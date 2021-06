Tàu The Evolution hoàn thành chuyến hàng đầu tiên về cảng Hòa Phát Dung Quất

Dân trí Ngày 23/6, con tàu trọng tải lớn thứ 2 của Hòa Phát -The Evolution đã vận chuyển chuyến hàng đầu tiên gồm 86.000 tấn than từ Úc về cảng Hòa Phát Dung Quất.

Theo kế hoạch, tàu sẽ tiến hành bốc dỡ tại cảng Hòa Phát Dung Quất 53.600 tấn, còn lại sẽ được chuyển về Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Hải Dương.

Sau hải trình đầu tiên, tàu The Evolution sẽ tiếp tục đi Úc chở than, cung cấp nguyên liệu ổn định cho các khu liên hợp của Hòa Phát. Hiện nay, giá thuê tàu trên thị trường vận tải biển đang cao nên ngoài phục vụ tất cả các đơn hàng mua FOB và bán CFR của tập đoàn, các tàu cỡ lớn của Hòa Phát còn có kế hoạch tiếp nhận các đơn hàng thương mại ngoài thị trường.

Trước đó, ngày 14/4, tàu The Harmony của Công ty CP Vận tải biển Hòa Phát đã chở hơn 80.000 tấn than từ Úc về Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là chuyến đi đầu tiên của The Harmony sau khi về với Hòa Phát.

Tàu The Evolution và Harmony của Công ty CP Vận tải biển Hòa Phát đều có trọng tải 90.000 tấn, được đóng tại Nhật Bản. Cả hai đều có trang thiết bị hiện đại, độ an toàn cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, an toàn kỹ thuật, chế độ đãi ngộ với thuyền viên.

Việc sở hữu đội tàu cỡ lớn nhằm phục vụ nhu cầu vận tải biển ngày càng tăng cao, đồng thời giúp Tập đoàn chủ động trong kế hoạch nhập nguyên liệu sản xuất cho các nhà máy, giảm rủi ro cước tàu khi giá tàu tăng cao.

Trường Thịnh