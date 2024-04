Quý I: Petrovietnam tăng trưởng doanh thu 19%

Ngày 15/4, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn chủ trì cuộc họp giao ban CEO thường kỳ tháng 4 với lãnh đạo các đơn vị thành viên tập đoàn về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tháng 3, quý I, đồng thời triển khai kế hoạch tháng 4 và quý II/2024. Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh giao ban CEO tháng 4.

Theo dõi sát diễn biến thị trường, tích cực triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm

Tháng 3 và quý I/2024, Petrovietnam triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen đến từ tình hình vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước.

Trong nước, tăng trưởng kinh tế quý I tích cực, tuy nhiên, khu vực sản xuất vẫn cho thấy có nhiều khó khăn khi chỉ số PMI tháng 3 giảm 0,5 điểm so với tháng 2, xuống dưới mức 50 điểm (đạt 49,9 điểm), khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế yếu, tăng trưởng tín dụng thấp.

Thị trường năng lượng biến động mạnh, giá dầu ở mức cao trong những tháng đầu năm mặc dù tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Petrovietnam nhưng các rủi ro về nguồn cung năng lượng cũng ngày một gia tăng do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông cũng như Nga - Ukraine, đặt ra những yêu cầu về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Lượng dự trữ khí đốt sau mùa Đông ở châu Âu hiện ở mức cao kỷ lục khiến giá khí đốt sụt giảm mạnh, kéo theo giảm giá các sản phẩm khí, giá phân bón giảm, nhu cầu yếu, tồn kho gia tăng, cung ứng điện, khí cho nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, biến động do tình hình huy động không ổn định và nhiều cơ chế chính sách liên quan đang trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung, suy giảm sản lượng khai thác dầu khí tự nhiên ngày một lớn…

Trong bối cảnh đó, Petrovietnam đã tập trung công tác quản trị, điều hành quyết liệt, sớm hoàn thành phê duyệt, chấp thuận kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thành viên, trực thuộc để tổ chức triển khai thực hiện.

Hội đồng thành viên (HĐTV) tập đoàn ban hành Quyết định 529 ngày 15/2 về giao chỉ tiêu, giải pháp triển khai nhiệm vụ kế hoạch quản trị năm 2024 của tập đoàn (kế hoạch quản trị 529) với những mục tiêu phấn đấu cao.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo.

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng

Phát huy hiệu quả của các giải pháp quản trị, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Petrovietnam được duy trì an toàn, ổn định.

Trong tháng 3, tất cả chỉ tiêu sản xuất cơ bản của tập đoàn đều tăng mạnh so với tháng 2. Khai thác dầu trung bình ngày trong tháng 3 đạt cao nhất từ đầu năm đến nay.

Tính chung quý I/2024, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Khai thác dầu thô đạt 2,54 triệu tấn, vượt 19,4% (dầu thô trong nước đạt 2,09 triệu tấn, vượt 20% kế hoạch, khai thác dầu thô ở nước ngoài đạt 0,45 triệu tấn, vượt 16,7% kế hoạch).

Khai thác khác khí đạt 1,69 tỷ m3, vượt 32% kế hoạch, sản xuất đạm đạt 475,8 nghìn tấn, vượt 7% kế hoạch, sản xuất NPK đạt 77,3 nghìn tấn, vượt 59% kế hoạch, sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 1,61 triệu tấn, vượt 22,5% kế hoạch (nếu tính gồm sản lượng từ NSRP đạt 3,61 triệu tấn, vượt 18,7% kế hoạch), sản xuất Polypropylen đạt 36.500 tấn, vượt 20,7% kế hoạch.

So với cùng kỳ, một số chỉ tiêu sản xuất thiết yếu của Petrovietnam quý I/2024 đạt tăng trưởng như sản xuất xăng dầu (gồm cả NSRP) tăng 9,8%, sản xuất điện tăng 17,5%, sản xuất đạm tăng 3,2%, sản xuất NPK tăng 41%.

Nhờ thực hiện tốt công tác quản trị biến động nên mặc dù giá các sản phẩm chủ lực của Petrovietnam quý I/2024 giảm 2% - 16% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều hoàn thành vượt mức 33-56% kế hoạch quý và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn quý I/2024 ước đạt 231.000 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch quý, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách toàn tập đoàn ước đạt 31.300 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch quý, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị thực hiện đầu tư toàn tập đoàn đạt 4.930 tỷ đồng, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thành viên, trực thuộc ổn định, nhiều đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra như: BSR, PVOIL, công ty mẹ tập đoàn, PV GAS, PVCFC, PVI, PVDrilling...

