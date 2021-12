SeAMobile liên tiếp 3 năm được bình chọn Top 10 sản phẩm dịch vụ Tin & Dùng Việt Nam

Dân trí Lần thứ 3 liên tiếp, ứng dụng ngân hàng số SeAMobile của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) vinh dự được bình chọn Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ được Tin & Dùng ngành Dịch vụ - Ngân hàng - Tài chính - Bảo hiểm năm nay.

Chương trình Tin & Dùng Việt Nam là sự kiện thường niên được Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức liên tiếp từ năm 2006 đến nay. Năm nay Tin & Dùng Việt Nam được tổ chức với chủ đề "Vượt bão: Sáng tạo để thích nghi" nhằm ghi nhận và vinh danh các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, vì sức khỏe con người và đáp ứng yêu cầu của khoa học kỹ thuật hiện đại. Đặc biệt, các sản phẩm, dịch vụ thể hiện sức sáng tạo vượt thách thức trong bối cảnh tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, SeABank đã chủ động có những giải pháp phòng, chống dịch một cách hiệu quả, đồng thời linh hoạt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, tập trung phát triển các sản phẩm online, thẻ, đặc biệt là ứng dụng ngân hàng số SeAMobile.

Ứng dụng ngân hàng số SeAMobile của SeABank được thiết kế thân thiện với người dùng, nhiều tính năng ưu việt như: Tính năng chăm sóc sức khỏe tài chính, đồng nhất tất cả trải nghiệm, giao diện và tính năng trên mọi nền tảng máy tính, thiết bị di động với tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng, dễ dàng thanh toán hóa đơn điện, nước, mua bảo hiểm nhân thọ… Chính vì vậy, các hoạt động ngân hàng điện tử trong 9 tháng đầu năm nay cũng có tốc độ tăng trưởng nhanh với số lượng người dùng mở eBank mới tăng 130%, số giao dịch trực tuyến tăng 191% so với cùng kỳ 2020.

Với những tính năng vượt trội, trong khuôn khổ Lễ công bố và vinh danh Top 100 Sản phẩm - Dịch vụ Tin & Dùng Việt Nam năm nay, ứng dụng ngân hàng số SeAMobile vinh dự được bình chọn trong Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ được Tin & Dùng Việt Nam ngành Dịch vụ - Ngân hàng - Tài chính - Bảo hiểm năm nay. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, SeAMobile được nhận giải thưởng này. Giải thưởng là minh chứng rõ ràng về quá trình chuyển đổi số của SeABank cùng nỗ lực mang những sản phẩm chất lượng tốt nhất đến với khách hàng.

Cùng với ứng dụng ngân hàng số SeAMobile, trong khuôn khổ Hội nghị ngân hàng thành viên NAPAS do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức, SeABank cũng vinh dự nhận 2 giải thưởng về thanh toán thẻ gồm: Top 2 Ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả đầu tư và phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ qua POS/ Bank with The Best Acceptance Network và Top 2 Ngân hàng dẫn đầu về chuyển dịch cơ cấu thanh toán thẻ/Outstanding Bank in Payment Transition.

Được biết, Hội nghị ngân hàng thành viên NAPAS là nơi vinh danh các ngân hàng thành viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động của hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, ngày 12/12, SeABank đã được vinh danh xếp hạng 14 trong Top 30 thương hiệu ngân hàng Việt Nam. Đây là bảng xếp hạng thường niên được Mibrand Việt Nam - đối tác chiến lược của công ty định giá hàng đầu thế giới Brand Finance, thực hiện và công bố lần thứ 5 với mục đích tôn vinh các ngân hàng có thương hiệu giá trị nhất và cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của phát triển thương hiệu đối với doanh nghiệp, từ đó cũng tìm ra những rủi ro, tiềm năng đồng thời đưa ra các định hướng chiến lược phát triển thương hiệu và tiếp thị truyền thông cho các năm tới.

Mibrand Việt Nam đo lường "sức khỏe'' thương hiệu ngân hàng bằng cách sử dụng bộ công cụ Brand Beat Score với 7 chỉ số đánh giá thông qua khảo sát Offline kết hợp Online với diện rộng hơn 1.000 người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên tại TP Hà Nội và TPHCM.

