Tạm dừng hàng loạt ứng dụng thuế điện tử trong 2 ngày

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa thông báo kế hoạch tạm dừng các hệ thống ứng dụng ngành thuế để phục vụ việc kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống tại môi trường dự phòng (Standby).

Theo đó, hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử sẽ tạm dừng lần 1 kéo dài trong 8 tiếng, từ 18h ngày 11/10 đến 2h ngày 12/10; lần 2 tạm dừng từ 11h đến 19h ngày 12/10.

Đối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng sẽ tạm dừng hoạt động trong một tiếng rưỡi, từ 21h đến 22h30 ngày 11/10 và lần 2 tạm dừng từ 15h đến 16h30 ngày 12/10.

Cục Thuế cho biết trong thời gian tạm dừng, người nộp thuế sẽ không thể sử dụng các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng ký điện tử tập trung.

Ứng dụng dịch vụ thuế điện tử và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ tạm dừng hoạt động trong ngày 11 và 12/10 (Ảnh: Cục Thuế).

Trong đó bao gồm dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax), dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan), dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile), Cổng thông tin Thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số (Canhan Thương mại điện tử).

Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, dịch vụ thuế điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, dịch vụ thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính cũng sẽ tạm dừng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo triển khai hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến người nộp thuế và hoạt động nghiệp vụ tại các cơ quan thuế các cấp, Cục Thuế chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế tỉnh, thành phố nắm bắt kế hoạch, thông báo đầy đủ tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và người nộp thuế được biết để chủ động trong công việc.