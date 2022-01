Soi giá những bộ bàn ghế khiến "thượng đế" vung tiền không tiếc tay

Cận Tết Nguyên đán, anh Nguyễn Hưng (Thái Nguyên) đã lái xe về tận Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) để chọn bàn ghế. Anh cho biết, anh đã đi tận 5 quán bán bàn ghế ở Thái Nguyên nhưng cảm thấy hàng chưa ưng ý nên quyết tâm đi đến làng nghề chuyên đồ gỗ, nổi tiếng ở miền Bắc để chọn mua.

"Cứ 10 năm một lần, nhà tôi sẽ đổi bộ bàn ghế mới. Tôi thuộc túyp truyền thống nên tiêu chí chọn bàn ghế trong nhà phải là đồ gỗ, chứ không dùng các loại bàn ghế hiện đại. Đơn giản vì bàn ghế gỗ nhìn sang trọng, sau không thích bán đi còn được giá", anh nói.

Bộ bàn ghế được chạm, khắc tinh xảo (Ảnh: Q.A).

Anh Hưng cho biết, anh dự định sẽ chi ra khoảng 30 - 50 triệu đồng để mua hàng. Trong đó, bộ bàn ghế phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau: Thứ nhất, gỗ nguyên liệu phải là gỗ hương, nguyên tấm; Thứ hai trên bàn ghế phải có điêu khắc con nghê có ý nghĩa bảo vệ cho gia chủ luôn được an lành. Thứ ba là hàng phải sơn màu vàng nâu, có độ bóng, sáng nhất định.

"Theo giới thiệu của người bán, với số tiền trên, tôi có thể mua được một bộ bàn ghế bằng gỗ hương với 6 món gồm 1 bàn, 1 đoản, 2 ghế con ngồi, 2 kẹp", anh cho biết.

Con nghê hay xuất hiện trên các bộ bàn ghế gỗ (Ảnh: Đ.G).

Theo khảo sát, càng cận Tết Nguyên đán, thị trường bàn ghế càng sôi động. Nhiều gia đình không tiếc tay đã đầu tư từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng để mua bàn ghế mới. Trong đó, các dòng gỗ được mọi người ưa chuộng là gỗ lim, mun, hương.

"Gỗ hương có tính độ bền cao, loại này có khả năng chống cong vênh tốt, không hề chịu tác động của thời tiết. Gỗ lim có dạng xoắn đẹp mắt, sắc nét, hạt gỗ mịn cứng, bền chặt và có độ chắc, cứng cáp cao. Còn gỗ mun hay được dùng làm bàn ghế, tạc tượng, điêu khắc tranh. Loại gỗ này có ưu điểm độ bền cao, ít cong vênh, không mối mọt, thớ gỗ mịn", anh Q.T - một người bán đồ gỗ chia sẻ.

Bộ bàn ghế được làm từ các loại gỗ quý, nguyên tấm (Ảnh: C.N).

Theo anh T., trên thị trường hiện nay có nhiều loại bộ bàn ghế có giá từ tầm thấp, tầm trung, tầm cao sử dụng các loại gỗ này. Trong đó, yếu tố khiến các loại hàng có giá thành chênh lệch nhau là nằm ở việc tạo tác, độ thẩm mỹ và số lượng sản phẩm.

"Có bộ bàn ghế chỉ 10 triệu đồng, bộ từ 100 đến 200 triệu đồng, thậm chí có hàng tiền tỷ, nên giá cả là vô cùng lắm. Thông thường, bộ bàn ghế nào có chạm khắc, đục chi tiết khó thì có giá thành cao", anh H. thông tin.

Bàn ghế được rao bán trên mạng kèm giá công khai (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài sử dụng nguyên liệu làm bàn ghế bằng gỗ, vài năm gần đây, trên thị trường còn xuất hiện những bộ sản phẩm làm bằng ngọc với giá bán đắt đỏ. Ví dụ như bộ bàn ghế làm bằng ngọc Hoàng Long ở Ninh Bình còn lên tới 1,6 tỷ đồng.

Theo người bán, nguyên liệu để tạo ra sản. phẩm này là ngọc Hoàng Long có nguồn gốc ở Myanmar. Thời gian hoàn thiện bộ bàn ghế là khoảng 8 tháng với 8 món đồ, gồm 1 bàn, 1 ghế to, 4 ghế nhỏ, 2 kẹp. Trong đó, kích thước bàn to là 1,6x1,6m, ghế to là 2,2x0,7m, ghế nhỏ là 0,9x0,9m và tương ứng với trọng lượng lần lượt là 8 tạ, 5 tạ, 3 tạ.

Cận cảnh bộ bàn ghế bằng ngọc có giá 1,6 tỷ đồng (Ảnh: A.C).

"Vài năm gần đây, ngọc Hoàng Long được khách vô cùng ưa chuộng là bởi chúng có độ cứng tốt, độ trong suốt cao và có nhiều màu sắc đẹp. Hơn nữa, trong phong thủy, tâm linh, ngọc quý thường tượng trưng cho tiền tài, may mắn, hanh thông và sự thăng tiến cao" - người bán chia sẻ chia sẻ.

Hiện nay, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhiều cửa hàng chuyên bán đồ gỗ đã chuyển từ bán trực tiếp sang bán online. Trong đó, người bán sẽ livestream, chụp ảnh, quay video gửi cho khách hàng, nếu người mua ưng ý, hàng sẽ được vận chuyển đến tận nhà.