Thanh khoản cạn kiệt không hoàn toàn xấu khi VN-Index dò đáy?

Tâm lý yếu, có khả năng quay lại đà giảm

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Thị trường điều chỉnh trở lại trong tuần qua sau khi thất bại trước ngưỡng tâm lý 1.200 điểm trong 2 phiên đầu tuần. Điều này khiến cho áp lực bán gia tăng mạnh sau đó và khiến thị trường tạo đáy mới trong năm nay ở quanh ngưỡng 1.140 điểm.

Lực cầu sau đó xuất hiện trong khi bên bán khá yếu đã giúp thị trường hồi phục trong 2 phiên cuối tuần. Tuy hồi phục về cuối tuần nhưng với thanh khoản suy yếu cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn lo ngại, thiếu sự ổn định cho sự hồi phục dài hơi của thị trường. Vậy nên khả năng thị trường quay trở lại đà giảm trong tuần mới là có thể xảy ra.

Thị trường được cho là đang hình thành vùng tích lũy (Ảnh chụp màn hình).

Với góc nhìn dài hạn hơn, thị trường kỳ vọng sẽ có xu hướng tích lũy chặt chẽ dần, ở vùng giá hiện tại mặt bằng giá cổ phiếu vẫn đang ở mức hấp dẫn bởi định giá P/E đang thấp trong bối cảnh đà hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch vẫn được duy trì, nhiều doanh nghiệp niêm yết được dự báo tiếp tục đà tăng trưởng lợi nhuận trong quý II.

Các nhà đầu tư giá trị nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn có thể giải ngân ở các phiên điều chỉnh mạnh như phiên 6/7 vừa qua. Và với quan điểm thị trường đang hình thành vùng tích lũy, các nhà đầu tư dài hạn nên cân nhắc giải ngân từng phần bởi quá trình tích lũy có thể kéo dài. Không nên giải ngân theo phong cách all in để tránh bị tâm lý căng thẳng trong giai đoạn hiện tại.

Tập trung vào từng cổ phiếu cụ thể hơn là tham chiếu vào chỉ số chính

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Chỉ số VN-Index có thêm một phiên củng cố vùng đáy sau phiên "vá đáy" ngày 7/7, phiên này chỉ số chỉ có mức tăng nhẹ nhưng mặt bằng cổ phiếu lại tăng tốt khi nhóm midcap và smallcap có mức phục hồi tốt hơn so với nhóm bluechips, chốt phiên có gần 90 cổ phiếu tăng trần trên toàn thị trường.

Về kỹ thuật, thị trường đang có sự phân hóa tích cực nên nhà đầu tư tập trung vào từng cổ phiếu cụ thể hơn là tham chiếu vào chỉ số chính. Dòng tiền đang có sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu: ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản… bên cạnh nhóm cổ phiếu đã có mức giảm sâu như: dầu khí, thép, năng lượng…

Việc thanh khoản thấp đang là tín hiệu cho thấy lực cung đã ở vùng cạn kiệt, do vậy nhà đầu tư có thể túc tắc mua gom cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh quý II khả quan.

VN-Index có thể sẽ liên tục kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.155 điểm

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN)

YSVN cho rằng thị trường có thể tiếp tục đi ngang quanh vùng giá hiện tại trong tuần giao dịch mới và chỉ số VN-Index có thể sẽ liên tục kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.155 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên dòng tiền ngắn hạn có thể sẽ còn suy yếu và phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và hạn chế mua mới ở giai đoạn này.

Theo đồ thị tuần, xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức giảm, nhưng nếu đồ thị giá duy trì đà hồi phục trong 1-2 tuần tới thì rủi ro ngắn hạn có thể sẽ giảm dần và khả năng đảo chiều của thị trường sẽ gia tăng dần. Do đó, YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và chưa nên mua mới ở giai đoạn hiện tại.

VN-Index nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái đi ngang

Công ty Chứng khoán SSI

Nếu như VN-Index vẫn tiếp tục duy trì trên khu vực đáy tháng 5 (1.161 - 1.157 điểm), chỉ số nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái đi ngang với vùng cận trên là 1.220 - 1.223 điểm. Trong khi đó nếu không giữ vững vùng đáy kể trên, VN-Index nhiều khả năng sẽ điều chỉnh và tìm kiếm một điểm cân bằng mới.

Quan sát kỹ diễn biến của các nhóm ngành mạnh

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Thị trường thận trọng tiến về vùng khoảng trống giảm giá (gap down) 1.175-1.180 điểm của VN-Index. Diễn biến thị trường tại vùng cản phân hóa mạnh mẽ, do đó các chỉ số cũng giằng co. Động thái hỗ trợ ở những nhóm suy yếu từ vùng giá cao còn thấp, tuy nhiên, phiên cuối tuần ghi nhận một dấu hiệu tích cực khi dòng tiền có xu hướng lan tỏa hơn.

Với xu hướng vận động tiếp tục phân hóa như vậy, thị trường có khả năng tiếp tục trạng thái thăm dò cung cầu trong phiên tiếp theo. Vùng cản gần nhất là 1.175-1.180 điểm và xa hơn là 1.200 điểm của VN-Index.

Do đó, nhà đầu tư vẫn nên quan sát kỹ diễn biến của các nhóm ngành mạnh, đồng thời có thể bắt đầu mua thăm dò tại các cổ phiếu ở vùng hỗ trợ cứng và đang dần có chuyển biến tốt.

Chỉ số sẽ dao động đi ngang trong tuần mới

Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Phiên giao dịch kết thúc tuần diễn ra trong trạng thái tích cực với đa số cổ phiếu tăng điểm và chỉ số tăng nhẹ mặc dù thanh khoản vẫn cải thiện chậm. Các cổ phiếu vốn hóa tầm trung tăng giá tốt nổi bật là nhóm bất động sản và chứng khoán. Trong khi đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn có mức độ tăng yếu và phân hóa.

Mức tăng điểm phiên 8/7 mặc dù thấp hơn phiên hôm trước nhưng TVSI thấy trong nội tại thị trường có sự chuyển biến tích cực hơn nhờ mở rộng mức độ lan tỏa. Thanh khoản cũng có sự cải thiện nhẹ trở lại so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp so với trung bình của tuần trước và 1 tháng qua.

Cách hồi phục như hiện tại đã diễn ra nhiều lần trong 3 tháng gần đây và mỗi khi đà tăng chững lại áp lực cung bán sẽ xuất hiện. Do đó, để kỳ vọng đà hồi phục bền vững thanh khoản cần tăng trở lại trong các phiên tăng của tuần tới.

Theo góc nhìn của TVSI các chỉ số sẽ dao động đi ngang trong tuần mới mặc dù các cổ phiếu đa phần đang nghiêng về hướng tiếp tục hồi phục

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.