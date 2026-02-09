Tập đoàn Apollo và chiến lược mở rộng sang lĩnh vực sinh dược

Sự kiện quy tụ các đối tác chiến lược quốc tế, khách hàng và hệ thống phân phối trên toàn quốc, phản ánh định hướng phát triển dựa trên hợp tác dài hạn, chuẩn mực vận hành và tầm nhìn bền vững mà Apollo theo đuổi xuyên suốt nhiều năm.

Sự kiện Beyond Bonding quy tụ các đối tác chiến lược toàn cầu, khẳng định tầm nhìn quốc tế của Tập đoàn Apollo (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

Beyond Bonding - Nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Với Apollo, Beyond Bonding (Hơn cả sự gắn kết) không chỉ là chủ đề của một đêm tri ân, mà phản ánh cách tập đoàn tiếp cận hợp tác như một nền tảng phát triển.

Theo đó, các mối quan hệ không dừng ở giao dịch thương mại, mà được xây dựng trên sự chia sẻ chuẩn mực, kỷ luật vận hành và trách nhiệm dài hạn giữa doanh nghiệp với đối tác, khách hàng và cộng đồng.

Triết lý này cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình Apollo mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động: tăng trưởng có chọn lọc, dựa trên nền tảng đã được kiểm chứng, thay vì mở rộng dàn trải.

Ban lãnh đạo Apollo cùng đại diện Shin-Etsu và Dow Chemical cam kết đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

Củng cố trụ cột hóa chất, vật liệu xây dựng và mở rộng hệ sinh thái

Hóa chất vật liệu xây dựng, đặc biệt là silicone sealant, tiếp tục được Tập đoàn Apollo xác định là mảng kinh doanh trụ cột. Đây là lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao, khả năng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tính ổn định dài hạn trong vận hành.

Trong hơn hai thập kỷ qua, Apollo xây dựng nền tảng này thông qua hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược quốc tế như Shin-Etsu và Dow Chemical.

Hợp tác được phát triển theo hướng toàn diện, từ chia sẻ tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm quản trị đến định hướng phát triển bền vững. Đây là nền tảng giúp Apollo duy trì sự nhất quán về chất lượng, đồng thời củng cố vị thế trên thị trường và mạng lưới phân phối trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.

Trên nền tảng hợp tác đó, Tập đoàn Apollo từng bước mở rộng danh mục sản phẩm theo tư duy hệ sinh thái, hướng đến các nhóm ứng dụng liên ngành có liên quan chặt chẽ về công nghệ và tiêu chuẩn.

Việc mở rộng sang các lĩnh vực như chăm sóc cá nhân, y tế và các ứng dụng công nghiệp có yêu cầu cao phản ánh định hướng tăng trưởng có chọn lọc, nhằm đảm bảo tính nhất quán về chuẩn mực trên toàn bộ hệ sinh thái.

Theo Apollo, mỗi lĩnh vực mới đều phải phù hợp với DNA kỹ thuật, năng lực vận hành và triết lý phát triển bền vững đã được hình thành trong suốt quá trình phát triển.

Apollo Biopharma - phần mở rộng có tính kế thừa

Trong lộ trình đa ngành, Apollo Biopharma được triển khai như một trụ cột mới, với định hướng xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn EU-GMP, một trong những hệ quy chiếu khắt khe nhất trong lĩnh vực dược phẩm. Dự án tập trung vào các lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm và vật tư y tế, nơi yêu cầu cao về chất lượng, an toàn và kiểm soát quy trình.

Theo đại diện tập đoàn, Apollo Biopharma không được đặt như một bước chuyển mang tính xu hướng, mà là phần mở rộng có tính kế thừa từ triết lý đã theo đuổi hơn hai thập kỷ: niềm tin chỉ có thể được xây dựng bằng chuẩn mực, kỷ luật và trách nhiệm dài hạn, dù đó là vật liệu xây dựng hay sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Tập đoàn Apollo công bố chiến lược phát triển dược phẩm với tiêu chuẩn EU-GMP, một trong những chuẩn mực khắt khe nhất thế giới (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

Gắn kết kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh định hướng kinh doanh, Tập đoàn Apollo tiếp tục duy trì các hoạt động cộng đồng trong khuôn khổ Apollo Care, với tinh thần “Cho đi là còn mãi”.

Theo tập đoàn, việc mở rộng sang lĩnh vực sinh dược cũng xuất phát từ mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế trong điều kiện phù hợp với thị trường trong nước.

Từ nền tảng hóa chất vật liệu xây dựng đến chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực có yêu cầu tiêu chuẩn cao, Tập đoàn Apollo đang từng bước hoàn thiện mô hình tập đoàn đa ngành vận hành theo chuẩn mực quốc tế.

Beyond Bonding vì thế không chỉ là một thông điệp, mà là lựa chọn nhất quán trong cách Apollo tổ chức, vận hành và gắn trách nhiệm dài hạn với từng lĩnh vực mà tập đoàn theo đuổi.