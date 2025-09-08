Tài chính Mirae Asset công bố kết quả kinh doanh tích cực nửa đầu năm 2025

Theo doanh nghiệp, những chính sách linh hoạt về lãi suất và tín dụng đã chứng minh hiệu quả kép, vừa đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng gia tăng của khách hàng, vừa tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bền vững.

Tài chính Mirae Asset triển khai chính sách linh hoạt về tài chính và tín dụng cho khách hàng (Ảnh: Tài chính Mirae Asset).

Từ tháng 4/2025, Công ty Tài chính Mirae Asset đã triển khai chính sách giảm lãi suất cho gói vay tiêu dùng cá nhân dành cho người lao động hưởng lương, áp dụng mức mới từ 15%/năm. Gói vay này cho công chức, viên chức, người đi làm hưởng lương ổn định với hạn mức lên đến 500 triệu đồng, kỳ hạn tối đa 48 tháng và không yêu cầu tài sản đảm bảo.

Chính sách này không chỉ là một bước điều chỉnh lãi suất đơn thuần, mà còn thể hiện định hướng của công ty khi đưa dịch vụ tài chính trở thành công cụ thiết thực và gần gũi hơn với nhu cầu hàng ngày của khách hàng.

Song song với đó, công ty cũng tung ra gói sản phẩm vay tín chấp dành riêng cho khách hàng là chủ doanh nghiệp, tự doanh, người đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ vốn lưu động, mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh.

Ở mảng vay mua ô tô, doanh nghiệp này tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Sản phẩm được triển khai trên toàn quốc, cho phép vay lên đến 15 tỷ đồng trên mỗi khách hàng, áp dụng cho nhiều loại xe, bao gồm cả xe mới và xe đã qua sử dụng.

Điểm nổi bật của sản phẩm này là chấp nhận linh hoạt nguồn thu - như lương, lương hưu, thu nhập từ cho thuê hoặc khai thác tài sản, nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các khoản thu hợp pháp khác phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Khách hàng được thông báo kết quả chấp thuận cho vay về mặt nguyên tắc trong vòng 5 phút, ký hợp đồng điện tử hoàn toàn trực tuyến qua ứng dụng My Finance, giúp đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian giải ngân.

Ngoài ra, Tài chính Mirae Asset đẩy mạnh đầu tư công nghệ để đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải ngân và mở rộng tiếp cận vốn qua nền tảng số. Dự kiến trong thời gian tới, công ty sẽ phát triển thêm các gói vay ưu đãi thông qua kênh đối tác và tổ chức công đoàn, hướng đến nhóm khách hàng là cán bộ nhân viên tại doanh nghiệp, với lãi suất cạnh tranh và quy trình tinh gọn.

Việc đồng thời giảm lãi suất, đa dạng hóa sản phẩm và ứng dụng công nghệ không chỉ mang lại kết quả kinh doanh tích cực, mà còn khẳng định chiến lược tăng trưởng gắn liền với trách nhiệm xã hội của Công ty Tài chính Mirae Asset.

“Con số lợi nhuận 100 tỷ đồng trước thuế trong nửa đầu năm 2025 cho thấy một thực tế: khi tín dụng được vận hành theo hướng hợp lý, nhân văn và linh hoạt, nó có thể vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa củng cố niềm tin từ cộng đồng khách hàng”, đại diện công ty cho hay.