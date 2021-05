PV GAS chủ động chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp

Dân trí Năm 2020 - 2021 là giai đoạn đặc biệt khó do dịch bệnh Covid-19 phức tạp, có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người lao động và mọi lĩnh vực SXKD của PV GAS; trong trường hợp dịch bệnh lây lan có thể gây gián đoạn cấp khí.

Công tác chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp của PV GAS được thực thi trong hàng chục năm qua tiếp tục được tăng cường ở một mức độ khẩn trương hơn, nghiêm ngặt hơn, nhằm đảm bảo an toàn - hiệu quả cho hoạt động của PV GAS.

Thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn khi đón tiếp cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS 2021.

Công tác chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp

Yêu cầu hoạch định các tình huống khẩn cấp được PV GAS đề cao trước nhất. Trên cơ sở đánh giá rủi ro, PV GAS và các đơn vị thành viên - trực thuộc đã cập nhật, ban hành Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (ƯCKC), đưa ra các yêu cầu về công tác ƯCKC theo quy định của pháp luật, xây dựng quy trình ƯCKC, phương án đảm bảo an toàn, PCCC & CNCH, tràn đổ hóa chất, tràn dầu, condensat, dịch bệnh…cho tất cả các hoạt động; Thường xuyên cập nhật, bổ sung hồ sơ, tài liệu, các trang thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc cho văn phòng trực ƯCKC và tại các cơ sở, duy trì chế độ trực thông tin liên lạc 24/24h. PV GAS cũng thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo ƯCKC; kiện toàn Ban chỉ huy, lực lượng ứng cứu khẩn cấp tại đơn vị. 100% các đơn vị thành lập đội PCCC cơ sở, trong đó có 03 đơn vị KVT, KCM, NCSP thành lập đội PCCC chuyên ngành theo quy định.

Văn phòng trực ƯCKC của TCT được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc, họp trực tuyến, duy trì chế độ liên lạc 24/24h. Hàng tháng, văn phòng ƯCKC của TCT đã tham gia họp giao ban với Văn phòng trực tình huống khẩn cấp của PVN và các đơn vị bạn để báo cáo, trao đổi, thảo luận về công tác ƯCKC; Trung tâm Điều độ Khí diễn tập xử lý các tình huống khẩn cấp trong dây chuyền khí với các đơn vị. Tất cả các đơn vị trong TCT đều có: Ban chỉ huy, quy trình ứng cứu khẩn cấp, phương án chữa cháy đưa ra các tình huống cho từng trường hợp cụ thể và tổ chức diễn tập định kỳ theo quy định. Tại các đơn vị đều tổ chức tập luyện các bài tập ứng cứu khẩn cấp giữa lực lượng vận hành, PCCC, bảo vệ, BDSC 1 tháng/lần; Phối hợp với Cảnh sát PCCC, chính quyền địa phương tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, kết hợp ứng cứu khẩn cấp, phòng chống khủng bố, tràn đổ hóa chất cho nhà máy, kho cảng, các trạm khí 1 lần/năm theo đúng quy định.

Tuổi trẻ PV GAS tham gia hiến máu phục vụ các mục tiêu y tế khẩn cấp.

Công tác huấn luyện, đào tạo đảm bảo an toàn

Năm 2020, công tác đào tạo của PV GAS gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên do có sự điều chỉnh kịp thời về cách thức tổ chức và nội dung đào tạo, PV GAS đã cơ bản đáp ứng yêu cầu cung cấp kiến thức theo yêu cầu pháp luật, yêu cầu công việc, các kỹ năng mềm, cập nhật văn bản pháp luật nhằm đảm bảo người lao động có đầy đủ năng lực, trình độ thực hiện công việc một cách an toàn, chất lượng, hiệu quả. Kết quả có tổng số gần 14,3 ngàn lượt người tham gia đào tạo, đạt 115% so với kế hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài nên các khóa đào tạo kỹ thuật chuyên môn sâu tại nước ngoài/ có yếu tố nước ngoài đã không thể thực hiện được, thay vào đó là các cuộc đào tạo online, thay thế bằng nhiều hình thức khác; đẩy mạnh triển khai áp dụng đào tạo nội bộ, E-learning và quản lý dữ liệu đào tạo thông qua phần mềm đào tạo trong toàn TCT.

Đặc biệt công tác đào tạo đã thực hiện kế hoạch dài hạn, tập trung vào việc đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, kỹ sư đầu ngành và cán bộ lãnh đạo, quản lý; Xây dựng, ban hành quy định về đánh giá, công nhận kỹ sư đầu ngành cấp đơn vị; Xây dựng phần mềm quản lý đào tạo và tổ chức đánh giá năng lực chuyên môn cho toàn thể CBCNV; Đào tạo an toàn, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, chuẩn bị cho các dự án LNG.

Tuân thủ đeo khẩu trang và phòng chống dịch bệnh ở mọi hoạt động xã hội cộng đồng theo quy định.

