Scoot and Ride - Thương hiệu xe scooter cho trẻ em chính thức ra mắt tại Việt Nam

Trẻ thích vận động sẽ thông minh hơn

Chơi đùa là cách tốt để trẻ quan sát, nhận biết, lý giải… đồng thời, nó cũng có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của não.

Trong khoảng từ 2 đến 5 tuổi, não của những trẻ thích hoạt động sẽ lớn hơn so với những trẻ ít hoạt động. Bởi trong quá trình hoạt động và vui chơi, trẻ phải thực hiện những động tác có liên quan đến hoạt động của não và tư duy, ví dụ như giữ thăng bằng, khả năng tập trung, xử lý tình huống… Thông qua các trò chơi vận động như đạp xe, trượt scooter... trẻ có thể nâng cao khả năng phối hợp nhuần nhuyễn giữa các bộ phận của cơ thể, tăng khả năng tập trung giúp bé nhạy bén và khéo léo hơn, sáng tạo hơn, cải thiện kỹ năng xã hội, tự tin giao tiếp đồng thời giúp loại bỏ áp lực tâm lý.

Vận động giúp trẻ thông minh hơn.

Với sứ mệnh mang đến sức khỏe thể chất làm tiền đề phát triển toàn diện cho mỗi đứa trẻ, Scoot and Ride không ngừng nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm an toàn, hữu ích giúp các bé yêu thích vận động hơn để trở nên khỏe mạnh hơn, hoạt bát và thông minh hơn.

Thương hiệu 12 năm tuổi từ Áo

Được thành lập năm 2010 tại nước Áo xinh đẹp bởi một nhóm các chuyên gia hàng đầu về xe scooter, Scoot and Ride đã nhanh chóng trở thành thương hiệu uy tín về xe scooter cao cấp cho trẻ em và rất được ưa chuộng tại Châu Âu cũng như trên toàn thế giới.

Luôn quan tâm đến trải nghiệm của người dùng, đề cao tính an toàn và trách nhiệm với môi trường, tại Scoot and Ride, mỗi sản phẩm được tạo ra đều sử dụng những vật liệu cao cấp, bền bỉ và thân thiện với môi trường.

Với thiết kế đơn giản, hiện đại và năng động, Scoot and Ride hướng đến hỗ trợ trẻ nhỏ phát triển thể chất, hoàn thiện kỹ năng vận động.

Đại diện đơn vị phân phối Scoot and Ride tại Việt Nam cho biết, đối với mặt đáy của dòng sản phẩm xe scooter Highwaykick 1, Scoot and Ride sử dụng chất liệu tái chế cao cấp và an toàn, đây được coi là sáng chế tiên phong mang tính cách mạng trong nỗ lực góp phần bảo vệ môi trường. Không những thế, với thiết kế mặt cạnh đột phá, sản phẩm xe scooter Highwaykick 1 còn giúp giảm 35% vật liệu sử dụng và trọng lượng.

Mặt đáy của dòng xe scooter Highwaykick 1 sử dụng chất liệu tái chế cao cấp.

Sở hữu thiết kế đơn giản, hiện đại và năng động, Scoot and Ride hướng đến hỗ trợ trẻ nhỏ phát triển thể chất, hoàn thiện kỹ năng vận động, kỹ năng phối hợp và giúp trẻ thoải mái khám phá thế giới xung quanh cũng như tự do thể hiện cá tính của mình với 3 nhóm sản phẩm chính: Xe scooter, mũ bảo hiểm, balo trẻ em.

Scoot and Ride đạt nhiều giải thưởng lớn quốc tế.

"Xuất sắc vượt qua những điều kiện kiểm tra khắc nghiệt trước khi đưa ra thị trường, Scoot and Ride đã đạt nhiều chứng nhận tiêu chuẩn an toàn của Châu Âu và các tổ chức kiểm định uy tín, đồng thời thành công giành được nhiều giải thưởng lớn quốc tế như Reddot award, Mom's Choice award, Sterling, Zabaka Roku, Merit award, ISPO Brand New, Toy award, Kind & Jugend", theo đại diện doanh nghiệp.

Scoot and Ride - sự lựa chọn của nhiều phụ huynh dành cho con.

Các sản phẩm của Scoot and Ride hiện được tin dùng tại hơn 70 quốc gia trên thế giới.

Tháng 5/2022, Scoot and Ride chính thức ra mắt tại Việt Nam và được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Phân phối SNB - đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm dành cho mẹ và bé với hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Joie Baby (Anh), Aprica, Glico Icreo, Merries, Arau Baby, Life-do.Plus (Nhật Bản), Graco (Mỹ), bbluv (Canada)….

