Sức hút của vật liệu an toàn, thân thiện môi trường

Nhiều gia đình ưu tiên vật liệu an toàn, thân thiện môi trường trong thiết kế nội thất (Ảnh: VICOSTONE).

Vật liệu an toàn, thân thiện môi trường tăng sức hút với người tiêu dùng

Các loại vật liệu an toàn, thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất ngày càng chứng minh được tính hữu dụng, đáp ứng các yêu cầu của người dùng về loại vật liệu bền bỉ, an toàn với sức khỏe, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và cải thiện không gian sống gần gũi thiên nhiên. Đó là lý do vì sao vật liệu an toàn, thân thiện môi trường ngày càng tăng sức hút, được nhiều khách hàng ưa thích sự bền vững lựa chọn cho các ứng dụng nội thất trong công trình nhà ở, thương mại, xây dựng…

Báo cáo phát triển bền vững do Nielsen Việt Nam công bố tại hội thảo "Chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh", đã đưa ra nhiều số liệu cho thấy, xu hướng này của người Việt gia tăng. Cụ thể, 86% người Việt sẵn sàng chi trả cao hơn để mua sản phẩm từ các công ty có ảnh hưởng tích cực đến xã hội và môi trường. Các sản phẩm an toàn với sức khỏe (77%) và doanh nghiệp cam kết có trách nhiệm với môi trường ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của 62% người tiêu dùng.

Vật liệu an toàn, thân thiện môi trường ứng dụng công nghệ cao ngày càng được ưa chuộng (Ảnh: VICOSTONE)

Đá nhân tạo gốc thạch anh VICOSTONE - Vật liệu an toàn, thân thiện được nhiều người lựa chọn

Với cốt liệu đá thạch anh tự nhiên, đạt độ bền cứng cùng khả năng chống thấm nước vượt trội, đá nhân tạo gốc thạch anh VICOSTONE sản xuất bằng dây chuyền hiện đại, kết hợp với những bí quyết riêng về công nghệ và nghiên cứu sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm được thị trường đón nhận vì đáp ứng tiêu chuẩn của vật liệu an toàn, thân thiện môi trường.

Người tiêu dùng thể hiện lối sống xanh qua việc lựa chọn đá nhân tạo gốc thạch anh VICOSTONE

Với vị thế là một trong top 3 nhà sản xuất đá thạch anh cao cấp lớn nhất trên thế giới, là thành viên tích cực của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) và Hội đồng Công trình xanh Mỹ (USGBC), VICOSTONE cho biết luôn chú trọng việc áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên vật liệu tái chế, bảo vệ môi trường, phát triển các dòng sản phẩm sinh thái… tuân theo những mục tiêu quan trọng hàng đầu của hội. Nhờ đó, sản phẩm đá VICOSTONE đã được lựa chọn và tin dùng tại hơn 50 quốc gia và các thị trường "khó tính" nhất như Mỹ, châu Âu…

Tại Mỹ, đá VICOSTONE được nhiều dự án xây dựng sang trọng, đòi hỏi tính thẩm mỹ cao như Hilton Hotel, Marriott Hotel, Away Luggage (Chicago), Texas State University (Texas)... lựa chọn làm vật liệu ốp bề mặt.

Tại Việt Nam, đá VICOSTONE cũng được sử dụng tại những công trình xanh trọng điểm như Trường Phổ thông Liên cấp và trường Đại học Phenikaa, Westbay Ecopark, Aquabay Ecopark, Vinhomes Landmark 81…

Đá VICOSTONE được sử dụng trong nhiều công trình nổi tiếng quốc tế và trong nước. (Ảnh: Dự án Apogee Lounge, Chicago, Mỹ).

Lý giải sức hút của đá nhân tạo gốc thạch anh VICOSTONE

Đá VICOSTONE sản xuất theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường bởi sử dụng công nghệ sản xuất rung ép chân không tân tiến chuyển giao từ Breton S.p.A (Italy) hoàn toàn khép kín và thân thiện với môi trường. Quá trình sản xuất không có công đoạn nung, cho phép tiết kiệm năng lượng và không có khí thải từ quá trình dưỡng hộ như các loại vật liệu ốp lát được sản xuất theo công nghệ khác. Bên cạnh đó, VICOSTONE cũng triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 ít phát thải ra môi trường, tái sử dụng ở mức tối đa.

Kết hợp với bí quyết riêng về công nghệ và nghiên cứu phát triển (R&D), đá VICOSTONE nhận chứng chỉ thế giới Declare công nhận về khả năng đảm bảo không chứa thành phần độc hại được liệt kê trong danh sách cấm sử dụng, phù hợp để trở thành nguyên vật liệu cho các công trình và nhà ở xanh. Sản phẩm đá VICOSTONE cũng được công nhận bởi các chứng chỉ quốc tế uy tín về an toàn với sức khỏe như NSF, Green Guard, Microbial Resistant… với độ đặc chắc, ngừa vi khuẩn, chống bám bẩn.

Đá VICOSTONE đạt nhiều chứng nhận về vật liệu an toàn, thân thiện môi trường phù hợp với mọi công trình xanh bền vững.

Tiên phong, khác biệt về thẩm mỹ, cộng hưởng với những ưu điểm vượt trội về công nghệ sản xuất, đá VICOSTONE truyền cảm hứng và năng lượng cho không gian sống, trở thành vật liệu ốp bề mặt hàng đầu ngày càng hấp dẫn các chủ đầu tư, kiến trúc sư và người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng đá nhân tạo gốc thạch anh tăng cao trên toàn cầu hiện nay.

VICOSTONE thuộc Tập đoàn Phenikaa - là thương hiệu đá thạch anh cao cấp top 3 toàn cầu. Sản phẩm hiện có mặt tại hơn 50 quốc gia, chinh phục các thị trường khắt khe như Mỹ, Canada, Australia, châu Âu…; là lựa chọn hàng đầu để làm bàn ăn đá nhân tạo, bàn bếp, bàn trà, nhà tắm, decor nội thất…; đáp ứng nhu cầu về công năng và thẩm mỹ của khách hàng, tạo điểm nhấn ấn tượng và đầy cảm hứng sáng tạo cho mọi không gian sống.

Hướng tới lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, thay lời tri ân sự tin yêu, đồng hành và gắn kết của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư… trong 20 năm vừa qua, VICOSTONE triển khai chương trình khuyến mãi "Trao gửi tri ân - 20 năm đồng hành" với ưu đãi lên tới 20% từ ngày 10/5 đến 30/6/2022.

Chi tiết chương trình ưu đãi xem thêm tại: https://vicostone.com/vi-vn/press-room/2022/05/trao-gui-tri-an-20-nam-dong-hanh

Hotline:18006766