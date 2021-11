Sẵn sàng vượt qua đại dịch cùng bán tải Isuzu All New D-MAX và SUV mu-X

Dân trí Hệ thống Đại lý Isuzu Việt Nam triển khai chương trình: "Đồng hành vượt khó: Sẻ chia cùng khách hàng - sẵn sàng vượt đại dịch", áp dụng cho tất cả dòng xe All New D-MAX và mu-X với giá trị hỗ trợ đặc biệt lên đến 40 triệu đồng.

Chương trình "Đồng hành vượt khó" của hệ thống đại lý Isuzu Việt Nam sau những tác động của đại dịch.

Kể từ nay đến hết ngày 31/12, khách hàng khi mua dòng xe Isuzu All New D-MAX và mu-X tại các đại lý Isuzu trên toàn quốc sẽ được hỗ trợ tương ứng chi tiết như bảng sau:

Từ 15/9 đến 31/12 khách hàng khi mua các dòng xe All New D-MAX và mu-X nhận được hỗ trợ lên đến 40 triệu đồng.

Tất cả các phiên bản All New D-MAX và mu-X đều được áp dụng chính sách bán hàng và hậu mãi hấp dẫn nhất trong phân khúc, với mạng lưới bán hàng, cung cấp dịch vụ hậu mãi và phụ tùng chính hãng trên toàn quốc.

Hai dòng xe Isuzu All New D-MAX và mu-X đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao của người tiêu dùng hiện nay.

Isuzu All New D-MAX - An toàn vượt trội

Đánh giá về tính ứng dụng và hiệu suất thực tế, có thể nói một chiếc xe bán tải đa năng và hiệu quả hơn so với một chiếc xe du lịch thông thường. Với động cơ mạnh mẽ, xe bán tải là phương tiện vận chuyển hàng hóa nhanh chóng trong khu vực nội và ngoại thành, đồng thời mang lại cảm giác an toàn khi di chuyển đường xa…

Đáp ứng đa mục tiêu về kinh doanh lẫn các nhu cầu riêng của chủ xe, Isuzu All New D-MAX có ngoại hình mới hiện đại, động cơ mạnh mẽ và đa dạng tiện nghi đi kèm. Chú trọng vào tính hoàn hảo chất riêng, chỉn chu từng chi tiết nhỏ, Isuzu đặt yếu tố an toàn, cá tính và mạnh mẽ là giá trị cốt lõi để hoàn thiện trong phiên bản mới này.

Phiên bản All New D-MAX - "The Perfect Truck", cải tiến toàn diện, là phiên bản xe bán tải tiên tiến nhất.

Isuzu All New D-MAX được trang bị các tính năng an toàn hỗ trợ người lái như: Cảnh báo điểm mù; hệ thống 7 túi khí; cảnh báo thắt dây an toàn; cảnh báo va chạm phía sau; hệ thống phanh: Phanh thông minh BOS, chống bó cứng phanh ABS; phân bổ lực phanh điện tử EBD; hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA; hệ thống cân bằng điện tử ESC; kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA; hỗ trợ xuống dốc HDC…

Chinh phục sự tin tưởng khách hàng với động cơ mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm, Isuzu All New D-MAX được trang bị động cơ diesel 1.9L Ddi; dung tích buồng đốt nhỏ nhưng đạt được công suất và mô-men xoắn cực đại tại (150PS/350Nm), phù hợp cho vận hành hàng ngày và tiết kiệm nhiên liệu.

Khối động cơ công suất tối đa 150 mã lực và khoảng sáng gầm lên tới 240 mm giúp xe dễ dàng vượt qua những cung đường khó khăn, địa hình xấu. Đạt tiêu chuẩn An toàn ASEAN N-CAP 5, hộp số 6 cấp, vận hành mượt mà, với hệ thống gài cầu điện tử tăng lực kéo giúp khả năng vận hành của xe vượt trội và linh hoạt trên mặt đường có độ bám thấp.

Xe có lưới tản nhiệt cỡ lớn phóng khoáng, cụm đèn Bi-LED kết hoạt dải đèn chạy ban ngày, độc lập với đèn sương mù, tăng khả năng nhận diện từ xa. Khoang cabin kích thước được mở rộng tối ưu, không gian nội thất rộng rãi tích hợp nhiều tính năng công nghệ giúp trải nghiệm của tài xế và hành khách được êm ái suốt hành trình.

Màn hình giải trí trung tâm 9-inch thiết kế mới hoàn toàn, độ phân giải cao, tích hợp Apple Carplay và Android Auto.

Isuzu mu-X - phương tiện kinh doanh hoàn hảo cuối năm

Với triết lý tối ưu và hiệu quả áp dụng trên tất cả các phiên bản, mu-X đem đến các giá trị điển hình về sự thoải mái, bền bỉ, tiết kiệm nhưng vẫn trau chuốt ngoại hình hiện đại và thể thao của một chiếc SUV.

Isuzu mu-X - giá trị điển hình về sự thoải mái, bền bỉ, tiết kiệm.

Isuzu mu-X là chiếc xe SUV thực dụng và là sự đầu tư thông minh cho khách hàng trong thời điểm cuối năm. Ngoại hình được thiết kế lịch lãm và tinh tế với lưới tản nhiệt mạ crom sáng bóng sang trọng, cụm đèn trước Bi-LED Projector và 2 thanh baga mui chạy dài từ kính lái đến gần đuôi xe.

Nội thất xe mu-X rộng rãi, ghế ngồi bọc da sang trọng, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, cabin chống ồn và tích hợp nhiều công nghệ hiện đại đem đến sự thoải mái cho mọi hành trình.

Ngoài động cơ Diesel thế hệ mới 1.9L Ddi Blue Power đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, Isuzu mu-X được trang bị hộp số 6 cấp với công suất bền bỉ, vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Hệ thống treo trước sau độc lập, tay đòn kép - giảm xóc, khung thép chịu lực cao sẽ mang đến cảm giác đằm chắc, êm ái trong vận hành.

Đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn hậu dịch bệnh, Isuzu Việt Nam mong muốn góp phần hỗ trợ khách hàng phục hồi tài chính - kinh doanh thông qua chương trình hỗ trợ. Bên cạnh đó, hệ thống đại lý cũng cung cấp những sản phẩm xe chất lượng cao, bền bỉ, mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu cùng dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, bảo dưỡng chu đáo.

