Startup xe điện Việt từng bị "chê" được quỹ ngoại rót thêm 22 triệu USD

Ngày 18/9, Dat Bike, startup xe máy điện tại Việt Nam, công bố đã huy động thành công 22 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B, nâng tổng số vốn lên 47 triệu USD.

Vòng gọi vốn được đồng dẫn dắt bởi F.C.C - công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo và quỹ Rebright Partners có trụ sở tại Nhật Bản và Singapore, cùng với sự tiếp tục tham gia của Jungle Ventures - một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm Đông Nam Á và là nhà đầu tư gắn bó lâu dài với Dat Bike.

Vòng gọi vốn này cũng chào đón các nhà đầu tư mới gồm Cathay Venture - công ty con chuyên đầu tư mạo hiểm của Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Group) và AiViet Venture.

Việc các quỹ rót vốn vào Dat Bike diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp xe máy điện của Việt Nam đang trên đà chuyển đổi, nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ đối với xu hướng giao thông xanh và nỗ lực toàn cầu hướng tới mục tiêu giảm phát thải cacbon. Đơn cử, Chính phủ đã ban hành kế hoạch cấm tất cả xe máy chạy bằng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực Vành đai 1 Hà Nội bắt đầu từ tháng 7/2026.

Với nguồn vốn mới 22 triệu USD, Dat Bike sẽ mở rộng năng lực sản xuất, mở rộng hệ thống phân phối và dẫn dắt quá trình chuyển đổi sang xe máy điện tại Việt Nam.

Dat Bike là cái tên hút sự quan tâm của giới đầu tư Việt trong vài năm gần đây. Trong tập phát sóng năm 2019 của Shark Tank Việt Nam, Nguyễn Bá Cảnh Sơn – một kỹ sư phần mềm từng làm việc tại Thung lũng Silicon – lên sóng Shark Tank Việt Nam gọi 50.000 USD cho 0,5% cổ phần công ty xe máy điện Dat Bike.

CEO Dat Bike Nguyễn Bá Cảnh Sơn (Ảnh: Dat Bike).

Dù được đánh giá là "nhân tài", Sơn vẫn bị các nhà đầu tư từ chối, thậm chí bị nhận xét gay gắt rằng sản phẩm của anh "không có cơ hội nào", không thể cạnh tranh về giá với xe xăng, cũng không thuyết phục được thị trường.

"Anh cảm thấy em đang vướng vào sai lầm của startup là làm ra sản phẩm xã hội chưa chắc đã cần, hoặc có cũng được, không có cũng không sao", Shark Bình nhận xét về màn gọi vốn của Dat Bike trên chương trình Shark Tank.

Bị từ chối, song đơn vị này vẫn nuôi ý tưởng khởi nghiệp phát triển xe máy điện hiệu suất cao, thay vì tập trung vào dòng xe điện giá rẻ trong bối cảnh xe máy xăng chiếm tới 99% thị phần hai bánh tại Việt Nam.