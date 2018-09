Sao phải đợi Black Friday khi có thể mua sắm với ưu đãi khủng từ hôm nay?

9/9 – Ngày Cửu trùng may mắn: Mỗi năm chỉ có một lần!

Bên cạnh Black Friday – ngày Thứ Sáu Đen “nhà nhà” giảm giá, còn một thời điểm vàng cho mua sắm khác mà người Việt nào cũng háo hức chờ đợi, chính là ngày cửu trùng 9/9 hằng năm.

Mua sắm vào ngày cửu trùng 9/9 luôn mang lại ý nghĩa may mắn

Số 9 từ xưa vốn đã là con số chứa đựng nhiều hàm ý tốt lành. Theo quan niệm của người phương Đông, số 9 là biểu tượng của may mắn, vĩnh cửu và phát triển. Theo sử học, 9x9 (81) là số tiết mục biểu diễn để cầu chúc may mắn, trường thọ cho vua chúa ngày xưa. Theo số học, số 9 cũng rất đặc biệt bởi nếu nhân với số bất kỳ có một chữ số, tổng hai số trong kết quả sẽ luôn là 9. Còn theo tâm lý học, mơ thấy số 9 là điềm báo sự mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Chính vì thế, không ai bảo ai, mọi người vẫn xem 9/9 là ngày đặc biệt trong năm để mua sắm với mong muốn rước sự may mắn về nhà mình.

“9/9 - Trải nghiệm cực đỉnh” ở Lazada: Mua hàng chất lượng với ưu đãi “vàng”

Ngày 9/9 này, kết hợp với việc LazMall – nền tảng mua sắm hàng chính hãng từ các thương hiệu lớn quy mô Đông Nam Á đi vào hoạt động, Lazada Việt Nam đã mở đợt khuyến mãi 9 ngày cực lớn mang tên “9/9 – Trải nghiệm cực đỉnh” để khách hàng có cơ hội “thả ga” mua sắm những sản phẩm chất lượng với ưu đãi bất ngờ.

“9/9 – Trải nghiệm cực đỉnh” là chương trình khuyến mại chào đón sự ra đời của LazMall

Là đợt sale đầu tiên từ khi LazMall ra mắt nhưng chương trình vẫn khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” bởi những con số vô cùng ấn tượng:

9 ngày - 216 giờ sale “khủng”: Từ ngày 1/9-9/9, các hoạt động khuyến mãi sẽ diễn ra tưng bừng để khách hàng có được những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời. Cụ thể, người tham gia sẽ có cơ hội nhận được các “Deal khốc liệt” với mức giá “sốc” vào các khung giờ cố định và “đỉnh” nhất là vào ngày 9/9.

4 ngày vàng giá “chạm đáy”: 6/9 - Giảm “khốc liệt” các sản phẩm Công nghệ - Điện tử, 7/9 - Cuộc đua của các tín đồ Thời trang và Làm đẹp, 8/9 - Ưu đãi lớn cho Mẹ và Bé và đặc biệt nhất là ngày 9/9 – “Trận bão” cấp 9 giá “hot” cho tất cả các ngành hàng mà chắc chắn không ai muốn bỏ lỡ.

50%: Là mức giảm giá “kỷ lục” trong ngày vàng 9/9. Những sản phẩm tưởng không rẻ nào ngờ rẻ không tưởng sẽ được sale “sập sàn” cho khách hàng tha hồ “càn quét”.

199.999 vouchers: thuộc “tất tần tật” các ngành hàng từ Công nghệ cho tới hàng tiêu dùng, Làm đẹp, Thời trang, Mẹ và bé…

Miễn phí vận chuyển: cho một số mặt hàng và đặc biệt LazMall có chương trình miễn phí vận chuyển khi mua từ 2 sản phẩm bất kỳ được bán và xử lý bởi Lazada, áp dụng cho TP.HCM và Hà Nội.

Những con số “mê hồn” về chương trình khuyến mại sẽ khiến khách hàng không thể bỏ lỡ sự kiện “9/9 – Trải nghiệm cực đỉnh” đầy hấp dẫn. Từ nay, người tiêu dùng không cần phải vất vả đến tận nơi, chen chúc, xếp hàng săn giảm giá mà chỉ cần ngồi nhà lướt Lazada và bỏ cả thế giới vào trong giỏ hàng.

Trải nghiệm mua sắm cùng Lazada và chương trình khuyến mại “9/9 – Trải nghiệm cực đỉnh” tại http://pages.lazada.vn/wow/i/vn/99/mcp hoặc ứng dụng Lazada.