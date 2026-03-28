Tập đoàn CEO hướng tới mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng năm 2026

Ngày 27/3, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO, viết tắt: Tập đoàn CEO) thông báo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự không đạt tỷ lệ theo quy định.

Theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, không đủ điều kiện để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn CEO.

TS.LS Chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình phát biểu tại Đại hội (Ảnh: CEO Group).

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn và thách thức, Tập đoàn CEO đã nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, nâng cao vị thế thương hiệu, nhất quán theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.

Tập đoàn ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.432 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 206 tỷ đồng - vượt 13% kế hoạch đề ra. Kết quả này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt và hiệu quả trong công tác điều hành, quản trị của Tập đoàn trước những biến động của thị trường.

Song song với đó, tập đoàn tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều bước tiến quan trọng trong các lĩnh vực cốt lõi.

Năm 2025, tập đoàn mở rộng sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp với việc được chấp thuận là nhà đầu tư Dự án Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng (khu B) thuộc Khu Thương mại Tư do (FTZ) Hải Phòng với nhiều ưu đãi vượt trội - mở ra hướng đi chiến lược mới và bổ sung động lực tăng trưởng dài hạn.

Ở lĩnh vực bất động sản đô thị, tập đoàn tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện pháp lý các dự án trọng điểm như CEOHomes Hana Garden tại Hà Nội, CEOHomes Diamond Hill tại Đặc khu Phú Quốc, Sonasea Vân Đồn Harbor City tại Đặc khu Vân Đồn… tạo tiền đề triển khai trong giai đoạn tới.

Các tổ hợp nghỉ dưỡng của CEO Group thu hút lượng lớn khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia (Ảnh: CEO Group).

Lĩnh vực dịch vụ ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi doanh thu mảng khách sạn tăng hơn 40%, phục vụ khoảng 710.000 khách, trong đó khách quốc tế chiếm tỷ trọng lớn. Kết quả này khẳng định năng lực vận hành cũng như sức hấp dẫn của hệ sinh thái nghỉ dưỡng do tập đoàn phát triển.

Đồng thời, tập đoàn đã khởi công Tổ hợp nghỉ dưỡng Novotel Cam Ranh Resort tại Khánh Hòa. Dự án dự kiến được hoàn thành và đưa vào vận hành cuối năm 2026 để mang lại dòng tiền, doanh thu, hình thành thêm tài sản có giá trị. Dự án cũng đánh dấu việc mở rộng sự hiện diện chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng của tập đoàn tại các thị trường du lịch trọng điểm của đất nước.

Song song với hoạt động kinh doanh, tập đoàn tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đô thị thông qua việc khánh thành Trường Mầm non và Tiểu học CEO và triển khai thi công tòa nhà hỗn hợp văn phòng, y tế tại Khu đô thị CEOHomes Sunny Garden City.

Tòa nhà sẽ đóng góp thêm trên 20.000 m2 không gian văn phòng làm việc và cho thuê. Tập đoàn đồng thời triển khai nhiều hoạt động ESG và an sinh xã hội, thể hiện cam kết phát triển vì cộng đồng.

Việc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới cùng triết lý kinh doanh “Vì cuộc sống hạnh phúc” cũng đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp. Trong năm, tập đoàn tiếp tục được vinh danh với nhiều giải thưởng như Top 10 Nơi làm việc tốt nhất ngành bất động sản, Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, cùng nhiều giải thưởng dành cho các dự án và khu nghỉ dưỡng.

Bước sang năm 2026, Tập đoàn CEO đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng - tăng 50% so với năm 2025. Định hướng này được xây dựng trên cơ sở kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ có những tín hiệu tích cực hơn nhờ hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện và triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định.

Tuy nhiên, tập đoàn cũng nhận định thị trường vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức, đòi hỏi sự thận trọng trong công tác điều hành và quản trị rủi ro.

CEO Group đặt mục tiêu triển khai 500 – 1.000 ha Khu công nghiệp thế hệ mới trong giai đoạn tới (Ảnh: CEO Group).

Trong thời gian tới, CEO Group sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như: Novotel Cam Ranh Resort; Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng (khu B); CEOHomes Hana Garden; Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, y tế, thương mại, dịch vụ tại Dự án CEOHomes Sunny Garden City…;

Đồng thời tập đoàn đẩy mạnh phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành các khu nghỉ dưỡng đang hoạt động, khai trương khu nghỉ dưỡng mới, tiếp tục phát triển các dự án mới để hoàn thiện chuỗi nghỉ dưỡng 3.000 - 5.000 phòng khách sạn 5 sao tại các địa bàn tiềm năng trên cả nước.

Bên cạnh đó, tập đoàn tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo kiểm soát rủi ro, an toàn tài chính, và tối ưu hiệu quả đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Với định hướng phát triển bền vững nhưng nhanh hơn, CEO Group tiếp tục định vị thương hiệu gắn liền với các brands chủ lực như CEOHomes (nhà ở), Sonasea (nghỉ dưỡng), CEOZone (công nghiệp), CEOSpace (văn phòng), CEOEdu (giáo dục); không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp, uy tín trên thị trường, gia tăng giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông, đối tác, góp phần phát triển cộng đồng và đất nước trong kỷ nguyên mới.