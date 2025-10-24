Sầu riêng Lào có lợi thế lớn tại Trung Quốc nhờ đường sắt xuyên quốc gia

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Lào vừa khởi xướng dự án trồng sầu riêng chất lượng cao kéo dài 25 năm, nhằm thúc đẩy xuất khẩu sang Trung Quốc và cải thiện chất lượng cũng như số lượng sản phẩm.

Giai đoạn đầu tiên của dự án, quốc gia này thí điểm trồng 6ha tại Viêng Chăn để hình thành trang trại chuyên trồng và nhân giống cây sầu riêng chất lượng cao. Dự án này sử dụng các phương pháp canh tác hiện đại dựa trên nghiên cứu.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết Lào đặt mục tiêu xuất khẩu 400 tấn sầu riêng cao cấp sang Trung Quốc vào năm 2026. Tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào giúp rút ngắn thời gian vận chuyển xuống chưa đến 2 ngày, qua đó giảm chi phí logistics và giữ được độ tươi ngon của trái cây.

Đến tháng 8, 150.000 tấn sầu riêng đã được vận chuyển qua tuyến đường này, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước.

Theo cơ quan chức năng, đường sắt Trung Quốc - Lào đã thúc đẩy đáng kể hoạt động thương mại sầu riêng bằng cách giảm thiểu thiệt hại và chi phí vận chuyển. Việc cải thiện hậu cần, bao gồm cả cơ sở kho lạnh, cho phép sầu riêng Lào tiếp cận nhiều tỉnh thành của Trung Quốc hơn.

Quầy hàng bán sầu riêng ven đường ở Lào (Ảnh: Nikkei Asia).

Vài năm qua, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt sang Lào - quốc gia không giáp biển với khí hậu lý tưởng, chi phí nhân công thấp và nhiều diện tích đất rộng để phát triển các vùng trồng sầu riêng, mục tiêu là xuất khẩu loại trái cây này về Trung Quốc, theo Nikkei Asia.

Lào đang tổ chức các khóa đào tạo về kỹ thuật canh tác, quản lý vườn, phòng dịch và chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời hướng dẫn nông dân đáp ứng tiêu chuẩn, thủ tục xuất khẩu sầu riêng tươi.

Về tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu cho biết trong tháng 9, xuất khẩu hàng rau quả Việt Nam sang Trung Quốc đạt 1,06 tỷ USD, tăng 57,1% so với tháng trước và tăng 50,2% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng, trị giá xuất khẩu hàng rau quả sang Trung Quốc đã tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 3,9 tỷ USD.