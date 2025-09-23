Richy tăng hạng trong “Top 10 công ty thực phẩm uy tín 2025” từ Vietnam Report

Theo kết quả công bố ngày 22/9 từ Vietnam Report, Richy tiếp tục nằm trong “Top 10 công ty thực phẩm uy tín”, đánh dấu 7 năm liên tiếp ghi danh trong bảng xếp hạng. Đây là minh chứng rõ ràng cho vị thế thương hiệu và sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với Richy sau 24 năm phát triển.

Với mục tiêu trở thành thương hiệu bánh tươi hàng đầu Việt Nam, Richy đã và đang không ngừng đổi mới công nghệ, đa dạng sản phẩm và chú trọng đến chất lượng, an toàn, tươi ngon trong từng chiếc bánh.

Những sản phẩm nổi bật giúp Richy giữ vững vị thế top 10 doanh nghiệp uy tín liên tiếp 7 năm liền (Ảnh: Richy).

Bảng xếp hạng “Top 10 công ty thực phẩm uy tín năm 2025”, nhóm ngành bánh kẹo và thực phẩm dinh dưỡng được Vietnam Report tiến hành đánh giá trong nhiều tháng. Kết quả cuối cùng là tổng hòa của ba yếu tố quan trọng nhất: đánh giá về tài chính, truyền thông và đánh giá qua khảo sát trực tiếp người tiêu dùng. Ở khía cạnh nào, Richy cũng ghi nhận những tiến bộ tích cực, là căn cứ để tăng 2 hạng so với năm 2024.

Trong suốt chặng đường 24 năm vừa qua, Richy đã ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm được yêu thích như bánh trứng tươi chà bông Karo, bánh mì hoa cúc ngàn lớp Festa, bánh nougat hành Kenju, các loại bánh trung thu, bánh quy tết và hàng loạt dòng sản phẩm khác cho mọi lứa tuổi.

Đồng thời, Richy cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn của đất nước, góp phần khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt. Điển hình như tháng 9, Richy là đơn vị bánh kẹo được UBND TP Hà Nội lựa chọn cung cấp bánh tươi cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945-2025).

Những chiếc bánh Richy Karo tiếp năng lượng cho người dân và các lực lượng tham gia đại lễ (Ảnh: Richy).

Việc tăng hạng trong bảng xếp hạng năm nay không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể Richy, mà còn là động lực để công ty tiếp tục vững bước trên hành trình trở thành thương hiệu bánh kẹo hàng đầu Việt Nam.

“Richy gửi lời cảm ơn chân thành tới khách hàng, đối tác và người tiêu dùng đã luôn đồng hành, ủng hộ và tin tưởng. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng, sáng tạo và tràn đầy niềm vui cho mọi gia đình Việt trong tương lai”, đại diện Richy chia sẻ.