải có nhiệt độ cao để tạm dừng hoạt động giúp phòng tránh cháy nổ.

Trong khi đó, các camera nhiệt giúp giám sát toàn bộ hệ thống, nhanh chóng xác định được nơi phát sinh nguồn nhiệt cao, giúp xử lý kịp thời trước khi sự cố xảy ra.

Máy đo nhiệt độ giúp đo và giám sát nhiệt độ thiết bị, hệ thống điện (Ảnh: THB Việt Nam).

Như vậy, máy đo nhiệt độ sẽ giúp phát hiện sự cố nhanh chóng, để kỹ thuật viên có phương án khắc phục giảm các nguy cơ mất an toàn, phòng tránh cháy nổ cho nhà máy, xưởng sản xuất hay tòa nhà. Chính vì vậy, đa số các doanh nghiệp, công ty điện lực đều sử dụng máy đo nhiệt độ trong sản xuất hiện nay.

Các dòng máy đo nhiệt độ được nhiều doanh nghiệp sản xuất tin dùng

Trên thị trường hiện nay có hai dòng máy đo nhiệt độ được sử dụng phổ biến trong các nhà máy, trạm biến áp, nhà máy điện chính là súng bắn nhiệt độ và camera nhiệt.

Súng bắn nhiệt là thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại cho kết quả nhanh, chính xác, phù hợp sử dụng trong nhà máy hoặc kiểm tra hiện trường. Kỹ thuật viên có thể dễ dàng đo nhiệt tại động cơ, tủ điện, đường ống, ổ bi để phát hiện sớm điểm nóng trước khi xảy ra sự cố.

Súng bắn nhiệt độ giúp kiểm tra nhiệt độ chính xác tại một vị trí (Ảnh: THB Việt Nam).

Thiết bị có chi phí đầu tư thấp nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc phòng ngừa cháy nổ, giảm hỏng hóc và chi phí sửa chữa. Súng bắn nhiệt độ hữu ích cho công tác bảo trì, bảo dưỡng, giúp kiểm tra nhanh, tiết kiệm thời gian và nhân lực vận hành.

Camera nhiệt là thiết bị đo nhiệt độ hiện đại có khả năng hiển thị ảnh nhiệt toàn cảnh, giúp giám sát nhiều điểm cùng lúc. Thiết bị cho phép đo liên tục và phát hiện nhanh các khu vực có nhiệt độ bất thường trong tủ điện, trạm biến áp, hệ thống sản xuất hay tòa nhà.

Camera nhiệt kiểm soát nhiệt độ trong khu vực rộng (Ảnh: THB Việt Nam).

Với phạm vi đo rộng và chức năng cảnh báo điểm nóng kịp thời, camera nhiệt giúp doanh nghiệp phát hiện sớm nguy cơ quá nhiệt, tránh dừng máy đột ngột và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Hai dòng súng bắn nhiệt độ và camera nhiệt đều hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong việc giám sát, kiểm tra nhiệt độ của dây chuyền sản xuất, hệ thống điện máy móc hiệu quả.

Địa chỉ mua máy đo nhiệt độ uy tín trên toàn quốc

Để đảm bảo mua được thiết bị chính hãng, chất lượng cao, các doanh nghiệp cần lựa chọn đơn vị phân phối uy tín, chuyên nghiệp. Công ty THB Việt Nam là một trong những đơn vị phân phối máy đo nhiệt độ hàng đầu trên cả nước hiện nay.

THB Việt Nam phân phối các loại máy đo nhiệt độ chính hãng (Ảnh: THB Việt Nam).

Đơn vị là đại lý phân phối các sản phẩm chính hãng đến từ những thương hiệu trên thế giới như Fluke, Testo, Flir… Các sản phẩm đều được kiểm định chất lượng, có đầy đủ CO- CQ để đảm bảo đo chính xác, tuổi thọ cao phù hợp với nhu cầu kiểm tra tại nhà máy, xưởng sản xuất, trạm biến áp, tòa nhà…

Đại diện THB khẳng định: “THB Việt Nam luôn cam kết đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao an toàn vận hành, tối ưu chi phí và tăng hiệu suất làm việc. Khi mua máy đo nhiệt độ, chúng tôi cam kết các sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ chứng từ kèm theo”.

THB Việt Nam phân phối đa dạng các máy đo nhiệt độ với dải đo khác nhau theo nhu cầu của từng khách hàng. Đơn vị mang đến mức giá hợp lý kèm theo nhiều ưu đãi. Dịch vụ tư vấn chuyên sâu từ THB Việt Nam đảm bảo đúng theo từng công việc đo kiểm tra nhiệt độ.

Bên cạnh đó, chính sách bảo hành theo quy định từ nhà sản xuất cùng hỗ trợ miễn phí giao hàng trong bán kính 5km, cho đơn hàng từ 1 triệu đồng từ THB Việt Nam sẽ mang đến sự thuận tiện và an tâm cho người dùng.

Khách hàng có thể liên hệ và mua sắm tại Maydochuyendung.com - Thbvietnam.com theo địa chỉ:

Showroom tại Hà Nội

Địa chỉ: 579 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh

Hotline: 0916610499

Showroom tại TPHCM

Địa chỉ: 275F Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ

Hotline: 0918132242