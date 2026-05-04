Prudential ngừng bán bảo hiểm tại Nhật Bản sau bê bối chấn động

Theo tờ The Japan Times, Prudential Life Insurance (Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential) đã quyết định kéo dài thời gian tạm ngừng bán hàng.

Prudential tiếp tục ngừng bán bảo hiểm tại Nhật Bản sau bê bối chấn động

Từ mức kế hoạch ban đầu là 90 ngày, công ty sẽ dừng bán hàng thêm 180 ngày nữa sau khi có khoảng 400 khiếu nại mới liên quan đến hành vi lạm dụng quỹ khách hàng của các nhân viên hiện tại. Tính chung, tổng số khiếu nại đã tăng lên khoảng 700 vụ.

“Chúng tôi không xem vấn đề này là do hành động của một vài nhân viên, mà chúng tôi coi đây là một thách thức rộng hơn về cách thức tổ chức của công ty cần được cấu trúc lại để đảm bảo rằng hành vi không phù hợp như vậy không bao giờ xảy ra nữa”, Giám đốc điều hành Prudential Life, ông Hiromitsu Tokumaru, phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ tư tuần trước.

Prudential Life Insurance cho biết trong thông báo ban đầu rằng khoảng 3,14 tỷ yên (khoảng 562,39 tỷ đồng) quỹ khách hàng đã bị quản lý sai từ năm 1991 đến 2025. Sau đó, công ty tiếp tục tiết lộ rằng tính đến ngày 9/2, đã có khoảng 300 khiếu nại được khách hàng gửi lên về việc lạm dụng quỹ tương tự.

Đến nay, số lượng khiếu nại từ khách hàng về việc nhân viên lạm dụng quỹ đã tăng lên khoảng 700 vụ, thông tin này được công ty cho biết vào hôm thứ Tư. Trong số này, có 70 khiếu nại nhắm vào nhân viên của một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của công ty mẹ tại Nhật Bản.

Tính đến ngày 17/4, 259 trong tổng số 498 khiếu nại ban đầu của khách hàng đã được ủy ban bồi thường xem xét. Tổng cộng 1,7 tỷ yên (khoảng 304,48 tỷ đồng) đã được chi trả để bồi thường cho các khiếu nại.

Hiromitsu Tokumaru (ở giữa) - Giám đốc điều hành Prudential Life - và các lãnh đạo khác của công ty trong một cuộc họp báo ở Tokyo. (Ảnh: The Japan Times).

Công ty nhận định rằng ngoài các biện pháp phòng ngừa đang được triển khai từ tháng 2, cần có một sự thay đổi cơ bản về mô hình kinh doanh và quản trị công ty để giải quyết các hành vi có thể đã tạo ra môi trường cho các hành vi phi đạo đức xảy ra.

Lợi nhuận dự kiến giảm 13.200 tỷ đồng, thay đổi lại hệ thống lương mới sau sự cố

Được biết, Prudential Life Insurance đã sử dụng hệ thống lương hoàn toàn dựa trên hoa hồng cho một số vai trò bán hàng, và điều này có thể tạo ra những động lực khuyến khích hành vi sai trái.

Trong vòng 180 ngày tới, Prudential Life Insurance sẽ triển khai một hệ thống lương mới bao gồm lương cơ bản và đánh giá dịch vụ sau bán hàng. Hệ thống này cũng sẽ bao gồm yếu tố tuân thủ.

Công ty đặt mục tiêu bồi thường cho tất cả các khách hàng có khiếu nại đã được xác nhận vào mùa thu này, và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về tiến độ giải quyết khiếu nại và thanh toán theo quý.

Trong thời gian tạm ngừng, các hợp đồng hiện tại vẫn sẽ có hiệu lực, nhưng việc bán hàng mới sẽ bị tạm ngừng. Công ty sẽ tận dụng thời gian này để đánh giá lại các hoạt động, thực tiễn và cấu trúc, bao gồm các hệ thống lương, đánh giá, quản lý bán hàng và quản trị, cả ở cấp trụ sở chính và chi nhánh.

Công ty mẹ dự kiến lợi nhuận hợp nhất sẽ giảm 550 triệu USD (khoảng 13.200 tỷ đồng) do những vấn đề tại công ty con Nhật Bản và việc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm liên quan đến những vấn đề này. Họ cho biết sẽ đặc biệt chú ý đến vai trò của các nhà tư vấn bảo hiểm để đảm bảo rằng các động lực và quy trình phù hợp với lợi ích của khách hàng.