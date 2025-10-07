PTI SOS hỗ trợ khách hàng nhanh chóng ứng phó sau bão

Cơn bão số 10 vừa qua đã khiến cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ tổn thất nghiêm trọng về tài sản và ảnh hưởng lớn tới đời sống. Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng, cây xanh gãy đổ, giao thông nhiều nơi ách tắc.

Tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ, hàng loạt tuyến phố biến thành biển nước, xe cộ ngập sâu, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Trong bối cảnh đó, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) một lần nữa thể hiện vai trò đồng hành tương hỗ với khách hàng. Ngay sau khi bão đi qua, PTI đã tiếp nhận báo cáo hơn 200 vụ tổn thất được báo về qua tổng đài, trong đó có hàng chục vụ liên quan đến tài sản, còn lại thuộc mảng bảo hiểm xe cơ giới.

Trung tâm SOS của PTI túc trực 24/7 khi bão chuẩn bị đổ bộ (Ảnh: PTI SOS).

Nguyên nhân tổn thất chủ yếu do cây đổ, xe ngập nước, hư hỏng bởi vật thể rơi trúng. Các thiệt hại tập trung tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão, đặc biệt ở Hà Nội và Bắc Trung Bộ.

Trong khi người dân còn đang loay hoay tìm cách khắc phục, lực lượng cứu hộ của PTI đã nhanh chóng vào cuộc.

Đội ngũ PTI SOS túc trực 24/7, phối hợp cùng hàng trăm gara liên kết trên toàn quốc kịp thời đưa phương tiện ra khỏi vùng ngập, giám định hiện trường và hỗ trợ khách hàng sửa chữa, khắc phục sự cố nhờ độ phủ sóng rộng khắp và tính cơ động cao.

Bão số 10 gây nhiều thiệt hại về tài sản (Ảnh: PTI SOS).

“Không chỉ dừng ở việc ứng cứu, PTI còn triển khai cơ chế bảo lãnh thanh toán cho tất cả thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng không cần phải chờ đợi quá trình hoàn tất hồ sơ bồi thường mà vẫn có ngay nguồn tài chính để khắc phục hậu quả”, đại diện Trung tâm SOS của PTI khẳng định.

“Sự linh hoạt và kịp thời của PTI khiến tôi thấy an tâm, bớt lo lắng sau ảnh hưởng của bão, thể hiện uy tín, cam kết cũng như tính nhân văn cao của doanh nghiệp này”, anh Hoàng T.H (Hà Nội) chia sẻ.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu PTI xử lý nhanh chóng sau thiên tai. Trước đó chỉ hơn một tháng, bão số 5 cũng đã gây ra nhiều thiệt hại, với hơn 120 vụ tổn thất được PTI ghi nhận và tổng số tiền chi trả bồi thường vượt 6,1 tỷ đồng.

Cứu hộ xe bị lũ cuốn tại Thanh Hóa (Ảnh: PTI SOS).

Anh Lê Tuấn Anh - giám định viên khu vực Thanh Hóa - vẫn nhớ như in công tác cứu hộ sau bão số 5. Một xe ô tô bị nước cuốn trôi, mắc vào bụi tre với phần thân chìm sâu.

Ngay khi nhận được cuộc gọi, trấn tĩnh khách hàng, anh cùng đồng đội đã tới hiện trường, ngâm mình gần 5 giờ, tìm cách neo giữ xe và đưa xe lên với tổn thất được hạn chế tối đa.

Cứu hộ xe bị lũ cuốn xuống suối tại Yên Bái trong cơn bão số 5 (Ảnh: PTI SOS).

“Cũng trong thời điểm đó, tại Yên Bái, nước lũ cuốn trôi nhà cửa và phương tiện trong đêm, đội cứu hộ của chúng tôi đã thức trắng cùng người dân, trục vớt xe dưới suối vào lúc hơn 2h sáng. Đó thực sự là một đêm nhiều khó khăn và nguy hiểm”, nhân viên Trung tâm SOS của PTI kể lại.

Liên tiếp các đợt thiên tai trong thời gian ngắn đã cho thấy nhu cầu cấp thiết được bảo vệ và hỗ trợ kịp thời từ các doanh nghiệp bảo hiểm. Với bề dày gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, đặc biệt là mảng xe cơ giới, PTI hiện là một trong những doanh nghiệp có thị phần lớn tại Việt Nam.

Đội ngũ giám định viên, cứu hộ, kỹ thuật đông đảo, kết hợp cùng mạng lưới gara liên kết trải khắp cả nước, giúp PTI cung cấp dịch vụ bài bản, chuyên nghiệp và nhanh chóng. Nhờ đó, PTI trở thành cái tên thường xuyên được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra.

Bên cạnh hoạt động cứu hộ và bồi thường sau sự cố, PTI cũng chú trọng đến phòng ngừa rủi ro. Trước mỗi mùa mưa bão, doanh nghiệp đều phát hành công văn hướng dẫn, khuyến nghị khách hàng các biện pháp an toàn, đồng thời tăng cường truyền thông trên các kênh trực tuyến nhằm cảnh báo sớm và cung cấp giải pháp phòng tránh.

Đại diện doanh nghiệp cho hay, PTI mong muốn sự chuẩn bị chủ động này sẽ góp phần giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng.

Sự chuyên nghiệp, tận tâm cùng cam kết đồng hành trong mọi tình huống rủi ro đã giúp PTI có được niềm tin từ khách hàng, củng cố vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

“Trong tương lai, PTI vẫn luôn đặt khách hàng làm trung tâm cho mọi chiến lược và hành động. Từ khâu phòng ngừa, ứng cứu, bồi thường đến khắc phục hậu quả, PTI nỗ lực để đồng hành cùng khách hàng, góp phần đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống và công việc. Đó cũng chính là cách chúng tôi hiện thực hóa phương châm bảo an, tương hỗ - giá trị cốt lõi xuyên suốt trong mọi hoạt động kinh doanh của mình”, đại diện PTI chia sẻ.