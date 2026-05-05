Sau kỳ nghỉ lễ, gửi tiền ngân hàng nào nhận lãi suất cao nhất?

Theo khảo sát tại các ngân hàng hiện nay, sau khi kết thúc dịp nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, các ngân hàng đã mở cửa giao dịch trở lại từ ngày 4/5.

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, mức lãi suất huy động cao nhất kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm đang được áp dụng phổ biến. Đây là mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Tại thời điểm đầu năm nay, chỉ có 9 ngân hàng niêm yết lãi suất tối đa 4,75%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng, 13 ngân hàng niêm yết mức lãi suất này cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 5 tháng.

Đến nay, có 15 ngân hàng niêm yết lãi suất ngân hàng cao nhất 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 20 ngân hàng niêm yết mức lãi suất này cho kỳ hạn 5 tháng.

Một số ít ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trực tuyến dưới 4%/năm, gồm SCB, GPBank, KienlongBank, ABBank và SeABank.

Với kỳ hạn 1 tháng, mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa rõ nhưng phần lớn ngân hàng vẫn neo quanh 4,7-4,75%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh và nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác duy trì đồng loạt mức 4,75%, trong khi một số đơn vị hạ xuống 4,2-4,6%. Nhóm thấp hơn dao động từ 3,6-4,0%, thậm chí có trường hợp chỉ 1,6%/năm.

Cụ thể mức lãi suất cao nhất là 4,75%/năm xuất hiện tại nhiều ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, ACB, BVBank, MSB, OCB, PGBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, VIB, VPBank. Nhóm tiếp theo dao động từ 4,6-4,7% gồm LPBank, NCB, VietABank, Eximbank, MBV, Nam A Bank, SHB, TPBank, VietBank.

Một số ngân hàng niêm yết thấp hơn như MB (4,5%), VCBNeo (4,45%), Techcombank (4,35%), HDBank (4,2%). Nhóm dưới 4% gồm SeABank (3,95%), ABBank (3,8%), KienlongBank (4,2%), GPBank (3,6%), và thấp nhất là SCB (1,6%).

Ở kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất tiền gửi 4,75%/năm phổ biến, áp dụng tại phần lớn các ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, ACB, LPBank, MBV, MSB, Nam A Bank, NCB, OCB, PGBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, VIB, VPBank. Nhóm 4,6-4,7% gồm Eximbank, SHB, Techcombank, TPBank, MB. Nhóm thấp hơn gồm HDBank (4,3%), KienlongBank (4,2%), VCBNeo (4,45%), SeABank (4,45%), ABBank (4%), GPBank (3,7%), SCB (1,9%).

Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất dao động 2,9-7,2%/năm. Mức cao nhất 7,2% thuộc về MBV; tiếp theo là ACB (7,1%), LPBank và PGBank (6,9%), Bac A Bank (6,85%), BVBank (6,7%), nhóm 6,6% gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BaoViet Bank. Nhóm trung bình 6,0-6,5% gồm OCB (6,5%), Sacombank (6,5%), Techcombank (6,55%), VCBNeo (6,5%), MSB (6,3%), NCB (6,3%), SHB (6,2%), Nam A Bank (6,1%), VPBank (6%), VietABank (6%).

Nhóm thấp hơn gồm BIDV (5,8%), MB (5,8%), Eximbank (5,4%), PVcomBank (5,3%), GPBank (5,25%), HDBank (5%), SeABank (4,95%), và thấp nhất là SCB (2,9%).

Kỳ hạn 9 tháng ghi nhận biên độ lãi suất 2,9-7,2%/năm. Mức cao nhất là MBV (7,2%), ACB (7,2%), LPBank và PGBank (6,9%). Nhóm 6,5-6,7% gồm BVBank (6,7%), Bac A Bank (6,85%), OCB (6,5%), Sacombank (6,5%), Techcombank (6,55%), VCBNeo (6,5%).

Nhóm 6,0-6,4% gồm MSB (6,3%), NCB (6,3%), SHB (6,4%), Nam A Bank (6,2%), VPBank (6%), VietBank (6%). Nhóm thấp hơn gồm BIDV (5,8%), MB (5,8%), Eximbank (5,4%), PVcomBank (5,3%), KienlongBank (5,2%), GPBank (5,35%), SeABank (5,15%), HDBank (4,8%), SCB (2,9%).

Kỳ hạn 12 tháng ghi nhận mức lãi suất tiết kiệm cao nhất là 7,3% tại ACB; tiếp theo là MBV (7,2%), LPBank và PGBank (7%), VIB (7%). Nhóm 6,7-6,9% gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank (6,8%), Bac A Bank (6,9%), BVBank (6,9%), NCB (6,7%), OCB (6,8%), Saigonbank (6,7%), Techcombank (6,75%). Nhóm 6,0-6,5% gồm MB (6,45%), SHB (6,5%), Nam A Bank (6,3%), VPBank (6,3%), VietBank (6,1%), VietABank (6,1%), Vikki Bank (6,1%).

Nhóm thấp hơn gồm BIDV (5,9%), Eximbank (5,3%), PVcomBank (5,6%), SeABank (5,3%), HDBank (5,3%), KienlongBank (5,5%), GPBank (5,55%), SCB (3,7%).