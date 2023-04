Ra mắt giải pháp chuyển nhượng tiền gửi linh hoạt MyVIB iDepo

Mở sổ tiền gửi trực tuyến nhanh chóng

Tiền gửi trực tuyến iDepo là sản phẩm tiền gửi mới được VIB triển khai trên ứng dụng ngân hàng số MyVIB 2.0 trong thời gian gần đây. Sản phẩm có mệnh giá chỉ từ 50 triệu đồng, lãi suất cạnh tranh thay đổi linh hoạt theo thị trường với kỳ điều chỉnh lãi suất 3 tháng/lần. Sản phẩm có kỳ hạn 24 tháng nhưng phù hợp với khách hàng có nhu cầu gửi tiền ở các kỳ hạn ngắn, đa dạng, nhờ tính năng chuyển nhượng trực tuyến một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Để tham gia tiền gửi trực tuyến iDepo, người dùng MyVIB 2.0 chỉ cần tải thêm ứng dụng MyVIB iDepo trên App store hoặc Google Play. Sau đó, khách hàng cần đăng nhập vào MyVIB 2.0, chọn mở Tiền gửi trực tuyến iDepo, chọn mệnh giá, chọn kỳ hạn gửi là có thể sở hữu ngay một hợp đồng tiền gửi trực tuyến.

MyVIB iDepo - giải pháp chuyển nhượng tiền gửi linh hoạt (Ảnh: My VIB).

Chuyển nhượng sổ tiền gửi ngay trên ứng dụng

Với người gửi tiền trực tuyến, VIB cung cấp thêm cho khách hàng sự lựa chọn khi có nhu cầu sử dụng vốn là chuyển nhượng sổ tiền gửi thông qua ứng dụng. MyVIB iDepo được thiết kế như thị trường giao dịch sổ tiền gửi trực tuyến iDepo, nơi khách hàng có thể đặt lệnh mua/bán và theo dõi trạng thái giao dịch theo thời gian thực 24/7.

Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương án chuyển nhượng khác nhau như bán lên thị trường/ bán chỉ định, mua từ thị trường/ mua trong tương lai hay nhận mua chỉ định. Khách hàng cũng có thể lựa chọn giao dịch với mệnh giá, số lượng, mức lãi suất chiết khấu phù hợp với nhu cầu của bản thân. Tiền gốc và lãi sẽ được chuyển vào tài khoản ngay khi giao dịch chuyển nhượng thực hiện thành công. Việc quản lý danh mục giao dịch được thực hiện dễ dàng thông qua giao diện đơn giản, sắp xếp khoa học, với 2 lớp xác thực bảo mật an toàn.

Khách hàng có thể đặt lệnh chuyển nhượng tiền gửi ngay trên ứng dụng (Ảnh: My VIB).

VIB đang triển khai chương trình ưu đãi hoàn 500.000 đồng vào tài khoản thanh toán cho khách hàng Sapphire lần đầu tiên gửi tiền trực tuyến tại VIB. Ngoài ra, trong thời gian từ nay đến hết ngày 15/5, khách hàng có tổng giá trị tiền gửi trực tuyến iDepo cao nhất cũng sẽ nhận giải thưởng là chuyến du lịch Dubai 5 ngày 4 đêm cho 2 người. 30 khách hàng mở tiền gửi trực tuyến iDepo sớm nhất và đạt giá trị tối thiểu từ một tỷ đồng sẽ nhận giải thưởng trị giá một triệu đồng/giải. Tham khảo điều khoản, điều kiện áp dụng tại: https://www.vib.com.vn/vn/promotion/detail?promotionId=4327219&name=Tang-tour-Dubai-5N4D-cho-2-nguoi-khi-mo-tien-gui-truc-tuyen-iDepo-tren-MyVIB-2.0

Với việc ra mắt ứng dụng mới này, VIB mong muốn đem đến cho khách hàng sự lựa chọn tối ưu cho khoản tiền gửi của mình, giúp khách hàng có thêm một kênh tích lũy và đầu tư hiệu quả, có thể tham gia và quản lý tài sản ngay trên ứng dụng 24/7.

Chuyển nhượng tiền gửi là hình thức thay đổi người sở hữu của một cuốn sổ tiết kiệm cụ thể, chuyển từ người chủ sở hữu này sang người chủ mới. Thực tế, ngoài việc chuyển giao sổ tiết kiệm dạng cho, tặng hay thừa kế giữa những người thân trong gia đình, chuyển nhượng tiền gửi còn được thực hiện như các giao dịch mua bán khác.

Đối với người sở hữu cũ có việc cần tới tiền mà ngày đáo hạn của sổ tiết kiệm vẫn chưa tới, nếu rút sớm thì khách hàng không được hưởng mức lãi suất hấp dẫn như đúng kỳ hạn nữa mà chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn, do đó, sẽ có sự chênh lệch đáng kể về khoản tiền lãi mà người gửi được nhận. Do đó, khi chuyển nhượng lại, khách hàng sẽ hạn chế được sự chênh lệch này và bảo toàn được tiền lãi của mình và chỉ phải trả một mức phí chuyển nhượng không đáng kể. Còn với người mua, họ có thể được hưởng lãi suất cao hơn so với việc lập nên sổ mới.