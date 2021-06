PV GAS tiếp tục ủng hộ 20 tỷ đồng, đồng hành cùng các tỉnh thành phòng chống Covid-19

Dân trí Theo tin từ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng công ty này vừa tiếp tục ủng hộ 20 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống Covid-19 ở Đà Nẵng, Bắc Giang và Lạng Sơn.

Tại Việt Nam từ ngày 27/4/2021 đến nay, đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, phát sinh tình hình nguy cấp trên địa bàn hàng chục tỉnh, thành phố trong cả nước. Các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống Covid-19 đang phải căng mình dốc sức, ngày đêm đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, bảo vệ người dân, từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Không đứng ngoài cuộc chiến đấu chống "giặc Covid", Tổng công ty Khí Việt Nam tiếp tục ủng hộ 20 tỷ đồng hỗ trợ Đà Nẵng, Bắc Giang và Lạng Sơn.

Ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV trao số tiền 400 tỷ đồng Petrovietnam ủng hộ "Quỹ vắc xin phòng Covid-19".

Lời kêu gọi đồng hành, ủng hộ phòng chống đại dịch được Chính phủ phát động, đã nhanh chóng lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng chưa từng có, đóng góp và cổ vũ các địa phương tập trung phòng chống dịch.

Đặc biệt thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cả nước là Lễ ra mắt "Quỹ vắc xin phòng Covid-19" được tổ chức trong tháng 6 này, nhằm kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tham gia đóng góp, tài trợ, hỗ trợ cho Quỹ với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe mỗi người, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc và với tinh thần đoàn kết, chung tay đẩy lùi đại dịch.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam đã thay mặt toàn thể người lao động ngành Dầu khí, trao số tiền 400 tỷ đồng để cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước xây dựng "Quỹ vắc xin phòng Covid-19".

Là một trong những doanh nghiệp đi đầu đóng góp an sinh xã hội - phòng chống dịch Covid-19, PV GAS ý thức trách nhiệm đóng góp xã hội với toàn ngành, với các địa phương, đồng thời với việc tích cực phối hợp bảo vệ an ninh - an toàn công trình khí cũng như đời sống an sinh. PV GAS đã tham gia cùng Tập đoàn 10 tỷ đồng; có mặt trong đội ngũ 10 doanh nghiệp tiên phong và đóng góp cao nhất tỉnh BR-VT, ủng hộ "Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19" của tỉnh 10 tỷ đồng.

PV GAS đồng hành, ủng hộ các địa phương phòng chống dịch bệnh.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", hành động ủng hộ kịp thời của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động PV GAS tiếp tục đến với Lạng Sơn, Đà Nẵng, Bắc Giang, cùng chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong những tháng ngày qua, 3 tỉnh thành này đều là những "điểm nóng" căng mình chống dịch bệnh, với những nhu cầu khẩn thiết về nhân tài - vật lực nhằm ngăn chặn dịch lây lan, hỗ trợ người dân đảm bảo cuộc sống. Các tỉnh thành đều công bố Thư kêu gọi hỗ trợ kinh phí để có thêm nguồn lực, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân, quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid -19.

Hơn lúc nào hết, những đóng góp hỗ trợ cho các địa phương là rất quý báu, cấp thiết và mang ý nghĩa "tương thân tương ái" cao cả. Đáp lại lời kêu gọi, PV GAS đã nhanh chóng chuyển nguồn kinh phí đến các địa phương, ủng hộ 10 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, ủng hộ 5 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang để chung tay phòng chống dịch; ủng hộ 5 tỷ đồng cho Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thuộc Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Lạng Sơn để mua sắm các test, hóa chất xét nghiệm và các vật phẩm thiết yếu giúp phòng chống dịch Covid.

PV GAS chăm lo, hỗ trợ người lao động phòng dịch, bảo vệ sức khỏe.

Đây là sự ủng hộ quý báu, được các địa phương trân trọng và cam kết sử dụng đúng mục đích, nhằm ngăn chặn dịch bệnh hữu hiệu; hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng, lực lượng chiến sỹ bộ đội, công an; các y bác sỹ và nhân viên y tế; cán bộ; tình nguyện viên… đang làm việc ngày đêm với tinh thần nỗ lực và hy sinh.

Thể hiện bản sắc văn hóa Petrovietnam, văn hóa PV GAS đối với đất nước và cộng đồng, PV GAS cũng tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam, toàn thể các đơn vị - người lao động PV GAS sẽ ủng hộ từ 1 ngày lương nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động tại một số đơn vị rất khó khăn trong Tập đoàn do chịu ảnh hưởng nhiều của đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS được khuyến khích nghiên cứu để có nhiều hoạt động, hình thức thiết thực khác đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, đồng thời kêu gọi người lao động tham gia đóng góp tự nguyện tại địa phương nơi cư trú, nhắn tin ủng hộ trực tiếp "Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19" của Chính phủ theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Bộ Y tế.

Trường Thịnh