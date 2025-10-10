Techcombank và Cenvi tặng gói thành lập doanh nghiệp, hóa đơn điện tử, chữ ký số

“Đòn bẩy” từ chính sách: Cơ hội chuyển mình mạnh mẽ

Nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ nhờ những nghị quyết mang tính chiến lược hướng tới sự phát triển bền vững.

Nghị quyết 68 xác định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, đặt mục tiêu đến 2026 chấm dứt cơ chế thuế khoán cho hộ kinh doanh, chuyển sang phương pháp kê khai theo doanh thu thực tế vào năm 2026.

Nghị quyết này cùng với những chính sách đồng bộ khác đã thúc đẩy, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển mình mạnh mẽ. Theo thống kê của Bộ Tài chính, số lượng doanh nghiệp thành lập mới từ tháng 6 tới nay tăng gần 48% so với mức trung bình của 5 tháng đầu năm, đạt hơn 19.000 doanh nghiệp/tháng, phản ánh sức sống mới của khu vực này.

Tuy nhiên, trên tiến trình chuyển đổi, nhiều doanh nghiệp chưa có chuyên môn kế toán, kiến thức về thuế, vẫn còn những e ngại nhất định về tâm lý.

Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc cao cấp Phát triển giải pháp của Techcombank (giữa) cùng bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam (thứ 2 từ trái sang) trong tọa đàm giải đáp thuế cho hộ kinh doanh diễn ra vào ngày 27/8 (Ảnh: TCB),

Anh Gia Thịnh, chủ cửa hàng thực phẩm đông lạnh tại TPHCM, chia sẻ: “Việc kinh doanh của gia đình tôi đã ổn định hơn 5 năm, nhưng khi nghe quy định mới, tôi thực sự lo lắng. Bắt đầu từ đâu, thủ tục ra sao, quản lý sổ sách thế nào… đều là thử thách đối với những hộ kinh doanh như chúng tôi”.

Nỗi băn khoăn của anh Thịnh cũng là tâm tư chung của hàng triệu hộ kinh doanh và các nhà khởi nghiệp, khi phải đối diện với nhiều thách thức như quy trình sổ sách phức tạp nhưng thông tin còn phân tán, thiếu hướng dẫn cụ thể, e ngại thủ tục chuyển đổi; chi phí ban đầu cao; hệ thống kế toán, thuế, hóa đơn điện tử phức tạp; cùng với khó khăn trong tiếp cận tín dụng do chưa có lịch sử hoạt động.

Khởi đầu vững vàng, sẵn sàng bứt phá nhờ sự hỗ trợ toàn diện từ Techcombank

Thấu hiểu sâu sắc những thách thức và cơ hội mà cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt, Techcombank phối hợp cùng đối tác Cenvi, Fast triển khai chương trình “Thành lập 0 đồng - Sẵn sàng bứt phá cùng Techcombank”, kéo dài đến hết 31/12.

Cenvi tư vấn và trao hồ sơ đăng ký kinh doanh cho khách hàng (Ảnh: TCB).

Gói ưu đãi sẽ giúp doanh nghiệp an tâm từ khâu đăng ký đến vận hành, với tổng giá trị hỗ trợ lên đến 9 triệu đồng. Cụ thể, khách hàng sẽ được miễn phí gói thành lập doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh, biển công ty, dấu pháp nhân...; tư vấn và hoàn thiện trọn gói thủ tục thuế, kê khai, báo cáo); miễn phí phần mềm kế toán Fast, 500 hóa đơn điện tử, 1 năm chữ ký số; miễn phí tài khoản ngân hàng số đẹp, phí thường niên và giao dịch.

Ngân hàng cũng trao đặc quyền “Một lần chi lương - Ba lợi ích” dành cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp và nhân viên. Theo đó, doanh nghiệp được giảm 0,5% lãi vay, hoàn 3 triệu đồng với thẻ ghi nợ doanh nghiệp Techcombank Business và tối đa 6 lần trải nghiệm phòng chờ Techcombank Private Lounge.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi như: miễn phí chuyển tiền quốc tế năm đầu, hoàn tiền đến 3,5 triệu giao dịch qua POS và QR. Techcombank còn hỗ trợ doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài thông qua các đặc quyền dành riêng cho nhân viên khi chi lương thông qua tài khoản Techcombank, cho vay tín chấp lên đến 6 lần lương.

Phòng chờ Techcombank Private Lounge tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM (Ảnh: TCB).

Anh Minh Hoàng, nhà sáng lập một startup công nghệ tại Hà Nội, chia sẻ: “Chúng tôi có sản phẩm tốt nhưng là người chỉ chuyên về kỹ thuật, 2 năm nay tôi cứ chần chừ vì e ngại về thủ tục, chi phí và cả khâu quản lý vận hành khi thành lập công ty.

Nhờ Techcombank, tôi được hỗ trợ trang bị, từ thủ tục đúng quy định đến sử dụng công cụ kế toán, tối ưu chi phí khi giao dịch ngân hàng, nâng cao sự tự tin trong bước đầu chinh phục thị trường”.

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc cao cấp Phát triển giải pháp của Techcombank, khẳng định: “Với mục tiêu đem đến giá trị tốt nhất tới khách hàng, chúng tôi phối hợp cùng đối tác ra mắt gói ưu đãi miễn phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp giúp rút ngắn thủ tục thành lập, vận hành hiệu quả ngay từ đầu.

Trong dài hạn, chúng tôi cam kết không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng khởi nghiệp và hộ kinh doanh chuyển đổi, mà còn góp phần thực hiện hóa cam kết đồng hành cùng khu vực kinh tế tư nhân trên hành trình vươn mình mạnh mẽ cùng đất nước, đóng góp lớn vào hành trình kiến tạo một Việt Nam mới - năng động, số hóa, hội nhập sâu rộng và phát triển toàn diện".

Để biết thêm thông tin về chương trình, truy cập tại đây.