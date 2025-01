Giá xăng dầu được điều chỉnh hôm nay: Diễn biến bất ngờ trước Tết

Chiều 23/1, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng là từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định giảm 160 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 80 đồng/lít xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.590 đồng/lít và xăng RON 95 là 21.140 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu được điều chỉnh tăng tiếp trong kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel tăng 410 đồng/lít lên 20.190 đồng/lít; dầu hỏa tăng 410 đồng/lít, lên mức 20.110 đồng/lít; dầu mazut cũng tăng 570 đồng/kg lên 17.750 đồng/kg. Liên Bộ vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng RON 95 trong nước đã quay đầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này vẫn ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua, tương đương thời điểm tháng 7/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng tăng 3 lần, giảm một lần. Dầu diesel có 4 lần tăng.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến cuối quý II/2024 là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Về lịch điều chỉnh giá xăng dầu dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết theo quy định, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần. Nếu thứ Năm là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết.

Do đó, vào dịp Tết Nguyên đán 2025, ngày thứ Năm hàng tuần rơi vào ngày 30/1 nhằm ngày mùng 2 Tết. Căn cứ quy định trên thì thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết, tức là vào ngày 1/2. Sau thời gian trên, lần điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo sẽ rơi vào ngày 6/2.