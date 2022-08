Sau báo lỗ gần 1 tỷ USD, công ty mẹ Shopee tung động thái mới

Cụ thể, công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán New York vừa báo lỗ ròng 931 triệu USD trong quý kết thúc vào tháng 6, tăng gấp đôi so với mức lỗ 433 triệu USD một năm trước đó, do chi phí tăng vọt và phải bù đắp cho các khoản lỗ tín dụng.

Tập đoàn thương mại điện tử và trò chơi trực tuyến này cũng ghi nhận khoản tổn thất lợi thế thương mại trị giá 177 triệu USD do các thương vụ mua lại trước đây có định giá thấp hơn trong bối cảnh thị trường chung suy thoái.

Công ty mẹ của Shopee vừa ghi nhận khoản lỗ gần 1 tỷ USD trong quý II (Ảnh: Bloomberg).

Phát biểu tại họp báo hôm qua (16/8), ông Forrest Li - Chủ tịch kiêm CEO của Sea - cho biết tập đoàn sẽ ưu tiên nhanh chóng có lợi nhuận và quản lý dòng tiền.

Cũng theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II, doanh thu của công ty mẹ Shopee đạt 2,9 tỷ USD trong quý vừa qua, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ vào chi nhánh thương mại điện tử Shopee và các dịch vụ tài chính số.

Tuy nhiên, trong một động thái bất ngờ, Sea cho biết công ty đã ngừng mở rộng mảng thương mại điện tử do "môi trường vĩ mô biến động và khó dự đoán". Hồi tháng 5, công ty đã cắt dự báo triển vọng doanh thu cả năm của mảng này xuống còn 8,5 tỷ USD, thấp hơn so với dự báo 8,9 tỷ USD trước đó.

Sau khi niêm yết trên sàn chứng khoán New York, Sea đã nhận được nguồn vốn lớn từ các nhà đầu tư để đẩy nhanh việc mở rộng thị trường của Shopee ra ngoài các thị trường cốt lõi, tiến tới thâm nhập vào thị trường Mỹ Latin, châu Âu và Ấn Độ.

Tuy nhiên, công ty đang chứng kiến doanh thu bán lẻ trực tuyến giảm xuống và tăng trưởng yếu hơn ở các thị trường mới này khi mở cửa trở lại nền kinh tế sau đại dịch. Hiện Sea đang tập trung cho các thị trường cốt lõi như Đông Nam Á, Đài Loan và Brazil. Họ cũng đã phải rời khỏi thị trường Ấn Độ và Pháp sau chưa đầy 1 năm bước vào các thị trường này hồi tháng 10/2021.

Theo báo giới Singapore, công ty thương mại điện tử của Sea đang giảm bớt chi phí, với việc cắt giảm số lượng nhân viên trong mảng giao đồ ăn và đội ngũ thanh toán trực tuyến tại Đông Nam Á. Doanh nghiệp này cũng đang cắt giảm nhân sự tại thị trường Mỹ Latin như Mexico, Argentina và Chile.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II, Sea cho biết các nỗ lực này là nhằm thích ứng với những bất ổn vĩ mô ngày càng tăng. "Chúng tôi đang chủ động thay đổi chiến lược tập trung hơn vào hiệu quả và tối ưu hóa sức mạnh và lợi nhuận trong dài hạn của mảng kinh doanh thương mại điện tử", công ty mẹ Shopee cho biết.

Tuy nhiên, Yanjun Yang, Giám đốc công ty của Sea, cho rằng các biện pháp cắt giảm chi phí hiệu quả không đơn giản chỉ là cắt giảm việc làm mà điều quan trọng là phải tập trung vào tính hiệu quả của hệ sinh thái, nhấn mạnh đến các chi phí hoạt động như marketing và logistics.