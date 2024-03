Shark Thủy và những lần đầu tư không mấy mát tay

Thông tin tại họp báo Bộ Công an sáng 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup, tức shark Thủy, Đặng Văn Hiền - Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy vốn là nhà đầu tư nổi tiếng từ chương trình Shark Tank Việt Nam. Trong hai mùa tham gia Shark Tank, ông Thủy đang giữ tỷ lệ vàng của Shark Tank với lời đề nghị đầu tư vào 9 công ty trên truyền hình.

Tuy nhiên, không phải lần đầu tư nào của shark Thủy cũng thành công. Dưới ảnh hưởng của Covid-19 cùng với biến động bất ngờ của môi trường kinh tế, không ít start up được shark Thủy đầu tư đã phải rút lui khỏi thị trường.

Soya Garden

Start up F&B này được sáng lập bởi hai chị em Hoàng Thu Thủy và Hoàng Anh Tuấn. Shark Thủy cam kết đầu tư 15 tỷ đồng để đổi lấy 45% cổ phần của đơn vị này với lộ trình hoàn vốn 3 năm.

Sau khi nhận được đầu tư từ shark Thủy, Soya Garden nhanh chóng tăng vốn điều lệ từ 30 triệu đồng lên 20 tỷ đồng vào tháng 3/2018 và một năm sau lên mức 100 tỷ đồng. Nguồn vốn này phần lớn đến từ tập đoàn Egroup của shark Thủy.

Thời kỳ đỉnh cao, chuỗi này từng mở tới 50 cửa hàng tại nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên đến cuối năm 2022, Soya Garden chỉ còn duy trì cửa hàng cuối cùng tại 117 Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội). Đến tháng 5/2023, chuỗi này mở thêm 1 cửa hàng tại Hàng Thùng nhưng sau đó cũng dừng hoạt động. Đầu tháng 3/2024, cửa hàng cuối cùng của Soya Garden không còn xuất hiện.

Năm 2020, nhà đồng sáng lập Hoàng Anh Tuấn rời Soya Garden. Ông Tuấn cũng không còn là người đại diện theo pháp luật của công ty từ tháng 8/2020. Người đại diện theo pháp luật của Soya Garden lúc này là bà Nguyễn Thị Dung.

Bà Dung cũng chính là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Ozen, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Cogo, Công ty cổ phần Edu Invest, Công ty cổ phần Tập đoàn Ozen, Công ty cổ phần Ecapital Holdings.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Soya Garden hiện không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký.

Thông tin về đăng ký kinh doanh của Soya Garden (Ảnh chụp màn hình).

Umbala

Umbala được sáng lập bởi Nguyễn Minh Thảo, là một ứng dụng tiên phong cho trào lưu quay và chia sẻ video của giới trẻ do chính người Việt tạo ra sớm hơn cả Tiktok.

Năm 2018, shark Thủy và shark Vương thỏa thuận đầu tư 260.000 USD (gần 6 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) cho 15% cổ phần tại Umbala.

Tuy nhiên, do thiếu hụt về nguồn vốn so với các đối thủ nước ngoài nên start up này không thể tiến xa được trên thị trường. Thậm chí, trên chính sân nhà, ứng dụng này cũng đuối sức khi cạnh tranh với Tik Tok. Một thời gian sau, Umbala tái định vị thương hiệu thành Umbala Network theo hướng áp dụng công nghệ blockchain vào thương mại điện tử.

Hiện nay thông tin về Umbala Network không còn được tìm thấy trên mạng xã hội hay tại các trang web.

Pema - Nhà hàng Chay

Thương vụ này shark Thủy thỏa thuận đầu tư 3 tỷ đồng đổi lấy 80% cổ phần của start up chuyên về nhà hàng chay do Lâm Thị Hoài sáng lập.

Tháng 11/2021, nhà hàng chay Pema tại TP Yên Bái thông báo dừng hoạt động. Facebook của nhà hàng chay Pema tại TP Hà Nội cũng không còn được cập nhật thường xuyên.

We Escape

Start up chuyên về trò chơi nhập vai thực tế 5D này cho Vương Chí Nhân và một vài người sáng lập năm 2015. Năm 2018, tại Shark Tank mùa 2, shark Thủy thỏa thuận đầu tư 5 tỷ đồng cho 36% cổ phần. Thực tế sau đó ông rót tới 30 tỷ đồng vào start up này. Năm 2018, We Escape chính thức trở thành một dự án giải trí đầy hứa hẹn trong hệ thống Egroup.

Tuy nhiên, sau 2 năm chống chọi với đại dịch Covid-19, đầu năm 2022, startup này thông báo đóng cửa toàn bộ hệ thống. Đến tháng 3/2023, fanpage của We Escape bất ngờ công bố trở lại với tên mới là Genesis Escape.