Tài khoản âm 20-30% và cắt lỗ, đổi hàng, nhà đầu tư bật khóc vì lỗ kép

VN-Index "đóng cửa xanh" sau chuỗi giảm sâu

Với dấu hiệu bán tháo thuyên giảm dần từ phiên hôm qua, sáng nay, VN-Index "mở gap" xanh với mức tăng mạnh lên vùng 1.390 điểm. Tuy nhiên, do hoạt động call margin vẫn tiếp diễn, theo đó biên độ tăng thu hẹp dần và VN-Index rơi vào điều chỉnh ở phiên chiều.

Có điều, trong phiên hôm nay, hiện tượng "wash out" (rũ bỏ) đã xảy ra chớp nhoáng với việc chỉ số được kéo vào cuối phiên nhờ lệnh lớn vào dồn dập tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Cú bật tăng cuối phiên thắp hi vọng về nhịp phục hồi cho VN-Index vào tuần tới (Ảnh chụp màn hình).

Rất nhiều nhà đầu tư ăn "cú lừa" của "ngài thị trường" khi phỏng đoán về bẫy tăng giá (bull-trap) trong phiên và cuối phiên sẽ có một đợt bán giải chấp (force-sell) tương tự như những phiên trước trong đợt ATC. Một số nhà đầu tư chấp nhận "bán đuổi" giá thấp trong tâm trạng cùng cực chán nản nhằm cắt lỗ.

Tuy nhiên, diễn biến trước 14h30 của phiên hôm nay đã trái ngược hoàn toàn với chuỗi giao dịch gần đây. VN-Index đóng cửa hồi phục vào những phút cuối. Chỉ số đại diện sàn HoSE tăng 9,02 điểm tương ứng 0,66% lên 1.379,23 điểm chủ yếu nhờ lực kéo từ VN30-Index với mức tăng của chỉ số này là 17,45 điểm tương ứng 1,22% lên 1.444,32 điểm.

HNX-Index vẫn giảm 7,49 điểm tương ứng 2,04% còn 359,12 điểm; UPCoM-Index giảm 0,74 điểm tương ứng 0,7% còn 104,15 điểm.

Xét về độ rộng thì thị trường vẫn đang trong trạng thái giằng co, thậm chí có phần nghiêng nhẹ về phía cổ phiếu giảm.

Vẫn còn 150 mã giảm sàn, nhiều nhà đầu tư "lỗ chồng lỗ" do cơ cấu danh mục sai nhịp

Dù cho tín hiệu đảo chiều hồi phục nhưng thực tế phần lớn nhà đầu tư trên thị trường vẫn ghi nhận giảm giá trị tài sản ròng trong tài khoản chứng khoán do vẫn có 150 mã giảm sàn, 584 mã giảm giá so với 550 mã tăng, 71 mã tăng trần.

Bên cạnh những mã giảm sàn liên tục như nhóm cổ phiếu họ Louis gồm: LDP, VKC, SMT, BII, TDH, AGM, APG, TGG… thì cũng có nhiều cổ phiếu đã hồi phục mạnh, thậm chí tăng trần như DXG, PLP, QCG, DC4, VRC.

Nhiều mã cổ phiếu họ FLC có dư mua giá trần (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, "họ" FLC sau chuỗi bán tháo đã hồi phục tích cực, thậm chí có nhiều dư mua giá trần khá lớn như AMD, KLF, ART; FLC cũng tăng trần, HAI tăng 4,1% và ROS tăng 6,4%.

Phần lớn cổ phiếu trong rổ VN30 đều tăng giá, GAS tăng trần lên 112.300 đồng; VCB tăng 4,8%; STB tăng 4,2%; VPB tăng 3,7%; ACB tăng 2,5%; PDR tăng 2,4%; KDH tăng 2,1%; CTG tăng 1,4%.

Ngược lại, một số cổ phiếu vốn đạt được đà tăng tích cực trong những phiên vừa qua lại suy giảm, thậm chí là giảm mạnh. BVH giảm 5,3%; PNJ giảm 3,4%; FPT giảm nhẹ 0,8%.

Sốc nhất là nhóm cổ phiếu ngành xuất khẩu thủy sản, dệt may, lương thực có nhiều mã giảm sàn do các mã đầu ngành đã bị chốt lời đáng kể. VHC, ACL, ANV, FMC, IDI, AAM, CMX đồng loạt giảm sàn và trắng bên mua, ASM giảm 6,5%.

Những cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh nhất đến VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

Trong tuần trước đó, nhóm cổ phiếu dệt may, thủy sản được cho là nơi "trú ẩn" của dòng tiền trước bão táp thị trường, đây cũng là nhóm được kỳ vọng đạt tăng trưởng tốt khi kinh tế mở cửa hậu Covid-19. Vậy nhưng đến đầu tuần này, các cổ phiếu thuộc dòng xuất khẩu lần lượt bị chốt lời và giảm rất mạnh ở phiên chiều nay.

Một số nhà đầu tư cho biết, họ đã cắt lỗ cổ phiếu bất động sản chấp nhận thua lỗ 20-30% để "bắt đáy" cổ phiếu thủy sản, dệt may. Tuy nhiên, khi cổ phiếu bất động sản hồi phục thì đến lượt cổ phiếu thủy sản, dệt may lại bị bán ra mạnh. Một số nhà đầu tư "lỗ kép", "lỗ chồng lỗ" do cơ cấu danh mục sai nhịp.

Mặc dù vậy, thị trường chung đang cho những dấu hiệu khả quan hơn với việc chỉ số tăng cùng thanh khoản cải thiện về cuối phiên. Giá trị giao dịch hôm nay trên HoSE đạt 24.790,23 tỷ đồng; trên HNX đạt 2.441,06 tỷ đồng và trên UPCoM đạt 1.1442,38 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục miệt mài gom cổ phiếu với khối lượng mua ròng trên HoSE đạt 29 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt gần 924 tỷ đồng.