Thách thức triển khai bảo hiểm an ninh mạng

Sản phẩm mới, thách thức mới

Bảo hiểm an ninh mạng là sản phẩm còn khá mới mẻ tại thị trường Việt Nam. Việc xây dựng sản phẩm bảo hiểm phức tạp như vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ lưỡng về các rủi ro an ninh mạng, xây dựng các quy trình đánh giá rủi ro chính xác và thiết kế các gói bảo hiểm linh hoạt, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Một trong những thách thức lớn nhất trong việc triển khai bảo hiểm an ninh mạng là việc định giá rủi ro. Tính đa dạng và phức tạp của các cuộc tấn công mạng khiến việc dự đoán chính xác mức độ tổn thất là điều khó. Mỗi cuộc tấn công có thể gây ra những hậu quả khác nhau, từ việc làm gián đoạn hoạt động kinh doanh đến việc mất dữ liệu quan trọng, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Bên cạnh những thách thức về kỹ thuật, việc truyền thông và tiếp cận khách hàng cũng là bài toán nan giải khi phần lớn khách hàng vẫn chưa có đầy đủ kiến thức về bảo hiểm an ninh mạng và tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu. Việc giải thích một cách rõ ràng và dễ hiểu về các rủi ro an ninh mạng, lợi ích của việc mua bảo hiểm là điều không đơn giản. Hơn nữa, việc so sánh và lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp trong một thị trường còn khá mới mẻ cũng khiến nhiều khách hàng cảm thấy bối rối.

Tội phạm tấn công mạng ngày càng gia tăng với nhiều hình thức tinh vi, phức tạp đe dọa an toàn của nhiều cá nhân, tổ chức (Ảnh: Freepik).

Môi trường mạng luôn biến đổi

Lợi dụng không gian mạng để phạm tội, nổi bật là lừa đảo trực tuyến (chiếm 57% tổng số tội phạm mạng), hiện gia tăng cả về phạm vi, quy mô với thủ đoạn tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm trên phạm vi toàn cầu, khiến việc bảo vệ dữ liệu trở thành cuộc đua không ngừng nghỉ.

Các doanh nghiệp bảo hiểm phải không ngừng cập nhật kiến thức và điều chỉnh sản phẩm, đồng thời, yêu cầu các chuyên gia bảo hiểm triển khai sản phẩm phải có kiến thức sâu rộng về cả lĩnh vực bảo hiểm và công nghệ thông tin như các loại hình tấn công, các hệ thống bảo mật, các quy định pháp luật liên quan.

Sự mâu thuẫn giữa rủi ro cao, phí bảo hiểm thấp và cơ hội của doanh nghiệp bảo hiểm

Mặc dù rủi ro tiềm ẩn từ các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng về quy mô và phức tạp, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về tài chính và danh tiếng cho khách hàng nhưng phí bảo hiểm an ninh mạng lại thường được định giá cạnh tranh, thấp hơn nhiều lần so với các loại bảo hiểm khác.

Chị T.T.L (Đống Đa, Hà Nội) cho biết đang sử dụng gói bảo hiểm an ninh mạng với mức phí 3.000 đồng/tháng thông qua ứng dụng ngân hàng. Thoạt đầu chị chưa hiểu về hoàn toàn về các quyền lợi được bảo hiểm và chỉ tham gia để thêm an tâm vì mức phí rất rẻ, nhưng việc gia tăng không ngừng sự vụ lừa đảo trực tuyến cùng các trường hợp khách hàng khác đã được bảo hiểm chi trả khiến chị thêm tin tưởng và duy trì tham gia như một phương án dự phòng.

Câu chuyện của chị T.T.L là một ví dụ điển hình cho thấy nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam về bảo hiểm an ninh mạng còn khá hạn chế. Nhiều người tham gia các gói bảo hiểm với mức phí thấp mà chưa thực sự hiểu rõ về quyền lợi được bảo vệ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, khoảng 77,41% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng, hơn 35 triệu tài khoản thanh toán, số lượng tài khoản thanh toán của cá nhân đã đạt hơn 182,88 triệu tài khoản, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 63,3% và giá trị giao dịch tăng 41,4%. Điều này cho thấy bảo hiểm an ninh mạng có tiềm năng thị trường lớn.

Nhu cầu bảo vệ thông tin và dữ liệu ngày càng tăng cao, cùng với sự hỗ trợ của các chính sách nhà nước và sự phát triển của công nghệ đã tạo ra môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng và phát triển các sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng đa dạng và phù hợp. Việc hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực an ninh mạng cũng là một hướng đi đầy hứa hẹn, giúp doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao năng lực cạnh tranh và cung cấp các giải pháp toàn diện cho khách hàng.

Triển khai sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng là một quá trình đầy thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, với những giải pháp phù hợp và sự quyết tâm cao, các doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn bằng cách tiếp tục hoàn thiện sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm bảo hiểm chất lượng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ an toàn thông tin trong thời đại số.