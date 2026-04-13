Techcombank đưa hai công ty bảo hiểm mới ra thị trường quốc tế

Chương trình không chỉ là hoạt động thường niên mà đã trở thành một nền tảng chiến lược, nơi các chuyên gia và lãnh đạo người Việt trên toàn cầu kết nối với những cơ hội phát triển mang tính dài hạn tại Việt Nam.

Bước ra biển lớn từ tâm điểm bảo hiểm thế giới

Sau chuỗi thành công tại Singapore, Mỹ, châu Âu và Úc, việc Techcombank lựa chọn Hong Kong cho đợt thu hút nhân tài quốc tế lần này không phải là sự ngẫu nhiên. Trong giới tài chính, Hong Kong là nơi thu hút nhiều tập đoàn bảo hiểm đa quốc gia.

Việc đưa hai công ty bảo hiểm mới thành lập trong hệ sinh thái Techcombank group là Techcom Life (2025) và Techcom Insurance (2024) bước ra thị trường quốc tế tại đây cho thấy sự tự tin của Techcombank trong việc cạnh tranh sòng phẳng về môi trường làm việc và tầm nhìn công nghệ.

Với định vị là những doanh nghiệp “sinh ra trong kỷ nguyên số”, Techcom Life và Techcom Insurance đang tận dụng sức mạnh dữ liệu và AI từ hệ sinh thái để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Với thông điệp “Be The Game Changer. Live Greater Together” (tiên phong bứt phá, cùng nhau vượt trội), chương trình hướng tới những cá nhân không chỉ tìm kiếm một bước tiến nghề nghiệp, mà còn mong muốn đóng vai trò tiên phong trong việc tái kiến thiết ngành bảo hiểm tại Việt Nam.

Sức hút từ những con số "biết nói"

Thông thường, các doanh nghiệp bảo hiểm mới thành lập cần thời gian dài để thâm nhập thị trường. Tuy nhiên, số liệu thực tế từ Techcom Life và Techcom Insurance đang cho thấy một quỹ đạo khác.

Chỉ sau hai tháng đầu năm, Techcom Life đã vào Top 5 thị trường về doanh thu khai thác mới, cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu.

Trong khi đó, Techcom Insurance đã cán mốc phục vụ hơn 650.000 khách hàng thông qua mạng lưới phủ rộng khắp 280 chi nhánh và đội ngũ 3.500 nhân sự kinh doanh trên toàn quốc trong năm 2025.

Những kết quả này phản ánh tiềm năng phát triển của hai doanh nghiệp mới, đồng thời củng cố nền tảng để hiện thực hóa tham vọng xây dựng một thế hệ bảo hiểm mới tại Việt Nam, nơi công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng đóng vai trò trung tâm. Đây chính là nền tảng vững chắc để Techcombank đưa ra lời mời gọi hấp dẫn đến không chỉ các chuyên gia trong nước mà cả những nhân sự cấp cao quốc tế đang tìm kiếm một cơ hội mới để bứt phá sự nghiệp.

Dàn lãnh đạo cấp cao trực tiếp kết nối với nhân tài quốc tế

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt cho sự kiện ngày 17/4 tại Hong Kong chính là sự hiện diện trực tiếp của dàn lãnh đạo cấp cao - những người từng giữ vai trò "kiến trúc sư" dẫn dắt sự thay đổi tại các định chế tài chính lừng lẫy như OCBC Bank.

Nổi bật là ông Pranav Seth, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Techcom Insurance, chuyên gia với hơn 18 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực chuyển đổi số và hệ sinh thái tài chính.

Ông Pranav Seth, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Techcom Insurance (Ảnh: Techcom Insurance).

Ông từng là Phó chủ tịch cấp cao tại OCBC Singapore, sở hữu bề dày thành tích trong việc kiến tạo các mô hình kinh doanh số đột phá và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trên quy mô quốc tế.

Nhân vật tiêu biểu thứ hai là ông Mukesh Pilania, Tổng giám đốc Techcom Life, chuyên gia với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm định hình chiến lược bảo hiểm và số hóa tại thị trường châu Á.

Ông Mukesh Pilania, Tổng giám đốc Techcom Life (Ảnh: Techcom Life).

Tại phiên Keynote Sharing (thảo luận), giới chuyên môn kỳ vọng sẽ được nghe những phân tích sâu sắc về Vietnam Insurance Market Outlook (Triển vọng thị trường bảo hiểm Việt Nam). Đây không chỉ là câu chuyện về tiềm năng dân số, mà là bài toán về việc ứng dụng công nghệ để giải quyết "nỗi đau" về sự minh bạch và tính cá nhân hóa của ngành bảo hiểm truyền thống.

Ông Mukesh Pilania khẳng định: “Ngành bảo hiểm Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn, nơi công nghệ và dữ liệu là nhân tố then chốt tạo ra giá trị thực chất cho khách hàng”.

Cơ hội trở thành “Game Changer” (nhân tố bứt phá) trong kỷ nguyên tái thiết

Khác với việc trở thành một mắt xích trong những cỗ máy toàn cầu đã vận hành ổn định, lời mời từ Techcombank mở ra cơ hội để các chuyên gia trực tiếp tham gia vào tiến trình định hình một thế hệ bảo hiểm mới tại Việt Nam.

Đây là giai đoạn quan trọng cho những ai khao khát khẳng định dấu ấn cá nhân trong một môi trường đang chuyển mình mạnh mẽ.

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang dịch chuyển từ mô hình phản ứng truyền thống sang chủ động dự báo và phòng ngừa nhờ sức mạnh của dữ liệu và công nghệ, Techcom Life và Techcom Insurance chính là những doanh nghiệp tiên phong "sinh ra trong kỷ nguyên số".

Tại đây, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là công cụ hỗ trợ mà được tích hợp xuyên suốt vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, từ khâu thiết kế sản phẩm cá nhân hóa đến tối ưu hóa hành trình trải nghiệm của khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi quyết định.

Đối với các nhân sự quốc tế và cộng đồng Việt kiều, đây không đơn thuần là một bước tiến nghề nghiệp, mà là cơ hội hiếm có để trực tiếp đồng hành trong giai đoạn “build from the ground up” (xây dựng từ nền tảng).

Thay vì kế thừa những di sản cũ, mỗi cá nhân sẽ trực tiếp cầm lái, góp phần kiến tạo nên diện mạo mới minh bạch hơn, công bằng hơn và giá trị hơn góp phần định hình tương lai của ngành bảo hiểm tại Việt Nam.