Tài sản ông Phạm Nhật Vượng bất ngờ giảm từ 39 tỷ USD còn 6,7 tỷ USD?

Trong ngày 30/8, thống kê theo khung thời gian thực của trang xếp hạng Forbes bất ngờ ghi nhận lại mức định giá tài sản đối với ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup.

Theo đó, tài sản ông Vượng tại ngày 30/8 (giờ Mỹ) chỉ còn 6,7 tỷ USD. Với khối tài sản này, người giàu nhất Việt Nam hiện xếp thứ 396 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Forbes cập nhật lại giá trị tài sản đối với ông Phạm Nhật Vượng (Ảnh chụp màn hình).

Cách tính này của Forbes khả năng đã loại bỏ ảnh hưởng của giá cổ phiếu VinFast đối với biến động tài sản của ông Phạm Nhật Vượng.

Forbes từng ghi nhận giá trị tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng (theo thời gian thực) trong ngày 29/8 là 39 tỷ USD sau khi giá VFS của VinFast trên sàn Nasdaq giảm 43,84% xuống còn 46,25 USD/cổ phiếu.

Do tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tự do trên tổng số cổ phiếu lưu hành thấp (4,5 triệu trên 2,3 tỷ đơn vị) nên dao động giá của VFS thường rất sốc. Ngày 28/8, VFS có lúc tăng lên tới mức 93 USD trước khi đóng cửa tại 82,35 USD, tăng 19,75% so với ngày 27/8. Tài sản của ông Vượng thời điểm này ghi nhận ở mức 66 tỷ USD và xếp thứ 16 thế giới.

Trên thực tế, tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành giao dịch tự do quá thấp tại VFS cũng tạo ra những luồng tranh luận trái chiều trong thời gian qua.

Nhiều người cho rằng, việc định giá tài sản cổ đông sở hữu cổ phiếu và tính vốn hóa công ty dựa trên biến động cổ phiếu là điều bình thường và hiển nhiên đối với những công ty niêm yết.

Song, cũng có một số ý kiến đánh giá, biến động giá đó thực tế chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của những cổ đông thiểu số nắm khoảng 0,2% cổ phần doanh nghiệp. Việc đánh giá tài sản của cổ đông lớn chỉ có ý nghĩa khi cổ đông đó thực sự được phép giao dịch bán ra/mua vào cổ phiếu.

Diễn biến giá VFS trên sàn Nasdaq (Nguồn: Tradingview).

Mở đầu phiên giao dịch 30/8, cổ phiếu VFS lại gây bất ngờ khi bật tăng 24%, lên mức 57,5 USD/cổ phiếu. Sau đó, cổ phiếu này tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh xuống chỉ còn 37,5 USD/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên, cổ phiếu VFS tiếp tục giảm 10,77% còn 41,27 USD. Qua đó, giá trị vốn hóa thị trường của VinFast Auto cũng điều chỉnh tương ứng, đạt 95,83 tỷ USD, xếp thứ 5 toàn cầu và đã lùi về sau BYD - hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc.

Xếp hạng các hãng xe theo vốn hóa thị trường (Nguồn: Companiesmarketcap).

Về phần ông Phạm Nhật Vượng, ông từng đề cập đến vấn đề tài sản khi trả lời phỏng vấn báo chí nhiều năm trước: "Tôi không quan tâm xem được bao nhiêu tiền, mà muốn xây dựng được những công trình đẹp để lại cho đời". Phát biểu này của ông Vượng cũng được Forbes trích dẫn trong hồ sơ về vị doanh nhân này trên trang web chính thức.