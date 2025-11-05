Lalamove mở đăng ký cho đối tác tài xế xe máy điện

Từ nay, các bác tài tại TPHCM và Hà Nội sở hữu xe máy điện đã có thể đăng ký trở thành đối tác tài xế của Lalamove. Với quy trình đăng ký đơn giản và dễ dàng, đối tác tài xế đã có thể chạy đơn cho Lalamove để kiếm thêm thu nhập. Khi mới đăng ký, đối tác chưa cần nộp lý lịch tư pháp ngay, chỉ cần nhập thông tin cá nhân và hoàn tất quá trình đăng ký.

Chương trình gia hạn thời gian ký quỹ là một trong những chương trình đặc biệt Lalamove dành cho đối tác trong dịp cuối năm (Ảnh: LLM).

Mới đây, Lalamove ra mắt chương trình ưu đãi chiết khấu dành cho đối tác tài xế, chỉ 2% cho dịch vụ chở khách. Nhờ đó, đối tác tài xế giữ gần như toàn bộ thu nhập trên mỗi cuốc xe. Với dịch vụ giao hàng, đối tác cũng được hưởng chiết khấu ở mức cạnh tranh so với thị trường.

Khi đồng hành cùng Lalamove, các bác tài sẽ được tự do chọn đơn, ghép đơn. Qua đó, bác tài có thể tối đa thu nhập cũng như tối ưu thời gian hoạt động. Lalamove cũng đang triển khai chương trình "Chạy thử Lalamove" từ nay đến 30/12, cho phép tài xế có thể nhận đơn Lalamove ngay mà chưa cần thực hiện ký quỹ.

Chương trình áp dụng cho các đối tác tài xế mới xe máy - xe tải - xe van - xe bán tải (đăng ký tại https://www.lalamove.com/vi-vn/driver).

Đối tác tài xế mới đăng ký dễ dàng và có thể nhận đơn hàng sau 1-2 ngày đăng ký (Ảnh: LLM).

Hiện tại, nhiều đề án và chủ trương chuyển đổi xe máy điện đang được nghiên cứu triển khai, dự báo nhu cầu lưu thông xe điện sẽ ngày càng tăng. Cụ thể, tại TPHCM, khi đăng ký mới với các ứng dụng, tài xế bắt buộc phải sử dụng xe điện từ năm 2026.

Cùng thời điểm, thành phố đặt mục tiêu chuyển đổi 30% số lượng xe. Ở thủ đô Hà Nội, từ 1/7/2026, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ không được lưu thông trong vành đai 1.

Do đó, việc mở đăng ký cho đối tác tài xế xe điện của nền tảng Lalamove là cần thiết, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển mình quan trọng của giao thông đô thị.

Không chỉ giới hạn ở dịch vụ giao hàng, đối tác tài xế xe điện khi gia nhập vào đội ngũ Lalamove hoàn toàn có thể đăng ký thêm dịch vụ chở khách, nhờ vậy mà bác tài có thể đa dạng nguồn thu nhập của bản thân.

Đối tác tài xế xe máy điện là cầu nối tiềm năng vận chuyển hàng hóa đến tay người dùng ở khu vực trung tâm (Ảnh: LLM).

Lựa chọn giao hàng và di chuyển bằng xe máy điện là sự lựa chọn phù hợp nhằm góp phần giảm bớt lượng khí thải mỗi năm.

Đại diện Lalamove Việt Nam, Giám đốc điều hành, ông Nguyễn Hải Đăng, cho biết: “Việc Lalamove mở đăng ký cho đối tác tài xế xe máy điện nhằm tạo điều kiện để các bác tài có thêm nguồn thu nhập ổn định và đáp ứng các giải pháp giao hàng xanh, thân thiện môi trường đến người dùng.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng, tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng với nhiều lựa chọn giao hàng và di chuyển”.

Được thành lập tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2013, Lalamove là nền tảng giao hàng theo yêu cầu với sứ mệnh giao hàng nhanh chóng, đơn giản và chi phí phải chăng. Chỉ với một chạm, cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn có thể dễ dàng tiếp cận một đội xe giao hàng đa dạng do những đối tác tài xế chuyên nghiệp đảm nhận.