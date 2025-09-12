Số phận những chiếc Rolls-Royce, Maybach, McLaren ngân hàng rao bán

McLaren

Cuối năm 2023, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản ngân hàng VietinBank (VietinBank AMC) thông báo đấu giá chiếc siêu xe McLaren 765LT Coupe, 2 chỗ ngồi, sản xuất năm 2021.

Chiếc xe này có biển số 51K-011.86 được đăng ký đầu năm 2022 tại TPHCM dưới tên bà C.T.L.P. Siêu xe này cũng là tài sản đảm bảo cho khoản vay của bà P. tại VietinBank. Ngân hàng đã thu giữ chiếc McLaren này hồi đầu tháng 10 cùng năm.

VietinBank AMC chọn Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Bình có trụ sở Hà Nội là đơn vị tổ chức đấu giá siêu xe này. Mức giá khởi điểm được đưa ra từ 27,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó thị trường chưa có thêm thông tin về việc chiếc xe này đã sang tay chủ mới hay chưa.

Mẫu McLaren 765LT Coupe chỉ được sản xuất giới hạn với 765 chiếc trên toàn cầu. Thời điểm về Việt Nam, giá siêu xe này có thể khoảng 35 tỷ đồng và thêm 5 tỷ sau khi nộp thêm các loại thuế, phí để lăn bánh.

McLaren 765LT mang biển kiểm soát 51K-011.86 (Ảnh: IT).

Giấy tờ đăng ký mang tên bà C.T.L.P. song chiếc siêu xe này từng được giới chơi xe nhắc đến nhiều và được cho là thuộc sở hữu của một đại gia có tiếng trong giới chơi xe cũng như chơi lan đột biến tại TPHCM.

Rolls-Royce

Sau khi cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt giam về các tội "thao túng" và "che giấu thông tin chứng khoán", hàng loạt tài sản liên quan được các ngân hàng đưa ra phát mại để thu hồi nợ. Trong đó, đáng chú ý là 2 siêu xe Rolls-Royce.

Chiếc Rolls-Royce Ghost được mạ vàng nhiều chi tiết trong, ngoài xe từng thuộc sở hữu của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Xe sang được sản xuất năm 2011 tại Anh, từng là một trong những chiếc Rolls-Royce được nhà phân phối hãng siêu sang ở Việt Nam sử dụng trước khi tới tay ông Quyết.

Tháng 10/2022, một công ty đấu giá tổ chức đấu giá chiếc xe với giá khởi điểm 10 tỷ đồng. Đây là tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng giữa Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và BIDV chi nhánh Quy Nhơn.

Đến tháng 4/2024, chủ một showroom tư nhân ở Hà Nội nói với phóng viên báo Dân trí rằng chiếc xe này đã về tay một người ở Đồng Nai từ tháng 4. Giá sang tay không được tiết lộ. Trước đó, sau 5 lần đấu giá bất thành, giá khởi điểm cho chiếc xe này giảm về 8,587 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá này chưa bao gồm phí công chứng, hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, các loại thuế nếu có.

Xe siêu sang Rolls-Royce Ghost mạ vàng đã về tay vị khách ở Đồng Nai (Ảnh: Minh Quân).

Một xe sang khác của ông Trịnh Văn Quyết cũng đã về tay chủ mới là Rolls-Royce Phantom. Xe này về nước từ năm 2015 theo diện chính hãng. Mẫu xe siêu sang độc nhất là một trong 6 chiếc thuộc bộ sưu tập Trống đồng Đông Sơn dành cho thị trường Việt.

Chiếc Rolls-Royce Phantom này trước đó là tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty FLC Land tại Ngân hàng Phương Đông (OCB). Tháng 10 năm ngoái, ngân hàng này thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để bán, giá khởi điểm hơn 28 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngân hàng liên tục hạ giá rao bán chiếc xe trên còn 16,6 tỷ đồng, tức giảm tới 11,4 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên. Tại lần chào bán thứ 7 vào tháng 5/2023, xe đã có người mua.

Maybach

Tháng 5/2022, SHB từng ra thông báo thu giữ một loạt tài sản gồm ô tô hạng sang của đại gia Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Louis Rice theo các hợp đồng thế chấp hợp đồng tín dụng đã ký giữa các bên. Từ trước đó, SHB gửi thông báo yêu cầu thanh toán nợ hoặc bàn giao tài sản đảm bảo để xử lý, thu hồi nợ nhưng Louis Rice vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Các tài sản bảo đảm gồm 2 ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest, một ô tô 5 chỗ hiệu RAM 1.500, một ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Porsche 911 Targa 4S, một ô tô 4 chỗ Maybach nhãn hiệu Mercedes-Benz.

Giá trị của những chiếc xe này lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó thị trường không có thêm thông tin về chủ mới của những xe sang này.