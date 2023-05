Sao Việt đem tiền đi đầu tư: Người thắng lớn, kẻ ngậm ngùi

"Hái ra tiền" từ chứng khoán

Một hiện tượng sao Việt đi đầu tư chứng khoán đang nổi đình nổi đám hiện nay là nam ca sĩ Khánh Phương (tên đầy đủ Phạm Khánh Phương) gắn liền với Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC).

Đầu năm nay, ông Phạm Khánh Phương được bầu làm Thành viên HĐQT của Sông Đà 1.01. Trước đó, trong 3 tháng cuối năm 2022, nam ca sĩ từng mua vào gần 3,2 triệu cổ phiếu SJC, tương đương 45,5% vốn. Tại thời điểm được bầu cử, tỷ lệ sở hữu của Khánh Phương là hơn 24,2% vốn. Thực hiện các giao dịch mua, bán giảm tỷ lệ sở hữu, ước tính ca sĩ này chốt lời khoảng 7 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là hoa hậu Mai Phương Thúy với nhiều lần "mát tay" đầu tư vào những mã cổ phiếu được cho là "anh cả" của thị trường như HPG (Hòa Phát), MWG (Thế Giới Di Động) hay VCB (Vietcombank)... Hoa hậu từng trải lòng đã đầu tư chứng khoán từ năm 2014 nhưng đến 2015 mới tập trung và coi nó là nghề chính để kiếm tiền. Cô từng chia sẻ tại một sự kiện năm 2019 là chưa thua lỗ trong đầu tư chứng khoán và cũng muốn biết giảm giác lỗ như thế nào.

Nhiều sao Việt mang tiền đi đầu tư chứng khoán, bất động sản song không phải ai cũng thành công (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Mai Phương Thúy từng đầu tư 10 tỷ đồng vào trái phiếu của hệ thống cầm đồ F88. Thời điểm đó, cô nói tiêu chí đầu tư là lựa chọn các công ty chú trọng phát triển về công nghệ, được định hướng phát triển bài bản và phải đặt tính trung thực lên hàng đầu. Thời gian gần đây, F88 đang dính lùm xùm liên quan tới việc một số nhân viên thu hồi nợ bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài ra, hoa hậu Ngọc Hân gần đây cũng được biết đến với vai trò là Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán: NVT). Công ty này hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng, trong đó có Six Senses Ninh Vân Bay. Ngọc Hân từng chia sẻ bắt đầu đầu tư chứng khoán từ năm 2017, có lúc lãi, khi lãi lớn nhất 150%. Cô cũng có lúc lỗ, thường cắt lỗ khi âm 7-25%. Bài học lớn nhất trong đầu tư chứng khoán của cô là "chốt lời không bao giờ sai".

Đầu tư bất động sản chưa hẳn "ngon ăn"

Trong khi ca sĩ, hoa hậu đầu tư chứng khoán thì nhiều sao Việt khác chọn ngành bất động sản.

Nam ca sĩ Khắc Việt có thành lập công ty hoạt động trong mảng đầu tư, phát triển và phân phối bất động sản ký kết trực tiếp từ chủ đầu tư. Công ty này đầu tư, phát triển và phân phối bất động sản ký kết trực tiếp từ chủ đầu tư; không làm nhà môi giới thứ cấp, cũng không nhận mua bán ký gửi sản phẩm không phải do công ty phân phối. Địa bàn hoạt động ở các tỉnh thành như Hà Nội, TPHCM, Sapa, Lào Cai, Vinh...

Ca sĩ Ngọc Sơn cũng thành lập công ty bất động sản mang tên mình, hoạt động tại Bình Thuận. Hay diễn viên Chi Bảo (tên đầy đủ Phạm Gia Chi Bảo) cũng thành lập hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng. Theo một số dữ liệu, nam diễn viên làm người đại diện pháp luật ở nhiều công ty bất động sản. Một số công ty do Chi Bảo thành lập như Công ty TNHH Chi Bảo, Công ty cổ phần Đầu tư Đất Tâm, Công ty cổ phần Du lịch Hiểu về Trái Tim hay Công ty cổ phần Du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo...

Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công. Mới đây, diễn viên Hùng Thuận (đóng vai bé An trong phim Đất Rừng Phương Nam) thông báo phải đóng cửa 2 công ty môi giới bất động sản vì ế ẩm, sa thải gần 200 nhân viên vì không đủ chi phí vận hành. Lý do là thị trường bất động sản đang trong giai đoạn khó khăn. Trước đó năm 2019, diễn viên này thông báo chuyển nghề do thu nhập từ diễn xuất không đủ lo cuộc sống và gia đình. Anh chuyển qua livestream bán nhà đất dưới dạng cá nhân rồi mở công ty riêng, có thu nhập tốt hơn.

Hay người mẫu Ngọc Trinh cũng từng vướng "lùm xùm" khi từng đăng lên trang cá nhân việc mua một mảnh đất tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng để làm homestay. Tuy nhiên sau đó, quản lý của Ngọc Trinh nói việc mua đất là thật nhưng diện tích chỉ 1,1ha, không phải 11ha như một lần cô lỡ lời khi livestream.

UBND TP Bảo Lộc sau đó có rà soát và xác định khu đất Ngọc Trinh chụp hình không phải đất xây dựng homestay của người mẫu này. Các cơ quan chức năng TP Bảo Lộc còn nhận định, đây có thể là chiêu trò của một số đối tượng để câu like hoặc tạo chú ý của dư luận nhằm "thổi" giá đất.