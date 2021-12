Săn quà "kỳ diệu" mùa lễ hội cùng Heineken

Dân trí Bạn có tin vào điều kỳ diệu? Hãy cùng Heineken bước vào mùa lễ hội cuối năm cùng muôn vàn bất ngờ đang chờ đợi và tìm kiếm câu trả lời cho chính mình!

Đón chờ những điều kỳ diệu mùa lễ hội

Đến hẹn lại lên, tháng 12 đánh dấu sự khởi đầu của mùa lễ hội đầy nhộn nhịp, hoạt động mua sắm trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mùa lễ hội năm nay càng trở nên đặc biệt hơn khi sau một năm thật nhiều biến động, đây là lúc bạn có thể tạm gác lại những ưu tư của năm cũ và mong chờ những điều may mắn sẽ đến trong năm mới.

Như một thói quen, Heineken vẫn luôn là nhân tố không thể thiếu trong những cuộc vui hoặc món quà trao nhau ngày cuối năm. Và hơn thế nữa, chiến dịch mùa lễ hội năm nay sẽ mang đến hàng loạt những sự kiện hoành tráng và hoạt động đẳng cấp luôn được Heineken dày công chăm chút, góp phần tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên.

Vậy, mùa lễ hội năm nay, Heineken sẽ mang đến điều kỳ diệu gì?

Nâng tầm trải nghiệm với phiên bản Heineken mùa lễ hội!

Với Heineken, điều kỳ diệu sẽ đến khi chúng ta trao nhau những món quà ý nghĩa. Hơn cả giá trị vật chất, khoảnh khắc trao và nhận món quà mùa lễ hội luôn thật đặc biệt và đầy bất ngờ, khơi dậy niềm vui và kỷ niệm khó quên cho cả người trao và người nhận. Với tinh thần luôn đổi mới sáng tạo và là lựa chọn hàng đầu cho các dịp lễ, Tết, Heineken đã tung ra phiên bản mùa lễ hội dành riêng cho thị trường Việt Nam với những điều chỉnh về thiết kế nhằm tôn vinh nét văn hóa truyền thống của người Việt nhưng vẫn giữ trọn sự sang trọng và đẳng cấp vốn có.

Vẫn trên nền xanh đặc trưng và ngôi sao đỏ biểu tượng, bao bì mới đã khéo léo kết hợp cùng những hình ảnh mang đậm nét Tết truyền thống như sắc đỏ, đồng tiền vàng, bông hoa, hộp quà…, như một lời chúc tốt lành mang lại sự may mắn, tài lộc và sinh lực tràn đầy cho người nhận trong năm mới. Nhằm mang đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng, bao bì mùa lễ hội áp dụng cho cả ba dòng Heineken vị Nguyên Bản, Heineken Silver và Heineken 0.0.

"Trao quà diệu kỳ" -Heineken sẽ biến những điều ước thành hiện thực

Bên cạnh diện mạo mới, mùa lễ hội năm nay, bạn sẽ có cơ hội lan tỏa "nguồn năng lượng kỳ diệu" đến những người thân yêu khi "bật mí" cùng Heineken món quà lễ hội mà bạn muốn trao. Không giới hề giới hạn, bạn có thể lựa chọn bất kỳ món quà nào, và với những thông điệp độc đáo và may mắn nhất, Heineken sẽ giúp bạn biến điều kỳ diệu này thành hiện thực.(*)

Cách thức tham dự vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần vận dụng một chút sáng tạo để tạo nên thông điệp trao quà mà mình mong muốn đến những người thân yêu nhất. Tiếp theo, hãy chia sẻ về trang cá nhân của mình với hashtag #Donlehoikydieu, biết đâu chính bạn sẽ trở thành người nhận quà may mắn!

Hãy tìm hiểu thêm thông tin tại http://bit.ly/MonquaHNK2022 và bắt đầu trao quà kỳ diệu ngay hôm nay!

Ngoài ra, người cũng có thể scan mã QR trên bao bì Heineken phiên bản lễ hội để ngay lập tức tham gia hoạt động đẳng cấp này.

Bên cạnh đó, Heineken cũng đã quy tụ những cái tên cực hot như Ninh Dương Lan Ngọc, Justatee, Minh Tú, Phương Ly để cùng "lên sóng" xuyên suốt mùa lễ hội này. Xuyên suốt 10 tuần từ ngày 9/12, họ xuất hiện tại những buổi livestream trên trang Facebook của Heineken Việt Nam để cùng "trao quà kỳ diệu" đến những người chơi xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, hàng ngàn voucher giá trị lên đến 2 triệu đồng sẽ được trao bất ngờ những khán giả xem livestream may mắn.

Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Tú, Justatee sẽ tham gia dẫn dắt livestream Trao điều kỳ diệu.

Điều diệu kỳ sẽ tiếp nối điều kỳ diệu, hàng loạt chương trình "khủng" mang đến những trải nghiệm có 1-0-2 sẽ dần được bật mí. Đừng quên theo dõi trang Facebook của Heineken để không bỏ lỡ mùa lễ hội đầy bất ngờ năm nay!

(*) Chương trình sẽ bốc thăm may mắn 8 người chơi may mắn nhất trong 8 livestream được phát sóng trực tiếp trên trang fanpage của Heineken. Thông điệp của 8 người chơi này sẽ được Heineken biến thành hiện thực. Ngoài ra, chương trình còn dành hơn 6000 Giải thưởng Ngày dành tặng cho cả người chơi may mắn nhất cùng đối tượng họ muốn tặng quà. Giải thưởng bao gồm voucher Grab trị giá từ 200.000 đồng - 2.000.000 đồng và hàng trăm thùng Heineken Phiên bản Mùa lễ hội cao cấp.

Trường Thịnh