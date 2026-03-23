Thanh Hóa mời gọi đầu tư 173 dự án với tổng vốn khoảng 24 tỷ USD

Ngày 23/3, theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, địa phương chuẩn bị tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026”, diễn ra trong 2 ngày (28/3 và 29/3), dự kiến thu hút khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Tại sự kiện, tỉnh Thanh Hóa sẽ công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, gồm 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 570.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 24 tỷ USD).

Thanh Hóa kêu gọi đầu tư hàng loạt dự án điện gió (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Trong đó, tại lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo, có 23 dự án thứ cấp ưu tiên đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp, với tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỷ đồng. Một số dự án có vốn lớn như: Khu công nghiệp Đồng Vàng (2.400 tỷ đồng); khu công nghiệp số 3 (1.664 tỷ đồng); nhà máy hóa dầu và sản xuất vật liệu nhựa mới (6.000 tỷ đồng)…

Về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đô thị gồm 52 dự án với tổng mức đầu tư hơn 300.000 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý với hai dự án đô thị quy mô lớn là Khu đô thị Đông Nam phường Quảng Phú (120.000 tỷ đồng) và Khu dân cư, tái định cư phường Nguyệt Viên (50.000 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong danh mục thu hút đầu tư có 30 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng và môi trường, hóa chất.

Nổi bật có các "siêu dự án" như Nhiệt điện LNG Nghi Sơn (58.000 tỷ đồng) và Kho LNG Nghi Sơn (15.000 tỷ đồng) và các dự án hóa chất hợp tác với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, như sản xuất Axit Sulfuric (83.000 tỷ đồng).

Ngoài ra, 7 dự án điện gió được kêu gọi đầu tư với mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, gồm: Bắc Phương - Nghi Sơn (4.800 tỷ đồng); Nghi Sơn 1 (2.400 tỷ đồng); Nghi Sơn 2 (2.400 tỷ đồng); Hải Lâm (2.376 tỷ đồng); Thanh Phú (2.376 tỷ đồng); Mường Lát (8.000 tỷ đồng); Hoằng Hóa (4.600 tỷ đồng).

Không chỉ điện gió, điện mặt trời cũng được tỉnh Thanh Hóa thu hút đầu tư với 7 dự án, tổng công suất khoảng 345MW, tương đương tổng vốn hơn 13.800 tỷ đồng.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Ảnh: NSRP).

Tỉnh Thanh Hóa cũng dự kiến kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực điện rác với dự án khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.

Để thu hút đầu tư, tỉnh đã áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội. Cụ thể, các chính sách được xây dựng theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.

Ngoài các quy định chung của pháp luật hiện hành, tùy theo quy mô và tính chất từng dự án, trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư, tỉnh sẽ xem xét áp dụng các chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với các dự án lớn, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, đối với các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, nhà đầu tư được hưởng nhiều ưu đãi như: miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 3 năm; miễn từ 11 đến 19 năm sau khi dự án đi vào hoạt động; áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm; miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

Đối với các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi, tiền thuê đất có thể được miễn trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Đối với các khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn và các địa bàn khác, tỉnh áp dụng các chính sách hỗ trợ về tiền thuê đất, thuế xuất nhập khẩu, cùng các chính sách đặc thù như: hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp lên tới 20 tỷ đồng/cụm; hỗ trợ dự án sản xuất công nghiệp tại miền núi tới 2 tỷ đồng/dự án; và hỗ trợ vận tải biển qua Cảng Nghi Sơn.