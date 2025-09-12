Techcombank Sinh lời tự động: Khi tiền khách hàng an toàn sinh lời mỗi ngày

Được phát triển dựa trên các mô hình sản phẩm đã thành công trở thành chuẩn mực tại các quốc gia trên thế giới như Singapore, Mỹ, Trung Quốc, Techcombank Sinh lời tự động sở hữu những đặc tính vượt trội và phù hợp hơn với thị trường Việt Nam như: một ngày cũng sinh lời, linh hoạt 24/7, lãi suất lên đến 4,4% và tính an toàn được bảo đảm bởi các lớp an ninh nghiêm ngặt gồm pháp lý, uy tín thương hiệu, công nghệ.

Hiện tại, hơn 4,1 triệu khách hàng kích hoạt Techcombank Sinh lời tự động, hàng ngày dòng tiền nhàn rỗi được tối ưu cùng nhiều giá trị cộng thêm vượt trội.

Techcombank Sinh lời tự động là sản phẩm tiên phong tối ưu tài khoản thanh toán, đồng thời sở hữu hệ thống bảo vệ đa tầng.

Tuân theo chuẩn mực toàn cầu và quy định của Ngân hàng Nhà nước

Tại các thị trường tài chính phát triển, người dân đã quen thuộc với việc tiền trong tài khoản thanh toán tự động sinh lời thông qua các sản phẩm “sweep accounts” (tài khoản chuyển gửi). Những mô hình này phát triển rộng rãi không chỉ nhờ mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối nhờ khung pháp lý chặt chẽ, như quy định bảo hiểm tiền gửi của Cơ quan Bảo hiểm Ký thác Liên bang (FDIC) tại Mỹ và các Chương trình Bảo lãnh Tiền gửi (DGS) quốc gia trên toàn EU.

Tại Việt Nam, Luật Bảo hiểm tiền gửi và Quyết định 32 quy định rõ người gửi tiền được hưởng quyền lợi bảo hiểm lên đến 125 triệu đồng mỗi cá nhân tại một tổ chức tín dụng, dưới sự quản lý của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Ngoài ra, NHNN còn yêu cầu các ngân hàng duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) tối thiểu 8% và thực hiện kiểm toán định kỳ để đảm bảo tính tuân thủ. Các quy định này không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho người dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và sự ổn định của hệ thống tài chính quốc gia.

Trên nền tảng pháp lý vững chắc đó, Techcombank đã tiên phong triển khai mô hình trả lãi cho dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán của khách hàng từ năm 2024, và nâng cấp liên tục với các phiên bản vượt trội, với tên gọi Techcombank Sinh lời tự động.

Mô hình trả lãi cho dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán của khách hàng đã được Techcombank triển khai từ năm 2024, trước khi nâng cấp lên Techcombank Sinh lời tự động.

Khẳng định uy tín và vị thế người tiên phong

Trong suốt 32 năm hoạt động, Techcombank đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng, sự ghi nhận của các cơ quan quản lý. Những giải thưởng mà Techcombank đạt được từ trong nước đến quốc tế đã cho thấy hình ảnh về một ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam.

Liên tục trong nhiều năm, Techcombank duy trì nền tảng tài chính mạnh mẽ, tăng trưởng lợi nhuận tốt, tỷ lệ CASA cao và chiến lược số hóa hiệu quả. Trong quý II/2025, Techcombank cán mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế theo quý đạt mức cao nhất trong lịch sử. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) vượt mốc 41%. Biên lãi thuần (NIM) cải thiện lên 3,8%, cho thấy hiệu quả vận hành và khả năng sinh lời bền vững. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức 15%, vượt xa yêu cầu tối thiểu, khẳng định khả năng chống chịu rủi ro tốt của ngân hàng.

Năm 2024, ngân hàng được Euromoney, FinanceAsia và Global Finance đồng loạt vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên đạt cả ba giải thưởng này trong cùng một năm. Ngoài ra, Techcombank được The Asian Banker trao giải “Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng quản lý tiền mặt tốt nhất Việt Nam” năm 2024. Forbes cũng xếp Techcombank là “Ngân hàng số 1 Việt Nam” trong bảng xếp hạng World’s Best Banks 2024 dựa trên khảo sát ý kiến khách hàng.

Mới đây, sản phẩm Techcombank Sinh lời tự động cũng đã giành 3 giải thưởng của Stevie Awards bao gồm 1 giải vàng và 2 giải đồng. Techcombank cũng được vinh danh trong khuôn khổ Giải thưởng Kinh doanh quốc tế thường niên lần thứ 22 (International Business Awards) do Stevie Awards tổ chức.

Sinh lời tự động là sản phẩm tài chính nổi bật của Techcombank trong thời gian qua, thu hút tới 4,1 triệu khách hàng kích hoạt.

Hàng rào bảo vệ bằng công nghệ hiện đại

Tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, Techcombank đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào Sinh lời tự động tạo nên một hệ thống vận hành minh bạch, bảo mật và hiệu quả.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, nhấn mạnh: “Để Techcombank Sinh lời tự động thực sự hoạt động, cần đầu tư rất nhiều vào công nghệ, trí tuệ nhân tạo và sự kết nối giữa các sản phẩm và tính năng khác nhau. Techcombank đã có khoảng thời gian dài đầu tư mạnh mẽ vào AI, GenAI, nền tảng dữ liệu và đặc biệt là mô hình hệ sinh thái tài chính toàn diện. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cải tiến Techcombank Sinh lời tự động theo những phản hồi của khách hàng để sản phẩm ngày càng vượt trội".

Techcombank nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Theo đó, các nền tảng công nghệ được sử dụng để phân tích hành vi tài chính của người dùng, từ đó tự động phân bổ số dư vào các kênh đầu tư an toàn, tối ưu hóa lợi nhuận mà không cần người dùng can thiệp. Bên cạnh đó, công nghệ số hóa và dữ liệu thông minh cũng giúp cho trải nghiệm của người dùng trở nên liền mạch, giúp cho TCB đạt được chỉ số hài lòng (CSAT) lên đến 91% trong quý I/2025.

Đồng thời, ứng dụng Techcombank Mobile đóng vai trò như một trung tâm điều khiển tài chính cá nhân, cho phép khách hàng theo dõi lợi nhuận hàng ngày, kiểm tra số dư và quản lý tài khoản mọi lúc, mọi nơi. Techcombank cam kết luôn đảm bảo khả năng thanh toán 24/7 trên số dư sinh lời, tiền trong tài khoản Sinh lời tự động vẫn có thể được chuyển khoản, thanh toán, rút tiền bất cứ lúc nào và khách hàng vẫn được tính lãi suất cho khoảng thời gian duy trì số dư, ngay cả khi chỉ là một ngày.

Với sự đầu tư công nghệ và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, Techcombank liên tục được The Asset Triple A Digital Awards công nhận là “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam” và “Ứng dụng ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam” trong 3 năm liên tiếp (2023-2025).

Trong bối cảnh tài chính toàn cầu không ngừng đổi mới, nối tiếp Zero Fee, Techcombank Sinh lời tự động nhờ sự tiên phong, vượt trội về mặt công nghệ và các lớp bảo vệ toàn diện, đã khẳng định sự khác biệt, không chỉ tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng mà còn định hình tương lai tài chính an toàn và thông minh.