Samsung phổ cập nhà máy thông minh cho doanh nghiệp Việt

Nhà máy thông minh là điều kiện tiên quyết

Ngành công nghiệp Việt Nam đang trải qua quá trình hiện đại hóa nhanh chóng, được thúc đẩy bởi sự biến đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu, yêu cầu cao về năng suất và cam kết số hóa mạnh mẽ.

Báo cáo từ Công ty tư vấn quản lý Bain&Company, các doanh nghiệp áp dụng thành công nguyên lý nhà máy thông minh đã ghi nhận những cải thiện đáng kể: năng suất tăng 20-30%, giảm thiểu thời gian chết và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu hóa và yêu cầu về phát triển bền vững gia tăng, nhà máy thông minh đã trở thành điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp sản xuất tiếp tục tồn tại và tăng trưởng.

Ngược lại, những nhà máy chậm chân trong việc chuyển đổi sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu, trong khi những doanh nghiệp tiên phong sẽ khẳng định được vị thế trên khu vực và toàn cầu.

Nỗ lực phổ cập nhà máy thông minh cho doanh nghiệp Việt

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi mô hình nhà máy thông minh, trong suốt nhiều năm qua, Samsung Việt Nam là một trong số những FDI luôn nỗ lực phổ cập mô hình nhà máy thông minh cho các doanh nghiệp Việt.

Mới đây, Samsung Việt Nam vừa tổ chức chương trình tập huấn lý thuyết nhà máy thông minh cho các doanh nghiệp tại Bắc Ninh. Chương trình đào tạo được thực hiện trong 2 tuần nhằm nâng cao năng lực quản trị sản xuất, từng bước tiếp cận mô hình nhà máy thông minh cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Nhiều doanh nghiệp tham gia và bước đầu đã có những thay đổi tích cực về định hướng phát triển cho doanh nghiệp (Ảnh: Samsung).

Trong thời gian tập huấn, học viên được tiếp cận hệ thống kiến thức nền tảng và thực tiễn về tổng quan mô hình nhà máy thông minh; tự động hóa trong sản xuất; cải tiến quy trình, nâng cao năng suất, chất lượng; ứng dụng công nghệ số trong quản trị nhà máy.

Bên cạnh lý thuyết, chương trình còn tổ chức hoạt động tham quan tại một doanh nghiệp điển hình trong triển khai nhà máy thông minh, giúp học viên tiếp cận mô hình thực tế, quan sát trực tiếp dây chuyền sản xuất, cách thức tổ chức quản lý và hệ thống cải tiến tại doanh nghiệp.

Cuối khóa học, các học viên đã thực hiện báo cáo phân tích chuyên sâu về quy trình sản xuất và công tác quản lý tại chính doanh nghiệp mình. Từ đó, nhận diện điểm mạnh, tồn tại và đề xuất định hướng cải tiến trong thời gian tới.

Đây là lần đầu tiên được triển khai, chương trình đào tạo này đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho các doanh nghiệp tham gia.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Ancl Techco - chương trình tập huấn thiết thực, có chiều sâu và phù hợp với doanh nghiệp sản xuất. Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức tổng quan về nhà máy thông minh mà còn đi sâu vào tư duy quản lý sản xuất, cải tiến quy trình, quản lý chất lượng và sử dụng dữ liệu trong vận hành nhà máy.

“Điều này giúp chúng tôi hiểu rằng nhà máy thông minh không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là sự thay đổi toàn diện về cách quản lý và tổ chức sản xuất. Các nội dung đào tạo đã tạo nền tảng để chúng tôi rà soát lại quy trình hiện tại, xác định rõ những điểm cần cải tiến và xây dựng lộ trình nhà máy thông minh phù hợp với nguồn lực thực tế. Nhờ đó, doanh nghiệp có định hướng rõ ràng hơn trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững trong thời gian tới”, bà Hạnh nói.

Công ty Cổ phần Công nghiệp TCI, cũng đánh giá cao chương trình. “Sau khóa đào tạo, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về nền tảng cốt lõi của nhà máy thông minh từ đó công ty có thể áp dụng ngay vào các hoạt động cải tiến như giảm chi phí, tối ưu quy trình, nâng cao năng suất chất lượng.

Trong định hướng sắp tới, công ty sẽ triển khai số hóa và chuẩn hóa dữ liệu nhằm tăng tính minh bạch, đảm bảo dữ liệu được cập nhật một cách kịp thời để tạo nền tảng vững chắc trong quá trình chuyển đổi số toàn diện”, bà Đào Thị Hiền, đại diện công ty chia sẻ.

Cùng với chương trình đào tạo này, từ năm 2022, Samsung đã phối hợp cùng Bộ Công thương thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh. Đến nay, dự án đã hoàn thành hỗ trợ cho 82 doanh nghiệp và đào tạo 123 chuyên gia tư vấn.

Bên cạnh các chương trình hợp tác phát triển nhà máy thông minh, từ năm 2015, Bộ CôngtThương và Samsung đã phối hợp để triển khai nhiều chương trình tư vấn cải tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cùng với hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh, Samsung cũng đang tiến hành nhiều chương trình tư vấn khác cho các doanh nghiệp Việt (Ảnh: Samsung).

Theo thông tin từ Samsung, đến nay, đã có 379 doanh nghiệp được tư vấn cải tiến và 406 chuyên gia tư vấn được đào tạo trong giai đoạn 2018-2021. Ngoài ra, từ 2020 đến 2024, Samsung và Bộ Công Thương tiếp tục đào tạo 209 kỹ thuật viên khuôn mẫu - lực lượng nòng cốt giúp doanh nghiệp Việt chủ động hơn trong khâu thiết kế và sản xuất linh kiện.