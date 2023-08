Săn vé 0 đồng trên M-Shock của MoMoTravel, thoải mái vi vu dịp 2/9

Loạt ưu đãi vé máy bay chỉ có trên MoMoTravel

Là một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thị trường Việt Nam, MoMoTravel (Du lịch - Đi lại) sở hữu nhiều chương trình khuyến mãi, mang những chuyến đi chơi đến gần hơn với nhiều người Việt, kể cả người có thu nhập thấp.

Từ ngày 10/8 đến ngày 20/8, MoMoTravel triển khai chương trình M-Shock với hàng triệu thẻ quà du lịch, vui chơi và giải trí (Ảnh: MoMo).

Trong khung giờ 12h - 14h ngày 16/8, Vietnam Airlines dành tặng người dùng MoMoTravel 10 vé máy bay khứ hồi nội địa miễn phí, hàng nghìn thẻ quà giảm 50%, tối đa 100.000 đồng áp dụng cho mọi hóa đơn, 5 suất nâng hạng vé thương gia miễn phí và 5 suất trải nghiệm phòng chờ thương gia miễn phí.

Bên cạnh đó, trong khung giờ 12h - 16h mỗi ngày đến hết 20/8, Bamboo Airways tặng người dùng MoMoTravel các thẻ quà giảm 15% cho các chuyến bay nội địa khi đặt vé theo nhóm 1 - 3 khách; thẻ quà giảm 25% cho các chuyến bay nội địa khi đặt vé theo nhóm từ 4 khách trở lên; thẻ quà giảm 25% cho các đường bay đi - đến Bangkok (Thái Lan) và Singapore. Ngoài ra, MoMoTravel cũng sẽ có 50 suất nâng hạng thương gia miễn phí.

Loạt vé 0 đồng và triệu thẻ quà giảm 50%

Chương trình M-Shock ưu đãi cho người dùng lần đầu đặt dịch vụ, tiện ích trên tính năng "Du lịch - Đi lại" với loạt vé 0 đồng, bao gồm thẻ quà giảm ngay 2 triệu đồng cho hóa đơn từ 2 triệu đồng khi đặt vé máy bay; ưu đãi 500.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng khi đặt vé xe khách và tàu hỏa.

Các khách hàng trẻ và các gia đình có con nhỏ muốn thử sức trò chơi tốc độ hay vui nhộn trong dịp lễ này có thể mua thẻ quà ưu đãi vé khu vui chơi trên MoMoTravel như thẻ quà giảm 50% tối đa 50.000 đồng cho tất cả giao dịch khi đặt vé các khu vui chơi; thẻ quà giảm 6% (tối đa 250.000 đồng) cho giao dịch từ 2,5 triệu đồng khi đặt vé VinWonders; thẻ quà giảm 6% (tối đa 100.000 đồng) cho giao dịch từ 1,4 triệu đồng khi đặt vé Sun World và Amazing Bay.

Ngoài ra, người dùng MoMoTravel còn có cơ hội nhận hàng triệu thẻ quà giảm 50% tối đa 100.000 đồng cho mọi dịch vụ từ vé máy bay, tàu, xe đến vé khu vui chơi, khách sạn… trên tính năng "Du lịch - Đi lại" của MoMo.

Lên MoMoTravel check-in "Quầy vé tống biến"

MoMoTravel (Du lịch - Đi lại) là nền tảng trải nghiệm "All in one" (tất cả trong một) nơi mà người dùng có thể tìm kiếm và so sánh giá vé, thời gian khởi hành; đặt vé máy bay, vé xe khách, vé tàu hỏa; đặt khách sạn theo giờ; mua vé khu vui chơi; thuê xe tự lái… và quản lý cả chuyến đi chỉ với một vài thao tác nhanh chóng, dễ dàng.

Khi săn deal M-Shock, du khách sẽ được check-in "Quầy vé tống biến" và nhận một tấm vé với những lời cổ vũ, chia sẻ dễ thương (Ảnh: MoMo).

Từ ngày 11/8, tất cả người dùng có thể truy cập "Quầy vé tống biến" tại tính năng "Du lịch - Đi lại" trên MoMo, chia sẻ những điều không vui của chính mình hoặc người thân, bạn bè là được nhận một tấm "vé xả xui".

Các tấm "vé xả xui" này truyền tải thông điệp sống tích cực, nhắn nhủ người dùng MoMoTravel luôn giữ một tâm hồn tươi trẻ bằng những chuyến khám phá các vùng đất mới, từ đó tạo hạnh phúc cho chính bản thân và những người xung quanh để vượt qua khó khăn.

Theo đại diện MoMo, "Quầy vé tống biến" là một trong những ý tưởng giúp MoMoTravel kết nối, hiểu người dùng hơn và từ đó nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Người dùng có thể xem thêm thông tin chi tiết chương trình M-Shock tại https://momo.vn/m-shock-trieu-deal.