Công tác bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc dầu Dung Quất đang bám sát tiến độ đề ra. Petrovietnam tiếp tục gia tăng cung ứng, đáp ứng tối đa nhu cầu khí, điện, xăng dầu, và các sản phẩm chủ lực khác cho nền kinh tế.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong thời gian bảo dưỡng tổng thể vẫn thực hiện cung ứng sản phẩm cho thị trường.

Người lao động dầu khí thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Xử lý các khó khăn, tồn đọng, thúc đẩy đầu tư phát triển

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh khá toàn diện của tập đoàn trong quý I.

Phân tích các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn, Chủ tịch HĐTV chỉ đạo cần có giải pháp để duy trì sản lượng khai thác dầu khí, đặc biệt là sản lượng khai thác khí trong nước đang suy giảm mạnh, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất và độ khả dụng cao của các nhà máy điện trong cao điểm mùa nắng nóng, quản trị rủi ro chuỗi cung ứng của các nhà máy lọc hóa dầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở nhiều khu vực leo thang, tiếp tục thúc đẩy công tác đầu tư, kiểm soát rủi ro về tỷ giá, kiên quyết giữ mục tiêu theo kế hoạch quản trị của tập đoàn.

Về mặt quản trị, ông Lê Mạnh Hùng yêu cầu tiếp tục củng cố, rà soát, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quy định quản trị, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, rà soát các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, sớm rà soát, cập nhật chiến lược, quy chế liên quan của tập đoàn phù hợp với những sửa đổi trong Nghị quyết 41 sắp tới.

Đồng thời, ông Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu tập trung quản trị đầu tư, nhất là các dự án lớn như Lô B, nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, đầu tư ở các khu vực dự kiến hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng như Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Phòng, giải quyết tồn tại ở các dự án khó khăn, yếu kém, thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực, thúc đẩy hoàn thiện quy hoạch cán bộ tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên một cách đồng bộ.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn điều hành giao ban.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Lê Mạnh Hùng, kết luận buổi giao ban, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đã phân tích, đánh giá kết quả quý I, đồng thời đề nghị các phó tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực, chỉ đạo giải quyết các nội dung kiến nghị của các đơn vị, đưa ra thời hạn giải quyết và giám sát việc thực hiện.

Các điểm cầu trực tuyến tại cuộc giao ban.

Đối với lĩnh vực lọc hóa dầu và phân phối các sản phẩm xăng dầu, ông Lê Ngọc Sơn chỉ đạo bám sát diễn biến thị trường, kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt, đánh giá tác động tình hình căng thẳng địa chính trị có nguy cơ ảnh hưởng đến cung ứng dầu thô cho các nhà máy lọc dầu thời gian tới, có biện pháp đảm bảo an ninh cung ứng dầu thô cho các đơn vị trong tập đoàn.

Khối khí, điện, đạm cần khai thác tối đa sản lượng, tiêu thụ khí để tăng doanh thu, nghiên cứu để vừa tăng sản lượng khai thác khí trong nước, vừa có phương án tăng lượng cung cấp LNG nhập khẩu, thúc đẩy hình thành các cơ chế, chính sách liên quan, dự báo và xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng điện kịp thời, tối ưu độ khả dụng các nhà máy điện, đảm bảo hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong cao điểm tháng 4, 5, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về khả năng, kế hoạch thực hiện cung ứng điện.

Chuyến tàu LNG nhập khẩu thứ 2 về Việt Nam chuẩn bị cung cấp cho phát điện.

Các đơn vị dịch vụ tận dụng cơ hội thuận lợi, mở rộng thị trường, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới cùng với việc triển khai đồng bộ công việc trong chuỗi giá trị, hệ sinh thái của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn chỉ đạo xử lý các vấn đề khó khăn tại các dự án như Long Phú 1, Nhơn Trạch 3 và 4, thúc đẩy triển khai các dự án Nhà máy điện Ô Môn 3, Ô Môn 4, đặc biệt là Ô Môn 4, để đảm bảo đồng bộ tiến độ chuỗi dự án Lô B, tổ chức hội nghị đầu tư tài chính để rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, thúc đẩy triển khai trong thời gian tới.

Các nhà máy điện của tập đoàn luôn đảm bảo độ khả dụng cao.

Ông Lê Ngọc Sơn cũng chỉ đạo tập trung thực hiện đề án tái cấu trúc lại tập đoàn, trong đó các đơn vị chủ động xây dựng các kế hoạch để thực hiện công tác tái cấu trúc của đơn vị mình đảm bảo hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2023 - 2025.