Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ: Kiến tạo tương lai bền vững trong từng hoạt động

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ phát biểu trong sự kiện “Hành trình Trao giá trị - Đồng kiến tạo tương lai” (Ảnh: Vitto Hoàn Mỹ).

Phát triển bền vững: Sản xuất có trách nhiệm – Tiêu dùng có trách nhiệm

Theo đại diện Vitto Hoàn Mỹ, bền vững không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm mà còn từ quy trình sản xuất và cách thức tiêu dùng. Là một trong những doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát tiên phong ứng dụng ESG trong vận hành, Vitto Hoàn Mỹ đã triển khai các hoạt động thực tiễn thông qua cam kết 3P.

Cụ thể, phát triển nhận thức con người (people) thông qua đẩy mạnh đào tạo đội ngũ nhân viên nhằm kiến tạo cách làm mới, nâng cao hiệu suất làm việc.

Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ tổ chức đào tạo tư duy hệ thống cho đội ngũ nhân viên (Ảnh: Vitto Hoàn Mỹ).

Tái tạo trái đất (planet) thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại trong dây chuyền sản xuất và vận hành, như sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường (vỏ hạt điều, dăm gỗ...) tại công đoạn sấy, đồng thời thay thế than đốt bằng khí LPG, tiết giảm 10% phát thải khí nhà kính năm 2024 so với 2023; chuyển đổi xe nâng dầu sang xe nâng điện.

Vitto Hoàn Mỹ cũng đầu tư công nghệ hiện đại nhằm giảm tiêu thụ điện năng, tái sử dụng nguyên liệu hao hụt....

Hệ thống khí LPG của Vitto Hoàn Mỹ (Ảnh: Vitto Hoàn Mỹ).

Chia sẻ tiến bộ - thịnh vượng (prosperity) bằng cách hướng đến xây dựng quan hệ hợp tác cùng đối tác và khách hàng, từ đó mở rộng kiến tạo thịnh vượng.

Trong sự kiện “Hành trình Trao giá trị - Đồng kiến tạo tương lai”, Vitto Hoàn Mỹ tổ chức buổi talkshow với chủ đề “Xu hướng sản xuất có trách nhiệm - tiêu dùng có trách nhiệm trong chuỗi cung ứng hiện đại” với sự đồng hành của các nhà cung cấp hàng đầu trong ngành, kiến trúc sư và đại diện nhà phân phối

Talkshow “Xu hướng sản xuất có trách nhiệm - tiêu dùng có trách nhiệm trong chuỗi cung ứng hiện đại” (Ảnh: BTC).

“Sản xuất có trách nhiệm - Tiêu dùng có trách nhiệm” là mục tiêu số 12 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, nhằm nhấn mạnh việc cần sản xuất và tiêu dùng theo hướng hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn.

Trong buổi tọa đàm, các nhà cung cấp nổi tiếng trong ngành gạch ốp lát như Sacmi, Esmalglass Itaca, Torrecid đã đưa ra những góc nhìn mới mẻ cùng những giải pháp thực tiễn, với việc đổi mới, cải tiến sản phẩm và dây chuyền sản xuất, từ đó không chỉ giúp chất lượng thành phẩm đầu ra được nâng cao mà còn đảm bảo làm giảm tối đa tác động xấu tới môi trường và con người.

Với góc nhìn của người tiêu dùng, Kiến trúc sư Hà Thanh và đại diện nhà phân phối VUCCI cũng nhận thức rõ được trách nhiệm trong việc lựa chọn sản phẩm cung ứng ra thị trường cũng như truyền thông, lan tỏa tới khách hàng tầm quan trọng của việc ưu tiên các thương hiệu có chất lượng, phù hợp với nhu cầu, thay vì chạy theo giá rẻ.

Sản phẩm bền vững

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Vitto Hoàn Mỹ đã tiên phong trong việc đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, mang đến các sản phẩm gạch ốp lát với chất lượng cao.

Năm 2025, tập đoàn tiếp tục khẳng định vị thế khi đưa máy cán không khuôn Compactor mới của Sacmi vào dây chuyền sản xuất, và cho ra mắt các dòng gạch khổ lớn như 1.000x1.000mm, 600x1.200mm, 750x1.500mm...

Với công nghệ cán liên tục của Sacmi, mỗi viên gạch không chỉ bền chắc từ bên trong với tỷ trọng và độ dày đồng đều, mà còn hoàn thiện với bề mặt tinh xảo, trở thành một tác phẩm nghệ thuật, góp phần kiến tạo không gian sống hiện đại, nơi gia chủ tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm sống đẳng cấp .

Máy cán không khuôn Sacmi mới được đưa vào dây chuyền sản xuất của Vitto Hoàn Mỹ (Ảnh: Vitto Hoàn Mỹ).

Hợp tác bền vững

Trong khuôn khổ chương trình, Vitto Hoàn Mỹ tổ chức Workshop “Giải pháp kinh doanh bền vững”, từ đó mở ra cơ hội để các đối tác kinh doanh cùng trao đổi các giải pháp phát triển lâu dài.

“Vitto Hoàn Mỹ luôn tin rằng sự hợp tác minh bạch và luôn sẵn lòng đồng hành trong mọi hoạt động là nền tảng để mở ra giá trị thực sự cho tất cả các bên. Sự kiện “Hành trình Trao giá trị – Đồng kiến tạo tương lai” đã khẳng định, chất lượng và hợp tác bền vững chính là kim chỉ nam giúp Vitto Hoàn Mỹ và các đối tác cùng nhau kết nối kiến tạo thành công bền vững”, đại diện tập đoàn cho hay.

Tìm hiểu thêm về Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ:

Hotline: 0971 835 779

Website: https://vthmgroup.vn

Xem thêm video highlight sự kiện “Hành trình Trao giá trị - Đồng kiến tạo tương lai” tại đây.