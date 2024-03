Shopee cho người mua trả hàng trong 15 ngày, người bán kêu "bị chèn ép"

Người mua được trả hàng trong 15 ngày, trả hàng nếu "không thích"

Trên ứng dụng Shopee, tại phần đơn hàng có thêm dòng chữ "trả hàng miễn phí 15 ngày". Cập nhật mới nhất của Shopee gây ra hàng loạt tranh cãi từ phía người bán. Đa phần người bán cho rằng sàn thương mại điện tử này đang quá ưu ái người mua, khiến họ gặp nhiều rủi ro về doanh thu bán hàng.

Trước đây, Shopee cho phép người mua trả hàng trong vòng 3-7 ngày tùy vào sản phẩm mua trên sàn Shopee thường hay Shopee Mall. Hiện tại, thời gian này đã được nhân lên gấp đôi, là 15 ngày. Trong việc đổi trả hàng, Shopee là đơn vị trung gian đánh giá lý do, sau đó kiểm tra, xử lý khiếu nại theo quy định.

Có nhiều lý do cho phép người mua được trả hàng, gồm hàng lỗi, hàng không sử dụng được, hàng giả, hàng nhái, hàng khác với mô tả, hàng đã qua sử dụng, hàng hết hạn sử dụng... Ngoài ra, trong cập nhật mới nhất, Shopee cho phép người mua trả hàng với lý do thay đổi quyết định mua hàng. Lý do này được cho là không hợp lý, theo quan điểm của người bán.

Shopee thay đổi chính sách đổi trả hàng khiến người bán phẫn nộ (Ảnh: Shopee).

Người bán bức xúc kêu bị chèn ép

Trên hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm bán hàng, rất nhiều bài viết tố rằng Shopee đang gián tiếp "hại" người bán khi ra chính sách mới.

Cụ thể, tài khoản Hạnh Gentle cho biết: "Cuộc đời em bán Shopee 7 năm, chỉ riêng tháng 3 này từ lúc Shopee update (nâng cấp - PV) lên khâu trả hàng hoàn tiền này thì lượt trả hàng hoàn tiền của tháng 3 bằng 7 năm bán hàng của em cộng lại. Quan trọng là ngày trước em bán 1 năm thì chỉ gặp 1-2 khách lừa, còn hiện tại riêng tháng 3 này thì toàn lừa".

Tài khoản Nguyễn Khôi nêu anh sẵn sàng tới trụ sở chính của Shopee để làm việc khi sàn này cho phép khách trả hàng vô lý. Điều đáng nói, có rất nhiều khách hàng được hoàn tiền và không phải trả hàng. Đồng nghĩa với việc chủ shop mất hàng, mất tiền vận chuyển (ship). Tình trạng này khiến người bán cảm giác bị lừa từ chính sàn thương mại điện tử.

Một tài khoản ẩn danh nói thêm việc sàn cho khách được hoàn hàng, bắt người bán phải chịu phí vận chuyển không khác gì người bán đang bị "hút máu".

Shopee: Chính sách hoàn trả trong 15 ngày là một trong những nỗ lực của sàn

Dù hàng trăm nghìn người bán đang kêu than trên các diễn đàn, đại diện Shopee vẫn khẳng định chính sách hoàn trả trong 15 ngày được coi là "một trong các nỗ lực của sàn đề đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng".

Lý do là người tiêu dùng mua hàng trên sàn thương mại điện tử thì muốn trải nghiệm nhận hàng nhanh sau khi mua, trả hàng thuận tiện. Người này không nhắc lợi ích của người bán.

Theo đại diện này, từ khi công bố chính sách, đơn hàng và giá trị đơn hàng đều tăng cho thấy sàn đã "đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng". Chính sách trên, theo đại diện sàn, giúp người bán gia tăng doanh số.

Bên cạnh việc cho người mua hoàn hàng với lý do không hợp lý, việc nâng chính sách đổi trả lên 15 ngày khiến người bán lo lắng rằng sẽ bị giam tiền hàng tới 15 ngày mới được thanh toán. Nỗi lo này không phải không có cơ sở bởi trước nay, chính sách trả hàng, hoàn tiền 5-7 ngày, tương ứng với việc 5-7 ngày người bán sẽ nhận được tiền về tài khoản.

Trả lời về vấn đề trên, đại diện Shopee nói: "Một số nhà bán hàng đang cho rằng Shopee giam tiền của người bán lâu hơn trước đây. Thông tin này là không chính xác. Chúng tôi xin được khẳng định đại đa số người bán đều nhận được tiền đơn hàng sớm hơn 15 ngày".

Khi được hỏi thời gian cụ thể Shopee sẽ gửi tiền cho người bán, đại diện Shopee không trả lời. Người này chỉ nói "không quá 15 ngày, không có gì thay đổi so với trước đây".

Hiện tại, tranh cãi về chính sách mới của Shopee vẫn nổ ra trên nhiều diễn đàn. Người bán tỏ ra chán nản khi bị "trừ đầu", "trừ đuôi", bán trăm đơn nhưng khả năng lỗ rất cao.