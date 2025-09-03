Tăng nóng, logistics hàng không Việt hút vốn từ các quỹ tỷ đô

Ngày 3/9, A.P. Moller Capital - công ty quản lý quỹ toàn cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng - công bố hợp tác đầu tư chiến lược vào Công ty cổ phần nhà ga Hàng hóa ALS (ALSC) thông qua Quỹ đầu tư hạ tầng ở thị trường mới nổi II (EMIF II).

A.P. Moller Capital là nhà quản lý quỹ đầu tư toàn cầu, tập trung vào việc mở rộng các nhu cầu hạ tầng thiết yếu, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải, logistics và chuyển đổi năng lượng. A.P. Moller Capital là công ty thành viên của A.P. Moller Holding, có trụ sở chính đặt tại Copenhagen (Đan Mạch).

VinaCapital hiện là một trong những tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản tại Việt Nam với tổng giá trị gần 4 tỷ USD, phủ sóng ở nhiều lĩnh vực. Khoản đầu tư này là khoản đầu tư đầu tiên của quỹ trong lĩnh vực logistics hàng không.

ALSC là công ty thành viên của Công ty cổ phần Logistics Hàng không (ALS), đóng vai trò là mắt xích quan trọng kết nối luồng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Vai trò chính của công ty này là điều hành hoạt động nhà ga hàng hoá.

Công ty Logistics Hàng không được thành lập năm 2007, ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp các dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không, dịch vụ kho vận và các dịch vụ logistics khác tại Việt Nam. Ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 cho thấy, cổ đông lớn nắm giữ gần 10% vốn của Logistics Hàng không là Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Nội Bài.

Hàng năm, Logistics Hàng không thu về hàng nghìn tỷ doanh thu. Năm 2024, trong bối cảnh ngành hàng không hồi phục, công ty thu về 1.718 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 26% so với năm ngoái.

Theo báo cáo xu hướng vận tải hàng không tuần 34 năm 2025 từ WorldACD, khối lượng hàng hóa hàng không xuất phát từ châu Á - Thái Bình Dương tăng 8% trong tuần trước, nhờ hoạt động kinh tế tại Nhật Bản trở lại bình thường sau kỳ nghỉ lễ Obon, kéo theo tăng trưởng toàn cầu đạt 4%.

Xu hướng này tương tự cùng kỳ năm ngoái, đó là sau 3 tuần liên tiếp suy giảm, khối lượng hàng không toàn cầu đã phục hồi 4% trong tuần 34. Giá cước trung bình toàn cầu cũng tăng tuần thứ hai liên tiếp 1% nhưng vẫn thấp hơn mức của năm trước.