"Tháng 5 hãy bán cổ phiếu", nhà đầu tư nên làm gì?

Giới tài chính có câu ngạn ngữ nổi tiếng "Sell in May and go away", có nghĩa là "bán cổ phiếu trong tháng 5 và rời đi". Nhiều nhà đầu tư thường lựa chọn thời điểm này để bán cổ phiếu ở vùng giá tốt trước khi thị trường trở nên tiêu cực hơn vào giữa quý II - đầu quý IV.

Vào năm nay, liệu câu nói này có còn phù hợp? Nhà đầu tư nên làm gì, tháo chạy hay tiếp tục ở lại thị trường?

Nhà đầu tư nên làm gì trong tháng 5 - tháng "Sell in May" (Ảnh minh họa: Đăng Đức).

Đa dạng danh mục đầu tư, nắm bắt nhanh nhịp biến động

Báo cáo chiến lược tháng 5 của Trung tâm phân tích và đầu tư, Công ty chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng đây là thời điểm sàng lọc cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam có nhịp điều chỉnh trong tháng 4 mạnh hơn dự kiến. Chỉ số VN-Index xuyên phá ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.200 điểm, về mức thấp nhất tại 1.165,99 điểm vào phiên ngày 19/4 và phục hồi trong tuần cuối tháng 4 và các phiên đầu tháng 5.

Dự báo chỉ số VN-Index trong tháng 5 khả năng sẽ có 2 kịch bản. Trường hợp tiếp tục phục hồi, nếu chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 1.278-1.280 điểm thì vùng 1.310 điểm sẽ tiếp tục được hướng đến.

Trong kịch bản kém tích cực hơn, thị trường bước vào nhịp điều chỉnh. Chỉ số VN-Index được hỗ trợ quanh vùng 1.160-1.180 điểm, tích lũy và tạo nền để quay trở lại xu hướng tích cực, hướng về vùng 1.260-1.270 điểm trong tương lai.

Về tâm lý thị trường, theo báo cáo, việc nhà đầu tư chủ động tái cơ cấu và cân bằng danh mục là chiến lược phù hợp trong tháng vừa qua. Nhịp điều chỉnh diễn ra mạnh nhưng khá nhanh và bật lại tốt ở các nhóm ngành triển vọng cho thấy dòng tiền chờ cơ hội đã hoạt động tích cực, phù hợp với dữ liệu số dư tiền gửi nhà đầu tư có tốc độ tăng nhanh trong quý đầu năm.

Nhà đầu tư được lưu ý xem xét các yếu tố rủi ro, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần đây phát đi tín hiệu khả năng neo lãi suất cao lâu hơn. Biến động tỷ giá là một yếu tố thị trường vẫn tiếp tục phải theo dõi trong 2 quý tới. Quan điểm của SSI Research là lãi suất sẽ chỉ chuyển từ mức rất thấp về mức thấp và định hướng của chính sách tiền tệ vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Tuy nhiên, để có nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng bền vững của TTCK, tăng trưởng lợi nhuận phục hồi bền vững trên diện rộng trong các quý tiếp theo là điều cần thiết.

Riêng tháng 5 là tháng vùng trũng thông tin về lợi nhuận, sự quan tâm của TTCK sẽ chú ý đến các biến động về lãi suất, lạm phát và các thông tin chính sách từ Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khai mạc vào ngày 20/5.

Nhóm phân tích cho rằng, việc đa dạng và cân bằng trạng thái danh mục, nắm bắt nhanh cơ hội ở những nhịp biến động là chiến lược phù hợp nhà đầu tư cần chuẩn bị trong bối cảnh hiện nay.

Tích lũy cổ phiếu cho trung, dài hạn

Trong khi đó, báo cáo chiến lược của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư nên tăng tỷ trọng cổ phiếu vào tháng 5. TTCK đã trải qua giai đoạn khó khăn trong tháng 4 nhưng xu hướng dài hạn của thị trường vẫn đang ở mức tăng.

Lợi suất của TTCK đang hấp dẫn hơn nhiều so với kênh tiết kiệm, cho thấy dư địa tăng trưởng của thị trường còn nhiều trong dài hạn. Báo cáo cho rằng định giá thị trường hiện nay tương đối phù hợp để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu cho mục tiêu trung, dài hạn.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có sự cải thiện ở hầu hết các nhóm ngành trong quý đầu năm. Về trung hạn, kết quả này sẽ phục hồi trong bối cảnh lãi suất vẫn được duy trì ở mức nền thấp.

TTCK tháng 5 cần thêm thời gian vận động cân bằng trở lại trên đường phục hồi, trước khi có những chuyển biến mạnh mẽ hơn khi bức tranh kinh doanh trong quý II dần rõ nét.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên lưu ý một vài yếu tố rủi ro như Fed trì hoãn giảm lãi suất. Khối ngoại đã bán ròng mạnh liên tiếp kể từ tháng 3 và nếu khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi của chỉ số chung trong thời gian tới.

Theo báo cáo cho rằng, trong chiều hướng hồi phục, VN-Index sẽ sớm gặp thử thách đáng kể tại các vùng kháng cự, trong đó đáng lưu ý là vùng cản quanh 1.255 điểm. Các chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán trên nghiêng về kịch bản VN-Index giằng co tích lũy với thanh khoản thấp trong vùng 1.195 - 1.265 điểm.