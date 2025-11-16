Thái Lan áp thuế hàng giá rẻ nhập khẩu, bảo vệ doanh nghiệp nội

Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nithanprapas cho biết nước này sẽ bắt đầu thu 10% thuế hải quan đối với hàng nhập khẩu giá rẻ từ năm 2026, thay vì miễn thuế, nhằm bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước.

Hiện tại ở Thái Lan, hàng nhập khẩu có giá trị 1.500 baht (1,21 triệu đồng) trở xuống được miễn thuế, trong khi các sản phẩm có giá trị cao hơn chịu mức thuế khác nhau tùy loại.

Biện pháp mới có hiệu lực từ 1/1/2026 sẽ giúp ngành sản xuất Thái Lan và được kỳ vọng sẽ phối hợp với các nền tảng thương mại trực tuyến để hỗ trợ thu thuế.

Ông Ekniti Nithanprapas cho biết thuế hải quan sẽ được sử dụng để bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khỏi tình trạng hàng hóa nhập khẩu giá rẻ tràn vào nước này sau cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Thái Lan tìm cách ngăn chặn hàng giá rẻ nhập khẩu, bảo vệ sản xuất trong nước (Ảnh: Reuters).

Theo công ty luật Tilleke & Gibbins, biện pháp này sẽ ảnh hưởng tới thương mại điện tử, logistics và bán lẻ, đồng thời tăng gánh nặng cho các hãng vận tải, vốn trước đây xử lý hàng triệu bưu kiện không chịu thuế, nay phải đánh giá và thu thuế.

Năm ngoái, chính phủ tiền nhiệm đã phê duyệt việc thu thuế giá trị gia tăng (VAT) 7% đối với cùng loại hàng hóa nhập khẩu giá rẻ cho đến tháng 12. Hàng giá rẻ chủ yếu từ Trung Quốc đã tác động mạnh đến sản xuất và kinh doanh nội địa Thái Lan, khiến nhiều nhà máy đóng cửa, lao động mất việc, dẫn đến áp lực đòi chính phủ hành động.