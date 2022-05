Sản phẩm từ bao bì nhựa tái sinh và hướng phát triển của Pepsi

Ngày 14/4 tại Hà Nội, Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Suntory PepsiCo) lần đầu tiên ra mắt sản phẩm Pepsi 330ml trong bao bì được sản xuất 100% từ nhựa tái sinh (rPET) tại thị trường Việt Nam. Đây là một sáng kiến đột phá của nhãn hàng Pepsi và Suntory PepsiCo trong chuỗi hành động phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy tiêu dùng xanh và nền kinh tế tuần hoàn.

Buổi ra mắt Pepsi chai mới 100% từ nhựa tái sinh.

Theo đó, nhựa tái sinh (rPET - recycled polyethylene terephthalate) là một loại nguyên liệu thô được tái sinh từ những bao bì PET đã qua sử dụng. Ban đầu, những chai nhựa PET được thu gom, phân loại kỹ lưỡng và nghiền thành vẩy nhựa. Tiếp theo, vẩy nhựa trải qua một quá trình xử lý nghiêm ngặt để làm sạch và khôi phục đặc tính của nhựa để tạo nên những hạt nhựa tái sinh - rPET, và từ đó tạo thành phôi chai. Nhờ vào công nghệ tái sinh tiên tiến này mà chai nhựa được sống lại nhiều vòng đời mới, để tiếp tục là người bạn đồng hành hữu ích cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta, thay vì bị lãng phí trở thành rác thải vào môi trường.

Không những thế, quy trình sản xuất nhựa tái sinh (rPET) được FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EFSA (Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu) xác nhận là an toàn để sử dụng cho thực phẩm. Đây là hai trong số những tổ chức quan trọng nhất của Mỹ và Liên minh Châu Âu chịu trách nhiệm quyết định, kiểm duyệt mức độ an toàn của sản phẩm thực phẩm lưu hành trên thị trường.

Thân chai Pepsi 330ml được làm từ nhựa tái sinh, không bao gồm nắp và nhãn.

Đại diện Pepsi cho biết, chai nhựa tái sinh Pepsi cũng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế Việt Nam để dùng cho ngành thực phẩm và các tiêu chuẩn toàn cầu về chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực của tập đoàn PepsiCo (Mỹ).

Không chỉ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm Pepsi trong chai mới 100% từ nhựa tái sinh còn giữ trọn hương vị đặc trưng và tinh thần của sản phẩm, mang lại sự sảng khoái, hứng khởi cho người tiêu dùng khi thưởng thức.

Trước khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, Pepsi chai mới 100% từ nhựa tái sinh đã nhận được sự hưởng ứng của người tiêu dùng và truyền thông Châu Âu cùng các quốc gia tiên tiến khác. Lần đầu tiên ra mắt này, Pepsi xem đây như một lời cam kết đầy trách nhiệm với môi trường và mong muốn thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh tại Việt Nam.

Ông Jahanzeb Khan - Tổng giám đốc của Suntory PepsiCo cho biết: "Chúng tôi luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến môi trường, luôn cải tiến sản phẩm và quy trình sản xuất thân thiện hơn với môi trường. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng khiến Suntory PepsiCo giữ vững vị thế hàng đầu trên thị trường nước giải khát trong nhiều năm qua".

Ông Jahanzeb Khan - Tổng giám đốc Suntory PepsiCo Việt Nam.

Với tầm nhìn "Growing for Good - Phát triển vì những điều tốt đẹp", Suntory PepsiCo nói chung và nhãn hàng Pepsi nói riêng mong muốn đồng hành cùng giới trẻ - những người làm chủ toàn cầu trong hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra những dấu ấn tích cực cho xã hội. Một trong số đó là sử dụng bao bì từ chai nhựa tái sinh.

Như phát biểu của ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, việc Suntory PepsiCo Việt Nam tiên phong đưa ra Pepsi chai mới 100% từ nhựa tái sinh là sự khởi đầu của chặng đường dài cho một mô hình kinh tế tuần hoàn và kinh doanh có trách nhiệm, thể hiện vai trò của doanh nghiệp chung tay hợp tác với Chính phủ và các tổ chức xã hội trong phát triển bền vững, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD).

Là một doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, các bao bì chai nhựa hiện tại của nhãn hàng Pepsi và phần lớn các sản phẩm khác do Suntory PepsiCo sản xuất đã và đang sử dụng loại nhựa có thể tái chế được, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, công ty Suntory PepsiCo cổ vũ người tiêu dùng phân loại và tái chế chai nhựa sau khi sử dụng để giảm thiểu rác thải nhựa, hưởng ứng mục tiêu chung toàn cầu về phát triển bền vững.

Quan trọng hơn, với sáng kiến Pepsi 330ml chai mới 100% từ nhựa tái sinh, Pepsi sẽ cùng GenZ định nghĩa lại sống xanh. Theo đó, sống xanh không đồng nghĩa với việc nói không với nhựa, mà là mang đến nhiều vòng đời mới cho nhựa, để tạo nên một môi trường sống thân thiện hơn.