Công tác phòng chống dịch Covid

Ngay từ những ngày đầu dự báo bùng phát dịch năm 2020, PV GAS cũng như toàn ngành Dầu khí đã nhận định được mức độ nguy hiểm và nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, chủ động thực hiện các biện pháp đồng bộ, xuyên suốt để phòng ngừa dịch bệnh trong TCT. Tổng Giám đốc TCT quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác chống dịch như chống giặc, yêu cầu các Ban/ đơn vị, tổ chức đoàn thể quán triệt Người lao động (NLĐ) nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, chỉ đạo của TCT. Người lao động TCT phát huy tính tự giác, tuân thủ, ý thức trách nhiệm cao, đồng lòng cùng TCT vượt qua khó khăn, thách thức của dịch bệnh này để hoàn thành nhiệm vụ SXKD được giao. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thành lập, trong năm 2020 đã ban hành 22 chỉ thị, công văn chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh để thống nhất thực hiện trong toàn TCT.

PV GAS đã ban hành Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh Covid cấp TCT, trong đó quy định cụ thể tình huống/cấp độ và phương án xử lý, đặc biệt là Zone 0 - Khu vực làm việc trực tiếp ảnh hưởng đến cấp khí liên tục của các hệ thống khí phải có biện pháp bảo vệ, đảm bảo không bị lây nhiễm từ cộng đồng trong mọi tình huống, đảm bảo cấp khí liên tục và an ninh năng lượng Quốc gia. Trên cơ sở kế hoạch cấp TCT, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết từng tình huống cụ thể và triển khai theo từng cấp độ. PV GAS đặc biệt chủ động làm việc với cơ quản quản lý địa phương để được hướng dẫn; đồng thuận hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh; Thường xuyên theo dõi các thông tin dịch bệnh để nắm bắt tình hình và phản ứng kịp thời. Tại từng giai đoạn, thời điểm, TCT và các đơn vị rà soát các phương án/kế hoạch chi tiết để cập nhật, triển khai đáp ứng theo từng cấp độ dịch thực tế; Chủ động cách ly, truy vết kịp thời những CBCNV tiếp xúc/liên quan tới bệnh nhân/người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19; Phối hợp với Trung tâm Y tế các địa phương để xét nghiệm cho CBCNV tiếp xúc liên quan tới bệnh nhân/người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19…

PV GAS đã phối hợp thực hiện cách ly tổng cộng 16 đợt cho 751 chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại các dự án của PV GAS (Dự án NCS2, LNG, …). Đã có các thời điểm, TCT triển khai cho 186 nhân sự làm viêc tại khu vực Zone 0. PV GAS đã thực hiện hơn 93 ngàn lượt khai báo y tế cho Người lao động PV GAS, Nhà thầu, khách tham quan, khách hàng, chuyên gia vào làm việc tại PV GAS, trang bị máy khử khuẩn tại Trụ sở TCT, các đơn vị tự chế tạo/trang bị buồng khử khuẩn; Thực hiện khử khuẩn các văn phòng, phòng điều khiển khi có dấu hiệu nghi vấn, đánh giá có rủi ro lây nhiễm; Đo thân nhiệt với tất cả CBCNV, khách ra vào TCT. PV GAS đã cấp phát và luôn đảm bảo dự phòng trang thiết bị phòng chống dịch cho CBCNV với tổng chi phí trong năm 2020 là 4.725 triệu đồng.

Đồng hành chia sẻ các khó khăn về kinh tế trong công tác phòng chống dịch trong cả nước, PV GAS và các đơn vị trực thuộc đã ủng hộ 5 tỷ đồng (trong đó có 500 triệu đồng từ nguồn đóng góp của CBCNV) cho UBMTTQ, bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng tại các địa phương cần hỗ trợ nhất.

Đầu năm 2021, dịch Covid tái bùng phát, diễn biến phức tạp, đặc biệt là khu vực phía Bắc. PV GAS đã chỉ đạo xuyên suốt và tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, theo dõi sát diễn biến dịch bệnh; Trang bị đầy đủ cho CBCNV các vật tư, thiết bị y tế (khẩu trang y tế, khẩu trang vải lọc khuẩn, nước rửa tay, cồn 70 độ…) và kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; Triển khai kế hoạch làm việc tại Zone 0/Thực hiện phương án làm việc luân phiên tại nhà (tùy thời điểm và khu vực chịu ảnh hưởng); Định kỳ khử khuẩn các khu vực Zone 0, xe đi ca; Kiểm soát dịch tễ, di chuyển của CBCNV trong dịp lễ tết, hạn chế tối đa đi ra khỏi nơi cư trú; quán triệt người lao động chủ động khai báo, cách ly nếu đi qua vùng dịch để tránh nguy cơ lây lan ra cộng đồng/Đơn vị.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và thống nhất từ cấp Lãnh đạo TCT đến người lao động, PV GAS đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không để phát sinh các tình huống xấu ảnh hưởng đến quá trình SXKD; các công trình khí được vận hành liên tục, đạt kết quả SXKD vượt kế hoạch, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Hiện tại, PV GAS vẫn tiếp tục theo dõi tình hình; nhận diện đầy đủ, sẵn sàng các tình huống ứng phó với các diễn biến dịch đã và đang xảy ra cũng như chủ động ứng phó với các tình huống dịch phát sinh trong thời gian tới, duy trì và cập nhật các biện pháp phòng chống dịch để kiểm soát có hiệu quả, góp phần cùng cả nước bảo vệ an ninh, an toàn ngành công nghiệp Khí.

