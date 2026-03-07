Một giám đốc tài chính bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm chơi chứng khoán 2 năm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định áp dụng biện pháp phòng ngừa đối với ông Tống Anh Linh, hiện đang là Giám đốc Tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (mã chứng khoán: AAT).

Trong đó, ông Linh bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, khoảng thời gian từ ngày 24/3/2021 đến ngày 30/12/2022, ông Linh đã sử dụng 30 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu AAT nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán.

Ông Linh cũng sẽ bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, tính từ ngày 9/3. Trong cùng thời gian này, ông cũng không được đảm nhiệm các chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hoặc các chi nhánh liên quan tại Việt Nam.

Ông Tống Anh Linh (Ảnh: AAT).

Biện pháp được đưa ra sau khi UBCKNN ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Linh do hành vi thao túng thị trường.

Song song đó, cơ quan quản lý cũng áp dụng các biện pháp tương tự đối với 25 cá nhân khác vì đã cho ông Linh mượn tài khoản giao dịch chứng khoán. Những cá nhân này cũng bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, đồng thời không được đảm nhiệm các chức vụ tại các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán trong cùng thời hạn.

Trong danh sách 25 người bị áp dụng biện pháp có nhiều cá nhân cư trú tại Bỉm Sơn và các khu vực lân cận của tỉnh Thanh Hóa, nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp liên quan.

Theo kết luận của UBCKNN, nhóm này đã để ông Linh sử dụng tài khoản để giao dịch cổ phiếu AAT trong giai đoạn 24/3/2021 - 30/12/2022, từ đó dẫn đến hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường.

Các công ty chứng khoán nơi những cá nhân này mở tài khoản cũng phải ngừng mọi giao dịch chứng khoán trên các tài khoản liên quan trong suốt thời gian áp dụng biện pháp, trừ những trường hợp được pháp luật cho phép.