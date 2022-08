Tân Tạo "nhầm" khoản tạm ứng 1.900 tỷ đồng cho Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) vừa công bố đính chính số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022.

Trong báo cáo tài chính được phát hành vào cuối tháng 7, Tân Tạo cho biết đã chi tạm ứng hơn 1.900 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas) để tham gia dự án tại Mỹ. Dự án này được bà Yến nhiều lần nhắc đến với cổ đông Tân Tạo. Bà Yến cho biết công ty sẽ liên doanh với đối tác ngoại để xây dựng khu công nghệ cao dược phẩm ở Mỹ và sản xuất kính thông minh.

Tuy nhiên, trong thông tin vừa đính chính, doanh nghiệp này cho biết đã "hạch toán sai".

Trong bản báo cáo tài chính mới, Tân Tạo cho biết khoản phải thu với bà Yến chỉ hơn 600 tỷ đồng. Theo nội dung thuyết minh, nghiệp vụ này được thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 29/4 về việc phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho bà Yến chứ không liên quan việc đầu tư dự án tại Mỹ.

Trước đó, đại hội cổ đông của Tân Tạo đồng ý để bà Đặng Thị Hoàng Yến nhận trách nhiệm chuyển nhượng 20,7% cổ phần của doanh nghiệp đang nắm giữ tại TEDC, tương đương số tiền 1.655 tỷ đồng.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến nhiều lần chia sẻ với cổ đông Tân Tạo về tham vọng đầu tư tại Mỹ (Ảnh: ITA).

Sau khi điều chỉnh khoản phải thu đối với bà Yến, tổng tài sản của Tân Tạo trên báo cáo tài chính không đổi, vẫn ở mức hơn 13.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị tài sản ngắn hạn từ 7.600 tỷ đồng giảm xuống còn 6.264 tỷ đồng. Ngược lại, tài sản dài hạn của công ty từ 5.647 tỷ đồng tăng lên 6.982 tỷ đồng.

Trong khi đó, các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của công ty không thay đổi so với phiên bản báo cáo tài chính cũ. Sau 6 tháng đầu năm, Tân Tạo đạt doanh thu thuần 373 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm mạnh chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế của Tân Tạo đạt hơn 130 tỷ đồng, tăng đến 75% so với cùng kỳ 2021.

Gần đây, Tân Tạo còn vướng vào ồn ào liên quan đến thông tin "ép phá sản". Theo Tân Tạo, vào cuối năm 2020, TAND huyện Đức Hòa (Long An) ra bản án yêu cầu công ty phải liên đới với Vietnam Land trả nợ cho công ty Quốc Linh số tiền 28 tỷ đồng do Tổng giám đốc đã bỏ trốn của Vietnam Land là chồng cũ của bà Yến. Tháng 1/2021, TAND tỉnh Long An tuyên bản án phúc thẩm với nội dung giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa.

Đầu năm 2021, Tân Tạo đã có đơn đề nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm gửi TAND cấp cao tại TPHCM. Tháng 1 năm nay, công ty tiếp tục gửi công văn đến tòa án cấp cao, nhắc lại đơn đề nghị giám đốc thẩm nhưng cho biết đến nay vẫn chưa được trả lời chính thức.

Bà Yến cho rằng quyết định mở thủ tục phá sản của tòa án với doanh nghiệp của mình có nhiều sai phạm. Tân Tạo có tổng tài sản hơn 13.000 tỷ đồng nhưng lại bị buộc phải công bố phá sản vì một khoản giả mạo chiếm 0,2% tổng giá trị tài sản theo bà Yến là quyết định "vô lý đến kinh ngạc". Do đó, Tân Tạo đề nghị được tạm hoãn công bố thông tin cho đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền liên quan vụ việc trên.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu ITA đang giao dịch ở mức giá 8.000 đồng. Từ đầu năm đến nay, vốn hóa của Tân Tạo đã giảm hơn 50%.