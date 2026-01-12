Trong hành trình phát triển, bên cạnh những công trình, dự án và con số tăng trưởng, CEO Group đặc biệt chú trọng kiến tạo “tài sản vô hình” - đó là bản sắc văn hóa doanh nghiệp.

Triết lý “One CEO - One Family - One Team” (Một CEO - Một gia đình - Một đội) ra đời và được nuôi dưỡng như sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn hệ thống, kết nối gần 2.000 con người ở nhiều vùng miền, lĩnh vực, thế hệ trong một tinh thần chung: đồng lòng - gắn bó - cùng hành động vì mục tiêu dài hạn.

Tiếp nối hành trình xây dựng và lan tỏa bản sắc đó, Tập đoàn CEO phát động cuộc thi sáng tác ca khúc “CEO ca” - ca khúc truyền thống của tập đoàn - nhằm tìm kiếm một tác phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng, có khả năng chuyển tải tinh thần, triết lý và khát vọng phát triển của doanh nghiệp bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc và lan tỏa.

Tập đoàn CEO phát động cuộc thi sáng tác ca khúc “CEO ca” (Ảnh: Tập đoàn CEO).

Theo đại diện Tập đoàn CEO, đây không đơn thuần là một cuộc thi sáng tác, mà là một hoạt động văn hóa có chiều sâu, nhằm kết tinh và truyền dẫn những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp qua âm nhạc - một hình thức chạm tới cảm xúc, gắn kết con người và nuôi dưỡng tinh thần tổ chức một cách tự nhiên, bền bỉ.

Ca khúc “CEO ca” trong tương lai được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng tinh thần đồng hành cùng tập đoàn trong các sự kiện, hoạt động tập thể và trong chính đời sống nội bộ hằng ngày.

Triết lý “One CEO - One Family - One Team” được xem là linh hồn của tác phẩm. “One CEO” là sự đồng lòng về tầm nhìn và mục tiêu; “One Family” là sự gắn bó, tôn trọng và sẻ chia; còn “One Team” là tinh thần hành động cùng nhau, vượt khó cùng nhau và cùng hướng tới thành công.

Đó không phải là khẩu hiệu, mà là cách tổ chức vận hành, cách con người CEO làm việc, ứng xử và đồng hành với nhau trong suốt hơn hai thập kỷ qua.

Tập đoàn CEO kỷ niệm 24 năm thành lập, sẵn sàng chào đón vận hội mới (Ảnh: Tập đoàn CEO).

Thông qua chương trình, tập đoàn mong muốn tìm được một tác phẩm âm nhạc trong sáng, giàu cảm xúc, truyền cảm hứng tích cực, phản ánh được bản sắc văn hóa, sứ mệnh và khát vọng phát triển bền vững của CEO Group, một doanh nghiệp hướng đến triết lý “Vì cuộc sống hạnh phúc - For Happy Life”, gắn tăng trưởng kinh tế với giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Chương trình dành cho các nhạc sĩ thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các nhạc công, tác giả chuyên nghiệp và không chuyên có năng lực sáng tác và mong muốn đồng hành cùng tập đoàn bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Tác phẩm dự thi cần là sáng tác mới, chưa từng công bố, có thời lượng từ 4 đến 5 phút, giai điệu trong sáng, dễ lan tỏa, phù hợp biểu diễn trong các sự kiện chính thức của tập đoàn, không vi phạm quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải Nhất trị giá 120 triệu đồng, giải Nhì 50 triệu đồng và giải Ba 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tác giả đạt giải còn có cơ hội hợp tác sản xuất âm nhạc, được giới thiệu trong hệ thống truyền thông của tập đoàn; đặc biệt, tác phẩm đoạt giải cao nhất có thể được lựa chọn làm ca khúc truyền thống chính thức của CEO Group.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 6/1 đến hết ngày 6/2. Hồ sơ dự thi gồm bản ghi âm mẫu (mp3 hoặc wav), bản ký âm, lời bài hát và phiếu đăng ký dự thi tải trên website chính thức của tập đoàn (https://ceogroup.com.vn).

Tác phẩm gửi về địa chỉ email: vptd@ceogroup.com.vn hoặc gửi trực tiếp tới trụ sở tập đoàn tại Tầng 5, Tháp CEO, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Thông qua chương trình phát động sáng tác ca khúc “CEO ca”, Tập đoàn CEO kỳ vọng sẽ tìm được một tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật, mà còn mang chiều sâu tinh thần, trở thành biểu tượng văn hóa sống động, góp phần lan tỏa tinh thần “One CEO - One Family - One Team” và đồng hành cùng tập đoàn trên hành trình phát triển bền vững, nhân văn và vươn tầm trong giai đoạn mới.